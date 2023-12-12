https://sputniknews.com.tr/20231212/rusya-ve-belarusun-ortak-askeri-egitim-merkezleri-kurmasini-ongoren-anlasmaya-putinden-onay-1078358291.html
Rusya ve Belarus'un ortak askeri eğitim merkezleri kurmasını öngören anlaşmaya Putin'den onay
Rusya ve Belarus'un ortak askeri eğitim merkezleri kurmasını öngören anlaşmaya Putin'den onay
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'la ortak askeri eğitim merkezleri kurulmasını öngören anlaşmanın onaylanmasına dair tasarıyı imzalayarak... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T12:25+0300
2023-12-12T12:25+0300
2023-12-12T12:25+0300
dünya
rusya
belarus
birlik devleti anlaşması
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'la ortak askeri eğitim merkezleri kurulmasını öngören anlaşmanın onaylanmasına dair tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.Rusya ve Belarus, Birlik Devleti kapsamında ve bölgede yükselen tehditler karşısında askeri işbirliğini geliştirmeye devam ediyor.Rusya lideri Putin, imzaladığı belgeyle, daha önce Minsk tarafından onaylanan ortak askeri eğitim merkezleri kurulmasına dair anlaşmayı tasdik etti.Putin, Ocak 2023 sonunda, Rusya ile Belarus arasında iki ülke orduları için ortak askeri eğitim merkezleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin anlaşma imzalanması konusunda Rusya hükümeti tarafından sunulan öneriyi onaylayarak savunma ve dışişleri bakanlıklarına Belarus tarafıyla söz konusu anlaşmaya ilişkin müzakerelerin yürütülmesi ve anlaşmanın imzalanması konusunda talimat vermişti.Moskova ve Minsk arasındaki müzakereler sonucunda anlaşma, 28 Mart'ta imzalanmıştı.Ekim 2022'de ortak bölgesel güç kurulmuştuPutin ve Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin sınırlarında gerilimin artması gerekçesiyle Ekim 2022'de iki ülkenin askeri birliklerinden oluşan ortak bölgesel güç oluşturmuştu.Belarus Savunma Bakanlığı, 6 Ocak’ta Rusya-Belarus ortak bölgesel gücünün savunma görevine hazır olduğunu duyurmuş, farklı birlikler seviyesinde gelecekte ortak bölgesel askeri birliklerin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231205/belarus-lideri-lukasenko-minsk-her-zaman-pekin-icin-guvenilir-bir-ortak-olmustur-1078098388.html
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rusya, belarus, birlik devleti anlaşması, vladimir putin, aleksandr lukaşenko
rusya, belarus, birlik devleti anlaşması, vladimir putin, aleksandr lukaşenko
Rusya ve Belarus'un ortak askeri eğitim merkezleri kurmasını öngören anlaşmaya Putin'den onay
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'la ortak askeri eğitim merkezleri kurulmasını öngören anlaşmanın onaylanmasına dair tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'la ortak askeri eğitim merkezleri kurulmasını öngören anlaşmanın onaylanmasına dair tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.
Rusya ve Belarus, Birlik Devleti
kapsamında ve bölgede yükselen tehditler karşısında askeri işbirliğini geliştirmeye devam ediyor.
Rusya lideri Putin, imzaladığı belgeyle, daha önce Minsk tarafından onaylanan ortak askeri eğitim merkezleri kurulmasına dair anlaşmayı tasdik etti.
Putin, Ocak 2023 sonunda, Rusya ile Belarus arasında iki ülke orduları için ortak askeri eğitim merkezleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin anlaşma imzalanması konusunda Rusya hükümeti tarafından sunulan öneriyi onaylayarak savunma ve dışişleri bakanlıklarına Belarus tarafıyla söz konusu anlaşmaya ilişkin müzakerelerin yürütülmesi ve anlaşmanın imzalanması konusunda talimat vermişti.
Moskova ve Minsk arasındaki müzakereler sonucunda anlaşma, 28 Mart'ta imzalanmıştı.
Ekim 2022'de ortak bölgesel güç kurulmuştu
Putin ve Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin sınırlarında gerilimin artması gerekçesiyle Ekim 2022'de iki ülkenin askeri birliklerinden oluşan ortak bölgesel güç oluşturmuştu.
Belarus Savunma Bakanlığı, 6 Ocak’ta Rusya-Belarus ortak bölgesel gücünün savunma görevine hazır olduğunu duyurmuş, farklı birlikler seviyesinde gelecekte ortak bölgesel askeri birliklerin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini belirtmişti.