https://sputniknews.com.tr/20231213/bidenin-zelenskiy-ile-duzenledigi-basin-toplantisinda-dili-surctu-1078423781.html
Biden’ın Zelenskiy ile düzenlediği basın toplantısında dili sürçtü
Biden’ın Zelenskiy ile düzenlediği basın toplantısında dili sürçtü
ABD Başkanı Biden’ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında dili sürçtü. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T15:34+0300
2023-12-13T15:34+0300
2023-12-13T15:34+0300
ukrayna krizi
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washington
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında dil sürçmesi yaşadı.Biden, gazetecilere hitaben “Bakın, şimdi sırayla sorular soracağız. Her birimiz en fazla iki soru sorabilecek. İlk soruyu ben soracağım" dedi.Yanlış konuştuğunun farkına varan ve anında sözlerini düzelten Biden gülerek, ilk soruyu sorması gereken gazeteciyi ‘tanıdığını’ söyledi ve ardından muhabirlerden birine ismiyle hitap etti.Biden, defalarca konuşmalarının önemli noktaları ve basın toplantılarına katılan gazetecilerin fotoğrafları ve sormayı planladıkları sorularla ilgili bilgilerin yer aldığı not kağıtlarını kullanırken yakalandı.Daha önce, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı'na basın toplantılarında sorulabilecek soruların hazırlanmasının tamamen normal olduğunu ve soru soracak gazetecilerin önceden seçildiğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231212/zaharova-zelenskiynin-neden-washingtonu-ziyaret-ettigini-acikladi-1078370559.html
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joe biden, vladimir zelenskiy, kiev, washington, abd, ukrayna
joe biden, vladimir zelenskiy, kiev, washington, abd, ukrayna
Biden’ın Zelenskiy ile düzenlediği basın toplantısında dili sürçtü
ABD Başkanı Biden’ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında dili sürçtü.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında dil sürçmesi yaşadı.
Biden, gazetecilere hitaben “Bakın, şimdi sırayla sorular soracağız. Her birimiz en fazla iki soru sorabilecek. İlk soruyu ben soracağım" dedi.
Yanlış konuştuğunun farkına varan ve anında sözlerini düzelten Biden gülerek, ilk soruyu sorması gereken gazeteciyi ‘tanıdığını’ söyledi ve ardından muhabirlerden birine ismiyle hitap etti.
Biden, defalarca konuşmalarının önemli noktaları ve basın toplantılarına katılan gazetecilerin fotoğrafları ve sormayı planladıkları sorularla ilgili bilgilerin yer aldığı not kağıtlarını kullanırken yakalandı.
Daha önce, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı'na basın toplantılarında sorulabilecek soruların hazırlanmasının tamamen normal olduğunu ve soru soracak gazetecilerin önceden seçildiğini ifade etmişti.