Belarus lideri Lukaşenko: Minsk her zaman Pekin için güvenilir bir ortak olmuştur

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vilfredo Pareto ve 'Pareto ilkesi'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Üç günde bir madenci hayatını kaybediyor'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Ercan: İstanbul'da beklenen en erken deprem 2045'te
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Parkinson hastalığının bilinmeyen bulguları
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
‘Stratejik yönetimde, rakipleri çok iyi tanımak gerekiyor’
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Alman milletvekili Wagenknecht: Ukrayna ‘dipsiz bir fıçı’ haline geliyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
ABD basınından ‘AB-Ukrayna’ iddiası: Ciddi bir krizin eşiğinde
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Bild muhabiri, ‘Rusya'yı Sevmeyi Öğrenmek’ kitabının ortak yazarlığı nedeniyle işinden kovuldu
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Medvedev’den Pentagon şefine övgü: Kiev'e yardımın gerçek nedenini söyledi
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Hintli kadın, kendisini Dubai’ye götürmeyi reddeden eşini tek yumrukla öldürdü
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Kongre üyesi Greene: Ukrayna’ya finansmana son verin
18:44
1 dk
SESLİ HABER
AGİT Başkanı: ‘Rusya’nın teşkilattan çıkarılmasına ilişkin tartışma kendini tüketti’
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Eski CIA Başkanı Petraeus: Rusya, Ukrayna’ya karşı savunmasını çok doğru bir şekilde inşa etti
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Çin’e doğalgaz sevkiyatında yeni rekor: 20 milyar metreküpü geçti
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Blinken ve Borrell, Üsküp'teki AGİT toplantısından korkakça kaçtı
19:37
3 dk
SESLİ HABER
NATO ve AB arasında Ukrayna krizi
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Müslümanları, Gazze’de 20 yataklı hastane yapımına yardımcı oldu
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Nazarbayev: Ocak 2022'de Kazakistan'da yaşanan protesto olayları Kiev'den yönetildi
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Sırp uzman: “Rusya muhtaçlara yardım gönderiyor”
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna basını: ‘Zelenskiy, Zalujnıy'in seçimlerde aday olmaması için garantiler istiyor’
20:26
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın yörüngesi Doğu'ya doğru kaydı'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Deprem hissedilmeden telefonlara nasıl uyarı geldi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
5 Aralık Dünya Kadınlar Günü
12:05
85 dk
MÜZİĞİN DAHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
13:31
8 dk
ÖZEL HABER
Telefonlardaki deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
13:45
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Afrikalı uzman: Rusya ile Afrika arasında direkt lojistik koridorları açılmalı
18:09
4 dk
SESLİ HABER
Avrupa Komisyonu'nun 'elmas yaptırımı' planlarına Rusya'dan yanıt
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Hollanda’da seçimin galibi: ‘Kiev’e silah vermemeliyiz’
18:44
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde mücadele ruhu zayıflıyor’
18:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin: ‘Rusya-Türkiye ilişkileri iyi düzeyde’
19:27
1 dk
SESLİ HABER
İsrail İç İstihbarat Servisi: Tüm dünyadaki Hamas üyelerini yok edeceğiz
19:36
1 dk
SESLİ HABER
NATO'da Ukrayna'ya askeri yardımla ilgili 'Hollanda ve Slovakya rahatsızlığı'
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fico: ‘Kiev'e askeri yardım sunmayacağız’
20:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231205/belarus-lideri-lukasenko-minsk-her-zaman-pekin-icin-guvenilir-bir-ortak-olmustur-1078098388.html
Belarus lideri Lukaşenko: Minsk her zaman Pekin için güvenilir bir ortak olmuştur
Belarus lideri Lukaşenko: Minsk her zaman Pekin için güvenilir bir ortak olmuştur
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile bir araya geldi. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T15:42+0300
2023-12-05T15:42+0300
dünya
belarus
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
çin halk cumhuriyeti
şi cinping
çin devlet başkanı şi cinping
işbirliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067669272_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8111b21f45e72cab93755732ad8cd8e.jpg
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmelerde, "Belarus, Çin için güvenilir bir ortak olmuştur, olmaktadır ve olacaktır" dedi.Lukaşenko Çinli lider ile yaptığı görüşmede ayrıca şu ifadelere yer verdi:Belarus Devlet Başkanı, ilişkiler düzeyindeki tarihi yükselişin geleneksel alanların derinleştirilmesine güçlü bir ivme kazandırdığını, yeni işbirliği vektörleri ve mekanizmaları başlattığını vurguladı.Lukaşenko görüşmede, "Belarus, Çin için güvenilir bir ortak olmuştur, olmaktadır ve olacaktır. Sanırım Çin'de hiç kimsenin bu konuda ikna edilmesine gerek yok. Tüm bunlar son 30 yıldır gözlerimin önündeydi, hatta daha da fazlası: Çin'e ilk kez parlamento üyesiyken gelmiştim" dedi Lukaşenko ayrıca Şi Cinping ile uzun süredir devam eden tanışıklığa ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalara dikkat çekerek, "Çok fazla deneyimimiz var, ülkelerimizin neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Ve bu konuda çok şey yaptık" dedi.Şi Cinping: Çin, Belarus ile stratejik etkileşimi güçlendirmeye hazırÇin tarafı, insanlığın ortak kaderine sahip bir topluluk yaratmak adına Belaruslu ortaklarıyla stratejik işbirliğini güçlendirmeye hazırdır. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile yaptığı görüşmede, Çin tarafının, insanlığın ortak kaderine sahip bir topluluk yaratmak adına Belaruslu ortaklarıyla stratejik işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.Çin Devlet Başkanı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Şi Cinping, Belarus'un, Devlet Başkanının güçlü liderliği altında, çeşitli olumsuz faktörlerin etkisinin üstesinden gelmeyi, sosyal uyumu ve istikrarı korumayı, ekonomik iyileşme ve büyümeyi gerçekleştirmeyi başardığını ve bunun da daha fazla kalkınma için sağlam bir temel oluşturduğunu vurguladı.Şi Cinping: Belarus'un içişlerine dışarıdan müdahale edilmesine karşıyızŞi söz konusu görüşmede Çin'in Belarus ile ilişkilerine her zaman stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften baktığını, Belarus'un ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izlemesini kararlılıkla desteklediğini ve Belarus'un içişlerine dışarıdan müdahale edilmesine karşı çıktığını söyledi.Şi Cinping ayrıca Çin ve Belarus'un küresel yönetişim sisteminin dönüşümü ve inşasında yer alan önemli güçler olduğunu söyleyerel, "Çin, Birleşmiş Milletler ve Şangay İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı mekanizmalarda koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmek için Belarus'la birlikte çalışmaya hazırdır" dedi.Çinli lider ayrıca Belaruslu mevkidaşını iki ülke arasında kültür, eğitim, sağlık, spor ve turizm alanlarındaki işbirliğini genişletmeye davet etti. Ayrıca gençlik değişimlerinin geliştirilmesinin ve iki halk arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.İki devlet başkanı Ukrayna kriziyle ilgili de görüş alışverişinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230301/lukasenko-ve-si-tam-tesekkullu-stratejik-ortaklikla-ilgili-ortak-bildiriyi-kabul-etti-1067668942.html
belarus
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067669272_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_39c24e8c78099ce0b0d56eddf7187f03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, çin halk cumhuriyeti, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, işbirliği
belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, çin halk cumhuriyeti, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, işbirliği

Belarus lideri Lukaşenko: Minsk her zaman Pekin için güvenilir bir ortak olmuştur

15:42 05.12.2023
© AFP 2023 / PAVEL ORLOVSKYAleksandr Lukaşenko, Şi Cinping
Aleksandr Lukaşenko, Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© AFP 2023 / PAVEL ORLOVSKY
Abone ol
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile bir araya geldi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmelerde, "Belarus, Çin için güvenilir bir ortak olmuştur, olmaktadır ve olacaktır" dedi.
Lukaşenko Çinli lider ile yaptığı görüşmede ayrıca şu ifadelere yer verdi:
Sizinle dostane bir atmosferde işbirliğine ilişkin güncel konuları görüşmekten memnuniyet duyuyorum. Aramızda her zaman olduğu gibi, uluslararası ilişkilerin belirli sorunlarına ilişkin görüşlerimi ifade etmekten memnuniyet duyuyorum. Belarus ve Çin arasında çok yönlü ve her koşulda stratejik işbirliğinin geliştirilmesi, ideolojilerimizin birliği ve bugün meydana gelen dünya olayların ve süreçlerin mantığı tarafından belirlenmektedir.
Belarus Devlet Başkanı, ilişkiler düzeyindeki tarihi yükselişin geleneksel alanların derinleştirilmesine güçlü bir ivme kazandırdığını, yeni işbirliği vektörleri ve mekanizmaları başlattığını vurguladı.
Lukaşenko görüşmede, "Belarus, Çin için güvenilir bir ortak olmuştur, olmaktadır ve olacaktır. Sanırım Çin'de hiç kimsenin bu konuda ikna edilmesine gerek yok. Tüm bunlar son 30 yıldır gözlerimin önündeydi, hatta daha da fazlası: Çin'e ilk kez parlamento üyesiyken gelmiştim" dedi
Lukaşenko ayrıca Şi Cinping ile uzun süredir devam eden tanışıklığa ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalara dikkat çekerek, "Çok fazla deneyimimiz var, ülkelerimizin neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Ve bu konuda çok şey yaptık" dedi.

Şi Cinping: Çin, Belarus ile stratejik etkileşimi güçlendirmeye hazır

Çin tarafı, insanlığın ortak kaderine sahip bir topluluk yaratmak adına Belaruslu ortaklarıyla stratejik işbirliğini güçlendirmeye hazırdır.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile yaptığı görüşmede, Çin tarafının, insanlığın ortak kaderine sahip bir topluluk yaratmak adına Belaruslu ortaklarıyla stratejik işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.
Çin Devlet Başkanı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Değerli dostum, sizi bir kez daha gördüğüme çok sevindim. Bu yılın Şubat ayı sonu ve Mart ayı başında Çin'e gerçekleştirdiğiniz devlet ziyareti sırasında Çin-Belarus ilişkilerinin dinamik bir şekilde geliştirilmesi yönünde önemli anlaşmalara vardık. Her aşamada yeni anlaşmalara vardık. Karşılıklı güven ve uluslararası işbirliği yıl boyunca güçlendi. Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki işbirliğinin yeni sonuçları var.
Şi Cinping, Belarus'un, Devlet Başkanının güçlü liderliği altında, çeşitli olumsuz faktörlerin etkisinin üstesinden gelmeyi, sosyal uyumu ve istikrarı korumayı, ekonomik iyileşme ve büyümeyi gerçekleştirmeyi başardığını ve bunun da daha fazla kalkınma için sağlam bir temel oluşturduğunu vurguladı.

Şi Cinping: Belarus'un içişlerine dışarıdan müdahale edilmesine karşıyız

Şi söz konusu görüşmede Çin'in Belarus ile ilişkilerine her zaman stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften baktığını, Belarus'un ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izlemesini kararlılıkla desteklediğini ve Belarus'un içişlerine dışarıdan müdahale edilmesine karşı çıktığını söyledi.
Şi Cinping ayrıca Çin ve Belarus'un küresel yönetişim sisteminin dönüşümü ve inşasında yer alan önemli güçler olduğunu söyleyerel, "Çin, Birleşmiş Milletler ve Şangay İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı mekanizmalarda koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmek için Belarus'la birlikte çalışmaya hazırdır" dedi.
Çinli lider ayrıca Belaruslu mevkidaşını iki ülke arasında kültür, eğitim, sağlık, spor ve turizm alanlarındaki işbirliğini genişletmeye davet etti. Ayrıca gençlik değişimlerinin geliştirilmesinin ve iki halk arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.
İki devlet başkanı Ukrayna kriziyle ilgili de görüş alışverişinde bulundu.
Aleksandr Lukaşenko, Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
DÜNYA
Lukaşenko ve Şi, tam teşekküllü stratejik ortaklıkla ilgili ortak bildiriyi kabul etti
1 Mart, 18:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала