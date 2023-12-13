https://sputniknews.com.tr/20231213/patrusev-israil-guvenlik-konseyi-baskani-hanegbiyle-gazzeyi-konustu-1078422319.html
Patruşev, İsrail Güvenlik Konseyi Başkanı Hanegbi'yle Gazze'yi konuştu
Patruşev, İsrail Güvenlik Konseyi Başkanı Hanegbi'yle Gazze'yi konuştu
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İsrail UIusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T15:19+0300
2023-12-13T15:19+0300
2023-12-13T15:19+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
rusya güvenlik konseyi
rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev
ortadoğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077199583_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_5822fd2c5f736c88e6332f8953ec74e0.jpg
Rusya, İsrail ve Filistin arasındaki şiddetli çatışmaların sona ermesi için farklı düzeylerdeki temaslarını sürdürüyor.Rusya Güvenlik Konseyi Basın Dairesi'nin açıklamasına göre Patruşev ve Hanegbi, Gazze Şeridi'ndeki kötüye giden insani durum odağında İsrail-Filistin çatışmasını istişare etti.Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde kötüye giden insani duruma vurgu yapılarak Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki mevcut duruma dikkat çekildi" ifadelerine yer verildi.Gün içerisinde Gazze'deki son durumu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerine tepki göstermiş, "İsrail, Hamas'ı her türlü aracı kullanarak imha etme hakkına sahip olduğuna inanıyor. Bu politikanın sonucunun ne olduğunu gerçek zamanlı olarak görüyoruz. Fiiliyatta mahalleler yerle bir ediliyor, 18 binden fazla sivil öldü. Bu rakam her geçen gün artıyor ve bunların üçte ikisi kadın ve çocuklar. Durum çok feci" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/bm-multeciler-yuksek-komiserinden-itiraf-bmgk-gazzedeki-siddeti-durdurmayi-basaramadi-1078408350.html
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077199583_122:0:925:602_1920x0_80_0_0_95de502e73ddf499c90907bca0846aa9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, rusya güvenlik konseyi, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, ortadoğu
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, rusya güvenlik konseyi, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, ortadoğu
Patruşev, İsrail Güvenlik Konseyi Başkanı Hanegbi'yle Gazze'yi konuştu
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İsrail UIusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rusya, İsrail ve Filistin arasındaki şiddetli çatışmaların sona ermesi için farklı düzeylerdeki temaslarını sürdürüyor.
Rusya Güvenlik Konseyi Basın Dairesi'nin açıklamasına göre Patruşev ve Hanegbi, Gazze Şeridi'ndeki kötüye giden insani durum odağında İsrail-Filistin çatışmasını istişare etti.
Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde kötüye giden insani duruma vurgu yapılarak Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki mevcut duruma dikkat çekildi" ifadelerine yer verildi.
Gün içerisinde Gazze'deki son durumu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerine tepki göstermiş, "İsrail, Hamas'ı her türlü aracı kullanarak imha etme hakkına sahip olduğuna inanıyor. Bu politikanın sonucunun ne olduğunu gerçek zamanlı olarak görüyoruz. Fiiliyatta mahalleler yerle bir ediliyor, 18 binden fazla sivil öldü. Bu rakam her geçen gün artıyor ve bunların üçte ikisi kadın ve çocuklar. Durum çok feci
" ifadelerini kullanmıştı.