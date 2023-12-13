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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/patrusev-israil-guvenlik-konseyi-baskani-hanegbiyle-gazzeyi-konustu-1078422319.html
Patruşev, İsrail Güvenlik Konseyi Başkanı Hanegbi'yle Gazze'yi konuştu
Patruşev, İsrail Güvenlik Konseyi Başkanı Hanegbi'yle Gazze'yi konuştu
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İsrail UIusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T15:19+0300
2023-12-13T15:19+0300
israil- filistin çatışması
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rusya güvenlik konseyi
rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev
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Rusya, İsrail ve Filistin arasındaki şiddetli çatışmaların sona ermesi için farklı düzeylerdeki temaslarını sürdürüyor.Rusya Güvenlik Konseyi Basın Dairesi'nin açıklamasına göre Patruşev ve Hanegbi, Gazze Şeridi'ndeki kötüye giden insani durum odağında İsrail-Filistin çatışmasını istişare etti.Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde kötüye giden insani duruma vurgu yapılarak Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki mevcut duruma dikkat çekildi" ifadelerine yer verildi.Gün içerisinde Gazze'deki son durumu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerine tepki göstermiş, "İsrail, Hamas'ı her türlü aracı kullanarak imha etme hakkına sahip olduğuna inanıyor. Bu politikanın sonucunun ne olduğunu gerçek zamanlı olarak görüyoruz. Fiiliyatta mahalleler yerle bir ediliyor, 18 binden fazla sivil öldü. Bu rakam her geçen gün artıyor ve bunların üçte ikisi kadın ve çocuklar. Durum çok feci" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/bm-multeciler-yuksek-komiserinden-itiraf-bmgk-gazzedeki-siddeti-durdurmayi-basaramadi-1078408350.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, rusya güvenlik konseyi, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, ortadoğu
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, rusya güvenlik konseyi, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, ortadoğu

Patruşev, İsrail Güvenlik Konseyi Başkanı Hanegbi'yle Gazze'yi konuştu

15:19 13.12.2023
© Sputnik / Владимир АстапковичRusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İsrail UIusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rusya, İsrail ve Filistin arasındaki şiddetli çatışmaların sona ermesi için farklı düzeylerdeki temaslarını sürdürüyor.
Rusya Güvenlik Konseyi Basın Dairesi'nin açıklamasına göre Patruşev ve Hanegbi, Gazze Şeridi'ndeki kötüye giden insani durum odağında İsrail-Filistin çatışmasını istişare etti.
Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde kötüye giden insani duruma vurgu yapılarak Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki mevcut duruma dikkat çekildi" ifadelerine yer verildi.
Gün içerisinde Gazze'deki son durumu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerine tepki göstermiş, "İsrail, Hamas'ı her türlü aracı kullanarak imha etme hakkına sahip olduğuna inanıyor. Bu politikanın sonucunun ne olduğunu gerçek zamanlı olarak görüyoruz. Fiiliyatta mahalleler yerle bir ediliyor, 18 binden fazla sivil öldü. Bu rakam her geçen gün artıyor ve bunların üçte ikisi kadın ve çocuklar. Durum çok feci" ifadelerini kullanmıştı.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Nahal Oz bölgesi yakınlarında bulunan İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliğini görüntüledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
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