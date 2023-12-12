https://sputniknews.com.tr/20231212/yemen-aciklarinda-norvec-bayrakli-gemi-seyir-fuzesiyle-vuruldu--1078352623.html

Yemen açıklarında Norveç bayraklı gemi seyir füzesiyle vuruldu

Yemen açıklarında Norveç bayraklı gemi seyir füzesiyle vuruldu

ABD, Yemen açıklarında Norveç bayraklı gemi seyir füzesiyle vurulduğu açıkladı. 12.12.2023, Sputnik Türkiye

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ABD ordusu füzenin, tanker Bab el-Mandeb Boğazı'ndan geçerken Yemen'de Husilerin kontrolündeki bir bölgeden fırlatıldığını doğruladı.ABD Merkez Komutanlığı, Husi isyancıların kontrolündeki Yemen bölgesinden ateşlenen bir füzenin Pazartesi günü Norveç bandıralı bir tankeri vurduğunu açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yemen ile Afrika Boynuzu arasındaki boğaza atıfta bulunularak, "STRINDA adlı motorlu tanker, Bab-el Mendep'ten geçerken Yemen'in Husiler tarafından kontrol edilen bir bölgesinden fırlatıldığı değerlendirilen bir Gemisavar Seyir Füzesi (ASCM) tarafından saldırıya uğradı" denildi.CENTCOM, tankerin hasar gördüğünü ve bunun da gemide yangına yol açtığını belirtirken, o sırada herhangi bir kayıp rapor edilmediğini de ekledi. Komutanlık ayrıca saldırı sırasında bölgede hiçbir ABD gemisinin bulunmadığını, ancak ABD Donanmasına ait USS Mason destroyerinin orada olduğunu ve yardım sağladığını söyledi. Reuters haber ajansının bir ABD savunma yetkilisine dayandırdığı habere göre STRINDA'ya yönelik saldırı Bab-el Mendep Boğazı'nın yaklaşık 60 deniz mili (111 kilometre) kuzeyinde gerçekleşti. Gemi takip firması Marinetraffic, geminin Malezya'da bitkisel yağ ve biyoyakıt yüklediğini ve Mısır'daki Süveyş Kanalı'na gitmekte olduğunu söyledi. Geminin İsrail ile herhangi bir bağlantısı olup olmadığı netlik kazanmadı.

https://sputniknews.com.tr/20231126/yemen-aciklarinda-israille-baglantili-bir-kargo-gemisine-daha-el-koyuldu--1077799212.html

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