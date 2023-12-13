https://sputniknews.com.tr/20231213/patrusev-israil-guvenlik-konseyi-baskani-hanegbiyle-gazzeyi-konustu-1078422319.html

Patruşev, İsrail Güvenlik Konseyi Başkanı Hanegbi'yle Gazze'yi konuştu

Patruşev, İsrail Güvenlik Konseyi Başkanı Hanegbi'yle Gazze'yi konuştu

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İsrail UIusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T15:19+0300

2023-12-13T15:19+0300

2023-12-13T15:19+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

rusya güvenlik konseyi

rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev

ortadoğu

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Rusya, İsrail ve Filistin arasındaki şiddetli çatışmaların sona ermesi için farklı düzeylerdeki temaslarını sürdürüyor.Rusya Güvenlik Konseyi Basın Dairesi'nin açıklamasına göre Patruşev ve Hanegbi, Gazze Şeridi'ndeki kötüye giden insani durum odağında İsrail-Filistin çatışmasını istişare etti.Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde kötüye giden insani duruma vurgu yapılarak Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki mevcut duruma dikkat çekildi" ifadelerine yer verildi.Gün içerisinde Gazze'deki son durumu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerine tepki göstermiş, "İsrail, Hamas'ı her türlü aracı kullanarak imha etme hakkına sahip olduğuna inanıyor. Bu politikanın sonucunun ne olduğunu gerçek zamanlı olarak görüyoruz. Fiiliyatta mahalleler yerle bir ediliyor, 18 binden fazla sivil öldü. Bu rakam her geçen gün artıyor ve bunların üçte ikisi kadın ve çocuklar. Durum çok feci" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231213/bm-multeciler-yuksek-komiserinden-itiraf-bmgk-gazzedeki-siddeti-durdurmayi-basaramadi-1078408350.html

israil

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, rusya güvenlik konseyi, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, ortadoğu