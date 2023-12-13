Eski NATO Başkomutanı Stavridis: Ukrayna, F-16 ve ATACMS tedarikinden yoksun kalabilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Küresel Organize Suçlar Endeksi'nde Türkiye 15. sırada
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Hakem yumruklayan Faruk Koca kim?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Akalın: 'Hakem Meler'deki kırığa kimin sebebiyet verdiği önemli'
12:05
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Hakemlere saldırı ve tarihteki olaylar
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gezici Araştırma Merkezi Başkanı: CHP yüzde 20-25 oranında belediye kaybedebilir
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Canlarını yakmadıkları toplum kalmadı. Asya’dan Güney Amerika’ya birçok toplumun canını yaktılar’
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Kongre üyesi Greene: ‘ABD, Ukrayna’da barış değil savaş istiyor’
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘ABD için Gazze diye bir şey yok, insanlık adına herhangi bir şey beklenmemeli’
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Sarkozy: ‘Ukrayna NATO’ya, Türkiye AB’ye alınmamalı’
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Filistinli Bakan: ‘ABD, Gazze’de sivillere karşı işlenen suçlarda kilit rol oynuyor’
18:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li Senatör: ‘Zelenskiy'in para için Washington'a gelmesi utanç verici’
18:34
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan: ‘Ukrayna'yla üyelik müzakeresi başlatması sorumsuzca bir adım olur’
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Filistin kökenli İngiliz doktor: ‘Dünya Gazze'deki savaşı durdurmalı’
19:17
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'İYİ Parti tel tel dökülüyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Yönetim ve aidat sorunları
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231213/eski-nato-baskomutani-stavridis-ukrayna-f-16-ve-atacms-tedarikinden-yoksun-kalabilir-1078424987.html
Eski NATO Başkomutanı Stavridis: Ukrayna, F-16 ve ATACMS tedarikinden yoksun kalabilir
Eski NATO Başkomutanı Stavridis: Ukrayna, F-16 ve ATACMS tedarikinden yoksun kalabilir
Eski NATO Başkomutanı Stavridis, ABD Kongresi'nin Kiev'e yardım konusunda anlaşmaya varamaması halinde Ukrayna’nın vaat edilen F-16 savaş uçağı ve ATACMS... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T16:00+0300
2023-12-13T16:00+0300
ukrayna krizi
ukrayna
f-16
atacms füzeleri
abd
abd kongresi
beyaz saray
washington
kiev
joe biden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0c/1077313496_0:227:2182:1454_1920x0_80_0_0_efa55cd9a4f9258fe39840764ea7e340.jpg
Eski NATO Başkomutanı James G. Stavridis, MSNBC'ye demecinde ABD Kongresi'nin Kiev'e yardım konusunda anlaşmaya varamaması halinde Ukrayna’nın vaat edilen F-16 savaş uçağı ve ATACMS füzeleri tedarikini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.Stavridis, “Bu Ukrayna için korkunç bir an olur” dedi.Kongre'nin Noel tatilinden önce Kiev'e yardım konusunda anlaşmaya varabileceğinden şüphe duyduğunu belirten Stavridis, Rusya'nın geniş çaplı bir saldırı başlatma ihtimalinin yüksek olduğunu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı'nın yardımı olmadan buna karşı koyamayacığını vurgulayarak, “İnce buz üzerinde yürüyoruz” diye konuştu.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin Beyaz Saray'ın Ukrayna ve İsrail’e yardımları da içeren fon talebini engellemesi sonrası Washington’a gitti. Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilerin sınır güvenliğine yönelik yaklaşımlarda değişiklik talep etmeleri nedeniyle şu ana kadar Kiev’e yardım konusundaki tasarıyı onaylamadı.Aynı zamanda Beyaz Saray, ABD’nin elinde birkaç haftalık fonun kaldığını, bu süre sonunda Ukrayna’ya yardım olanaklarının tükeneceği ve daha fazla destek garantisinin bulunmadığı konusunda uyarıda bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231213/bidendan-aciklama-abdnin-ukraynaya-destegi-sona-eriyor-1078390125.html
ukrayna
washington
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0c/1077313496_0:0:1940:1454_1920x0_80_0_0_eefaa5a40c3fe27e8c92173645a7c6e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, f-16, atacms füzeleri, abd, abd kongresi, beyaz saray, washington, kiev, joe biden, vladimir zelenskiy
ukrayna, f-16, atacms füzeleri, abd, abd kongresi, beyaz saray, washington, kiev, joe biden, vladimir zelenskiy

Eski NATO Başkomutanı Stavridis: Ukrayna, F-16 ve ATACMS tedarikinden yoksun kalabilir

16:00 13.12.2023
© AFP 2023 / LAURA BOUSHNAKNATO'nun eski Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı James Stavridis
NATO'nun eski Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı James Stavridis - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / LAURA BOUSHNAK
Abone ol
Eski NATO Başkomutanı Stavridis, ABD Kongresi'nin Kiev'e yardım konusunda anlaşmaya varamaması halinde Ukrayna’nın vaat edilen F-16 savaş uçağı ve ATACMS füzelerini alamayabileceğini belirtti.
Eski NATO Başkomutanı James G. Stavridis, MSNBC'ye demecinde ABD Kongresi'nin Kiev'e yardım konusunda anlaşmaya varamaması halinde Ukrayna’nın vaat edilen F-16 savaş uçağı ve ATACMS füzeleri tedarikini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.
Stavridis, “Bu Ukrayna için korkunç bir an olur” dedi.
Kongre'nin Noel tatilinden önce Kiev'e yardım konusunda anlaşmaya varabileceğinden şüphe duyduğunu belirten Stavridis, Rusya'nın geniş çaplı bir saldırı başlatma ihtimalinin yüksek olduğunu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı'nın yardımı olmadan buna karşı koyamayacığını vurgulayarak, “İnce buz üzerinde yürüyoruz” diye konuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin Beyaz Saray'ın Ukrayna ve İsrail’e yardımları da içeren fon talebini engellemesi sonrası Washington’a gitti. Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilerin sınır güvenliğine yönelik yaklaşımlarda değişiklik talep etmeleri nedeniyle şu ana kadar Kiev’e yardım konusundaki tasarıyı onaylamadı.
Aynı zamanda Beyaz Saray, ABD’nin elinde birkaç haftalık fonun kaldığını, bu süre sonunda Ukrayna’ya yardım olanaklarının tükeneceği ve daha fazla destek garantisinin bulunmadığı konusunda uyarıda bulunuyor.
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna Zelenskiy yardım destek Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
Ukrayna krizi
Biden'dan açıklama: ABD'nin Ukrayna'ya desteği sona eriyor
06:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала