https://sputniknews.com.tr/20231204/polonya-rusya-ve-belarus-sinirina-bir-istihkam-taburu-konuslandirdi-1078064847.html

Polonya, Rusya ve Belarus sınırına bir istihkam taburu konuşlandırdı

Polonya, Rusya ve Belarus sınırına bir istihkam taburu konuşlandırdı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkenin Rusya ve Belarus sınırı yakınındaki Augustow kasabasına yeni bir istihkam taburu konuşlandırdıklarını... 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T17:30+0300

2023-12-04T17:30+0300

2023-12-04T17:30+0300

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Blaszczak, "Bugün burada, Augustow'da yeni bir askeri birlik açıyoruz. Mevcut durum ve Polonya'yı bekleyen tehditler ele alındığında burası Polonya Cumhuriyeti'nin güvenlik haritasında çok önemli bir yer. Bu, 15'inci mekanize tugayı bünyesinde yer alan bir istihkam taburu" dedi.Blaszczak, bu birliklerin Polonya'nın kuzeydoğusunun güvenliğinden sorumlu muharebe birimleri olduğunun altını çizdi.İstihkam taburunu Augustow'a konuşlandırma nedeni olarak bu kentin Rusya ve Belarus sınırlarına yakın olmasını gösteren Blaszczak, "Ülkemizin kuzeydoğusu söz konusu olduğunda, hem Belarus hem de Kaliningrad Bölgesi ile sınırımızın bulunması büyük bir önem taşıyor" ifadelerini kullandı.Augustow sakinlerini yeni askeri birlikte görev almaya da çağıran Blaszczak, vatandaşlarına bunun karşılığında iyi bir ücret ve modern silahlar vermeyi vaat etti.Daha önce Polonya hükümeti, şu anda 200 bin olan asker sayısını 300 bine çıkarmayı planladıklarını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231204/polonya-ukrayna-sinirinda-kamyoncu-krizi-protestolar-durmuyor-1078062507.html

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