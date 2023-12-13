https://sputniknews.com.tr/20231213/eski-nato-baskomutani-stavridis-ukrayna-f-16-ve-atacms-tedarikinden-yoksun-kalabilir-1078424987.html
Eski NATO Başkomutanı Stavridis: Ukrayna, F-16 ve ATACMS tedarikinden yoksun kalabilir
Eski NATO Başkomutanı Stavridis: Ukrayna, F-16 ve ATACMS tedarikinden yoksun kalabilir
Eski NATO Başkomutanı Stavridis, ABD Kongresi'nin Kiev'e yardım konusunda anlaşmaya varamaması halinde Ukrayna’nın vaat edilen F-16 savaş uçağı ve ATACMS... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T16:00+0300
2023-12-13T16:00+0300
2023-12-13T16:00+0300
ukrayna krizi
ukrayna
f-16
atacms füzeleri
abd
abd kongresi
beyaz saray
washington
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Eski NATO Başkomutanı James G. Stavridis, MSNBC'ye demecinde ABD Kongresi'nin Kiev'e yardım konusunda anlaşmaya varamaması halinde Ukrayna’nın vaat edilen F-16 savaş uçağı ve ATACMS füzeleri tedarikini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.Stavridis, “Bu Ukrayna için korkunç bir an olur” dedi.Kongre'nin Noel tatilinden önce Kiev'e yardım konusunda anlaşmaya varabileceğinden şüphe duyduğunu belirten Stavridis, Rusya'nın geniş çaplı bir saldırı başlatma ihtimalinin yüksek olduğunu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı'nın yardımı olmadan buna karşı koyamayacığını vurgulayarak, “İnce buz üzerinde yürüyoruz” diye konuştu.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin Beyaz Saray'ın Ukrayna ve İsrail’e yardımları da içeren fon talebini engellemesi sonrası Washington’a gitti. Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilerin sınır güvenliğine yönelik yaklaşımlarda değişiklik talep etmeleri nedeniyle şu ana kadar Kiev’e yardım konusundaki tasarıyı onaylamadı.Aynı zamanda Beyaz Saray, ABD’nin elinde birkaç haftalık fonun kaldığını, bu süre sonunda Ukrayna’ya yardım olanaklarının tükeneceği ve daha fazla destek garantisinin bulunmadığı konusunda uyarıda bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231213/bidendan-aciklama-abdnin-ukraynaya-destegi-sona-eriyor-1078390125.html
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ukrayna, f-16, atacms füzeleri, abd, abd kongresi, beyaz saray, washington, kiev, joe biden, vladimir zelenskiy
ukrayna, f-16, atacms füzeleri, abd, abd kongresi, beyaz saray, washington, kiev, joe biden, vladimir zelenskiy
Eski NATO Başkomutanı Stavridis: Ukrayna, F-16 ve ATACMS tedarikinden yoksun kalabilir
Eski NATO Başkomutanı Stavridis, ABD Kongresi'nin Kiev'e yardım konusunda anlaşmaya varamaması halinde Ukrayna’nın vaat edilen F-16 savaş uçağı ve ATACMS füzelerini alamayabileceğini belirtti.
Eski NATO Başkomutanı James G. Stavridis, MSNBC'ye demecinde ABD Kongresi'nin Kiev'e yardım konusunda anlaşmaya varamaması halinde Ukrayna’nın vaat edilen F-16 savaş uçağı ve ATACMS füzeleri tedarikini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.
Stavridis, “Bu Ukrayna için korkunç bir an olur” dedi.
Kongre'nin Noel tatilinden önce Kiev'e yardım konusunda anlaşmaya varabileceğinden şüphe duyduğunu belirten Stavridis, Rusya'nın geniş çaplı bir saldırı başlatma ihtimalinin yüksek olduğunu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı'nın yardımı olmadan buna karşı koyamayacığını vurgulayarak, “İnce buz üzerinde yürüyoruz” diye konuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin Beyaz Saray'ın Ukrayna ve İsrail’e yardımları da içeren fon talebini engellemesi sonrası Washington’a gitti. Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilerin sınır güvenliğine yönelik yaklaşımlarda değişiklik talep etmeleri nedeniyle şu ana kadar Kiev’e yardım
konusundaki tasarıyı onaylamadı.
Aynı zamanda Beyaz Saray, ABD’nin elinde birkaç haftalık fonun kaldığını, bu süre sonunda Ukrayna’ya yardım olanaklarının tükeneceği ve daha fazla destek garantisinin bulunmadığı konusunda uyarıda bulunuyor.