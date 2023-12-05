https://sputniknews.com.tr/20231205/belarus-lideri-lukasenko-minsk-her-zaman-pekin-icin-guvenilir-bir-ortak-olmustur-1078098388.html

Belarus lideri Lukaşenko: Minsk her zaman Pekin için güvenilir bir ortak olmuştur

Belarus lideri Lukaşenko: Minsk her zaman Pekin için güvenilir bir ortak olmuştur

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile bir araya geldi. 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T15:42+0300

2023-12-05T15:42+0300

2023-12-05T15:42+0300

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belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

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şi cinping

çin devlet başkanı şi cinping

işbirliği

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmelerde, "Belarus, Çin için güvenilir bir ortak olmuştur, olmaktadır ve olacaktır" dedi.Lukaşenko Çinli lider ile yaptığı görüşmede ayrıca şu ifadelere yer verdi:Belarus Devlet Başkanı, ilişkiler düzeyindeki tarihi yükselişin geleneksel alanların derinleştirilmesine güçlü bir ivme kazandırdığını, yeni işbirliği vektörleri ve mekanizmaları başlattığını vurguladı.Lukaşenko görüşmede, "Belarus, Çin için güvenilir bir ortak olmuştur, olmaktadır ve olacaktır. Sanırım Çin'de hiç kimsenin bu konuda ikna edilmesine gerek yok. Tüm bunlar son 30 yıldır gözlerimin önündeydi, hatta daha da fazlası: Çin'e ilk kez parlamento üyesiyken gelmiştim" dedi Lukaşenko ayrıca Şi Cinping ile uzun süredir devam eden tanışıklığa ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalara dikkat çekerek, "Çok fazla deneyimimiz var, ülkelerimizin neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Ve bu konuda çok şey yaptık" dedi.Şi Cinping: Çin, Belarus ile stratejik etkileşimi güçlendirmeye hazırÇin tarafı, insanlığın ortak kaderine sahip bir topluluk yaratmak adına Belaruslu ortaklarıyla stratejik işbirliğini güçlendirmeye hazırdır. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile yaptığı görüşmede, Çin tarafının, insanlığın ortak kaderine sahip bir topluluk yaratmak adına Belaruslu ortaklarıyla stratejik işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.Çin Devlet Başkanı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Şi Cinping, Belarus'un, Devlet Başkanının güçlü liderliği altında, çeşitli olumsuz faktörlerin etkisinin üstesinden gelmeyi, sosyal uyumu ve istikrarı korumayı, ekonomik iyileşme ve büyümeyi gerçekleştirmeyi başardığını ve bunun da daha fazla kalkınma için sağlam bir temel oluşturduğunu vurguladı.Şi Cinping: Belarus'un içişlerine dışarıdan müdahale edilmesine karşıyızŞi söz konusu görüşmede Çin'in Belarus ile ilişkilerine her zaman stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften baktığını, Belarus'un ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izlemesini kararlılıkla desteklediğini ve Belarus'un içişlerine dışarıdan müdahale edilmesine karşı çıktığını söyledi.Şi Cinping ayrıca Çin ve Belarus'un küresel yönetişim sisteminin dönüşümü ve inşasında yer alan önemli güçler olduğunu söyleyerel, "Çin, Birleşmiş Milletler ve Şangay İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı mekanizmalarda koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmek için Belarus'la birlikte çalışmaya hazırdır" dedi.Çinli lider ayrıca Belaruslu mevkidaşını iki ülke arasında kültür, eğitim, sağlık, spor ve turizm alanlarındaki işbirliğini genişletmeye davet etti. Ayrıca gençlik değişimlerinin geliştirilmesinin ve iki halk arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.İki devlet başkanı Ukrayna kriziyle ilgili de görüş alışverişinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230301/lukasenko-ve-si-tam-tesekkullu-stratejik-ortaklikla-ilgili-ortak-bildiriyi-kabul-etti-1067668942.html

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belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, çin halk cumhuriyeti, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, işbirliği