https://sputniknews.com.tr/20231213/eski-nato-baskomutani-stavridis-ukrayna-f-16-ve-atacms-tedarikinden-yoksun-kalabilir-1078424987.html

Eski NATO Başkomutanı Stavridis: Ukrayna, F-16 ve ATACMS tedarikinden yoksun kalabilir

Eski NATO Başkomutanı Stavridis: Ukrayna, F-16 ve ATACMS tedarikinden yoksun kalabilir

Eski NATO Başkomutanı Stavridis, ABD Kongresi'nin Kiev'e yardım konusunda anlaşmaya varamaması halinde Ukrayna’nın vaat edilen F-16 savaş uçağı ve ATACMS... 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T16:00+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

f-16

atacms füzeleri

abd

abd kongresi

beyaz saray

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Eski NATO Başkomutanı James G. Stavridis, MSNBC'ye demecinde ABD Kongresi'nin Kiev'e yardım konusunda anlaşmaya varamaması halinde Ukrayna’nın vaat edilen F-16 savaş uçağı ve ATACMS füzeleri tedarikini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.Stavridis, “Bu Ukrayna için korkunç bir an olur” dedi.Kongre'nin Noel tatilinden önce Kiev'e yardım konusunda anlaşmaya varabileceğinden şüphe duyduğunu belirten Stavridis, Rusya'nın geniş çaplı bir saldırı başlatma ihtimalinin yüksek olduğunu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı'nın yardımı olmadan buna karşı koyamayacığını vurgulayarak, “İnce buz üzerinde yürüyoruz” diye konuştu.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin Beyaz Saray'ın Ukrayna ve İsrail’e yardımları da içeren fon talebini engellemesi sonrası Washington’a gitti. Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilerin sınır güvenliğine yönelik yaklaşımlarda değişiklik talep etmeleri nedeniyle şu ana kadar Kiev’e yardım konusundaki tasarıyı onaylamadı.Aynı zamanda Beyaz Saray, ABD’nin elinde birkaç haftalık fonun kaldığını, bu süre sonunda Ukrayna’ya yardım olanaklarının tükeneceği ve daha fazla destek garantisinin bulunmadığı konusunda uyarıda bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20231213/bidendan-aciklama-abdnin-ukraynaya-destegi-sona-eriyor-1078390125.html

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