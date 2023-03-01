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https://sputniknews.com.tr/20230301/lukasenko-ve-si-tam-tesekkullu-stratejik-ortaklikla-ilgili-ortak-bildiriyi-kabul-etti-1067668942.html
Lukaşenko ve Şi, tam teşekküllü stratejik ortaklıkla ilgili ortak bildiriyi kabul etti
Lukaşenko ve Şi, tam teşekküllü stratejik ortaklıkla ilgili ortak bildiriyi kabul etti
Pekin'de bir araya gelen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni dönemde iki ülke arasında tam teşekküllü stratejik... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T18:13+0300
2023-03-01T18:17+0300
dünya
aleksandr lukaşenko
çin
şi cinping
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Çin'in Ukrayna'da çözüm için 12 maddelik barış planı sunması sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın müttefiklerinden Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Pekin'de temaslarda bulunuyor.Belarus devlet haber ajansı BelTA'nın aktardığına göre Lukaşenko ve Şi, Pekin'de planlanandan çok uzun süren bir toplantı yaptı.Dışişleri, turizm, inşaat ve spor bakanlıkları bu alanlardaki işbirliğini geliştirmeye yönelik anlaşmalar imzalarken Lukaşenko ve Şi de, iki ülke arasında tam teşekküllü stratejik ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesinin temel esaslarına dair ortak açıklamayı onayladı.Çin Devlet Başkanı Şi'ye Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalara ilişkin barışçıl tutumu konusunda teşekkür eden Lukaşenko, "Bugünkü toplantı, standardın dışında, yeni yaklaşımlar ve sorumlu siyasi kararlar gerektiren çok zor bir zamanda gerçekleşiyor. Bu kararlar, kazananın olmayacağı küresel bir çatışmaya kaymayı önlemeyi amaçlamalıdır. Geçenlerde dünya kamuoyuna hitaben bunu açık ve net bir şekilde ifade ettiniz. Bu nedenle Belarus aktif olarak barış teklifleri sunuyor, uluslararası güvenlik konusunda öne sürdüğünüz inisiyatifi tam olarak destekliyor" dedi.Lukaşenko, teknoloji alanında Çin-Belarus işbirliğini derinleştirmek istediklerini ifade ederek, "Ortak girişimlerin oluşturulması, modern Çin teknolojilerinin tanıtılmasıyla Belarus işletmelerinin modernizasyonu, üçüncü ülke pazarlarına mal ve hizmetlerin tanıtımı dahil olmak üzere teknolojik gelişme konusunda Çin ile işbirliğini derinleştirmekle ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.'İki ülke, bu yıl içinde serbest ticaret bölgesi kuracak'Bu arada Belarus Ekonomi Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Minsk ve Pekin, 2023 yılı içinde serbest ticaret ve yatırım gerçekleştirme bölgesi kurma kararı aldı.Lukaşenko'nun Çin ziyaretinin yarın sona ermesi bekleniyor.
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aleksandr lukaşenko, çin, şi cinping
aleksandr lukaşenko, çin, şi cinping

Lukaşenko ve Şi, tam teşekküllü stratejik ortaklıkla ilgili ortak bildiriyi kabul etti

18:13 01.03.2023 (güncellendi: 18:17 01.03.2023)
© AFP 2023 / PAVEL ORLOVSKYAleksandr Lukaşenko, Şi Cinping
Aleksandr Lukaşenko, Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AFP 2023 / PAVEL ORLOVSKY
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Pekin'de bir araya gelen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni dönemde iki ülke arasında tam teşekküllü stratejik ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesinin temel esaslarına dair ortak açıklamayı kabul etti.
Çin'in Ukrayna'da çözüm için 12 maddelik barış planı sunması sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın müttefiklerinden Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Pekin'de temaslarda bulunuyor.

Belarus devlet haber ajansı BelTA'nın aktardığına göre Lukaşenko ve Şi, Pekin'de planlanandan çok uzun süren bir toplantı yaptı.

Dışişleri, turizm, inşaat ve spor bakanlıkları bu alanlardaki işbirliğini geliştirmeye yönelik anlaşmalar imzalarken Lukaşenko ve Şi de, iki ülke arasında tam teşekküllü stratejik ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesinin temel esaslarına dair ortak açıklamayı onayladı.

Çin Devlet Başkanı Şi'ye Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalara ilişkin barışçıl tutumu konusunda teşekkür eden Lukaşenko, "Bugünkü toplantı, standardın dışında, yeni yaklaşımlar ve sorumlu siyasi kararlar gerektiren çok zor bir zamanda gerçekleşiyor. Bu kararlar, kazananın olmayacağı küresel bir çatışmaya kaymayı önlemeyi amaçlamalıdır. Geçenlerde dünya kamuoyuna hitaben bunu açık ve net bir şekilde ifade ettiniz. Bu nedenle Belarus aktif olarak barış teklifleri sunuyor, uluslararası güvenlik konusunda öne sürdüğünüz inisiyatifi tam olarak destekliyor" dedi.

Lukaşenko, teknoloji alanında Çin-Belarus işbirliğini derinleştirmek istediklerini ifade ederek, "Ortak girişimlerin oluşturulması, modern Çin teknolojilerinin tanıtılmasıyla Belarus işletmelerinin modernizasyonu, üçüncü ülke pazarlarına mal ve hizmetlerin tanıtımı dahil olmak üzere teknolojik gelişme konusunda Çin ile işbirliğini derinleştirmekle ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.

'İki ülke, bu yıl içinde serbest ticaret bölgesi kuracak'

Bu arada Belarus Ekonomi Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Minsk ve Pekin, 2023 yılı içinde serbest ticaret ve yatırım gerçekleştirme bölgesi kurma kararı aldı.

Lukaşenko'nun Çin ziyaretinin yarın sona ermesi bekleniyor.
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