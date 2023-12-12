https://sputniknews.com.tr/20231212/rusya-ve-belarusun-ortak-askeri-egitim-merkezleri-kurmasini-ongoren-anlasmaya-putinden-onay-1078358291.html

Rusya ve Belarus'un ortak askeri eğitim merkezleri kurmasını öngören anlaşmaya Putin'den onay

Rusya ve Belarus'un ortak askeri eğitim merkezleri kurmasını öngören anlaşmaya Putin'den onay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'la ortak askeri eğitim merkezleri kurulmasını öngören anlaşmanın onaylanmasına dair tasarıyı imzalayarak... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T12:25+0300

2023-12-12T12:25+0300

2023-12-12T12:25+0300

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birlik devleti anlaşması

vladimir putin

aleksandr lukaşenko

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'la ortak askeri eğitim merkezleri kurulmasını öngören anlaşmanın onaylanmasına dair tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.Rusya ve Belarus, Birlik Devleti kapsamında ve bölgede yükselen tehditler karşısında askeri işbirliğini geliştirmeye devam ediyor.Rusya lideri Putin, imzaladığı belgeyle, daha önce Minsk tarafından onaylanan ortak askeri eğitim merkezleri kurulmasına dair anlaşmayı tasdik etti.Putin, Ocak 2023 sonunda, Rusya ile Belarus arasında iki ülke orduları için ortak askeri eğitim merkezleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin anlaşma imzalanması konusunda Rusya hükümeti tarafından sunulan öneriyi onaylayarak savunma ve dışişleri bakanlıklarına Belarus tarafıyla söz konusu anlaşmaya ilişkin müzakerelerin yürütülmesi ve anlaşmanın imzalanması konusunda talimat vermişti.Moskova ve Minsk arasındaki müzakereler sonucunda anlaşma, 28 Mart'ta imzalanmıştı.Ekim 2022'de ortak bölgesel güç kurulmuştuPutin ve Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin sınırlarında gerilimin artması gerekçesiyle Ekim 2022'de iki ülkenin askeri birliklerinden oluşan ortak bölgesel güç oluşturmuştu.Belarus Savunma Bakanlığı, 6 Ocak’ta Rusya-Belarus ortak bölgesel gücünün savunma görevine hazır olduğunu duyurmuş, farklı birlikler seviyesinde gelecekte ortak bölgesel askeri birliklerin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231205/belarus-lideri-lukasenko-minsk-her-zaman-pekin-icin-guvenilir-bir-ortak-olmustur-1078098388.html

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rusya, belarus, birlik devleti anlaşması, vladimir putin, aleksandr lukaşenko