https://sputniknews.com.tr/20231213/ukrayna-ordusunun-muhimmat-sikintisi-buyuyor-1078430714.html

Ukrayna ordusunun mühimmat sıkıntısı büyüyor

Ukrayna ordusunun mühimmat sıkıntısı büyüyor

Military Watch dergisi, cephedeki mühimmat sıkıntısının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni ağır bir yenilginin eşiğine getirdiğini yazdı. 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T16:48+0300

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ukrayna krizi

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military watch magazine

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ukrayna ordusu

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ABD merkezli Military Watch Magazine adlı askeri tarih dergisinde yayınlanan makalede, cephedeki mühimmat sıkıntısının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin elit tugayları arasında yer alan 47. Mekanize Tugayını çöküşün eşiğine getirdiği belirtildi.Makalede "Mühimmat sıkıntısı, askerleri ölüm ile kalım arasında zor kararlar vermeye zorluyor” ifadelerine yer verildi.Batı silahlarının tedarikinde yaşanan kesintinin Kiev'in savaş etkinliğini baltaladığı ve en önemli yönlerde cephenin çökmesine yol açabieceği kaydedildi.Çatışmalara katılan Ukraynalı askerlerin AB'den sağlanan silahlar ve Avrupa ülkeleri tarafından üretilen mühimmatın kalitesinin düşüklüğü ve savaş alanında bazen hiç işe yaramadığından yakındığına dikkat çekilen makalede, askerlerden birinin "İtalyan teçhizatı özellikle düşük kalitesiyle öne çıkıyor" şeklindeki sözlerine yer verildi.Askerlerin, SSCB'den kalan askeri teçhizatın ve Amerikan silahlarının çok daha güvenilir olduğunu söyledikleri belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231204/ukrayna-pentagondan-yeni-yardim-talep-etti-17-milyon-top-mermisi-istiyor-1078062084.html

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