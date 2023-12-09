https://sputniknews.com.tr/20231209/rusyaya-yaptirim-uygulayan-almanya-yuksek-enerji-fiyatlarindan-dolayi-yine-rusyayi-sucladi--1078257489.html
Rusya’ya yaptırım uygulayan Almanya, yüksek enerji fiyatlarından dolayı yine Rusya’yı suçladı
Rusya’ya yaptırım uygulayan Almanya, yüksek enerji fiyatlarından dolayı yine Rusya’yı suçladı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'ya uyguladığı gaz yaptırımları ardından tekrar Rusya'yı suçladı. 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T19:51+0300
2023-12-09T19:51+0300
2023-12-09T19:51+0300
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Almanya Başbakanı Scholz, Sosyal Demokrat Parti kongresinde son yaptığı konuşmada artan enerji maliyetleri nedeniyle 'gaz ithalatını durdurdu' diyerek Rusya'yı suçladı. Scholz, konuşmasında Putin'i hedef alarak, "İşlevsel bir boru hattı üzerindeki gaz akışı durduruldu ve bu da Almanya'nın gaz alımının büyük ölçüde azalmasına sebep oldu. Gaz tedariğini durduran, Rusya Devlet Başkanı idi ve bunun enerji fiyatları üzerinde etkisi var" ifadelerini kullandı.Fakat Rus kaynakları, Moskova'ya yaptırım uygulamada karar alan yetkililerin Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu belirtiyor. Raporlara göre, Scholz'un Rus enerjisine karşı yaptırımlara katılması ardından Almanya'da ekonomik durum git gide kötüleşiyor. Ülke, yaklaşık 120 milyar metreküp Rus gazından mahrum kaldı. Almanya, Rusya yerine Norveç'ten gaz ithalatını arttırdı ve ülkenin kuzeyinde ABD'den daha pahalıya kaynak ithal etmek için LNG tesisleri inşa etti. Raporlar, bu kararın Moskova tarafından değil Batı tarafından yapıldığını doğruluyor. Geçen yıl Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına yapılan saldırılar ardından, gaz tedarik durumunun daha da azalmaya başladığı belirtilirken, Almanya, İsveç, Danimarka ve daha birçok ülke boru hatlarına yapılan saldırı hakkında soruşturma yürütmesine rağmen bulguları Rusya ile paylaşmayı reddetti. Rus yetkililer ise, boru hatlarına yönelik olarak ABD ve İngiltere'yi suçlamıştı. Rusya Enerji Bakanlığı Başkanı Nikolai Shulginov Kasım ayında yaptığı açıklamada Rusya'nın enerji kaynaklarının batı yönünü "kapatmadığını" ve mevcut zorlu koşullar altında bile güvenilir bir gaz tedarikçisi olmaya devam ettiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231209/rusya-disisleri-bakanligi-ukraynada-kalici-barisin-sartlarini-acikladi-1078253003.html
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almanya, olaf scholz, kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, rusya, enerji, abd, nato
almanya, olaf scholz, kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, rusya, enerji, abd, nato
Rusya’ya yaptırım uygulayan Almanya, yüksek enerji fiyatlarından dolayı yine Rusya’yı suçladı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'ya uyguladığı gaz yaptırımları ardından tekrar Rusya'yı suçladı.
Almanya Başbakanı Scholz, Sosyal Demokrat Parti kongresinde son yaptığı konuşmada artan enerji maliyetleri nedeniyle 'gaz ithalatını durdurdu' diyerek Rusya'yı suçladı.
Scholz, konuşmasında Putin'i hedef alarak, "İşlevsel bir boru hattı üzerindeki gaz akışı durduruldu ve bu da Almanya'nın gaz alımının büyük ölçüde azalmasına sebep oldu. Gaz tedariğini durduran, Rusya Devlet Başkanı idi ve bunun enerji fiyatları üzerinde etkisi var" ifadelerini kullandı.
Fakat Rus kaynakları, Moskova'ya yaptırım uygulamada karar alan yetkililerin Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu belirtiyor.
Raporlara göre, Scholz'un Rus enerjisine karşı yaptırımlara katılması ardından Almanya'da ekonomik durum git gide kötüleşiyor. Ülke, yaklaşık 120 milyar metreküp Rus gazından mahrum kaldı. Almanya, Rusya yerine Norveç'ten gaz ithalatını arttırdı ve ülkenin kuzeyinde ABD'den daha pahalıya kaynak ithal etmek için LNG tesisleri inşa etti. Raporlar, bu kararın Moskova tarafından değil Batı tarafından yapıldığını doğruluyor.
Geçen yıl Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına yapılan saldırılar ardından, gaz tedarik durumunun daha da azalmaya başladığı belirtilirken, Almanya, İsveç, Danimarka ve daha birçok ülke boru hatlarına yapılan saldırı hakkında soruşturma yürütmesine rağmen bulguları Rusya ile paylaşmayı reddetti.
Rus yetkililer ise, boru hatlarına yönelik olarak ABD ve İngiltere'yi suçlamıştı.
Rusya Enerji Bakanlığı Başkanı Nikolai Shulginov Kasım ayında yaptığı açıklamada Rusya'nın enerji kaynaklarının batı yönünü "kapatmadığını" ve mevcut zorlu koşullar altında bile güvenilir bir gaz tedarikçisi olmaya devam ettiğini belirtti.