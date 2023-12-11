https://sputniknews.com.tr/20231211/putinin-ortadogu-ozel-temsilcisi-bogdanov-hamas-siyasi-buro-baskan-yardimcisi-merzukla-konustu-1078325295.html
Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Merzuk'la konuştu
Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Merzuk'la konuştu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T16:40+0300
2023-12-11T16:40+0300
2023-12-11T16:40+0300
israil- filistin çatışması
rusya
mihail bogdanov
rusya dışişleri bakanlığı
hamas
filistin
israil-filistin
ortadoğu
doğu akdeniz
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk ve Filistinli bazı kurumların temsilcileriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Bogdanov, dün ve bugün Filistin tarafının inisiyatifiyle Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Merzuk, Filistin Demokratik Birliği Genel Sekreteri Salih Rafet ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Sözcüsü Mahir Tahir'le telefon görüşmeleri yaparak bölgedeki durumu istişare etti.İsrail-Filistin çatışmasının keskin şekilde tırmanmasıyla bağlantılı konuları istişare eden taraflar, Gazze Şeridi'ndeki askeri ve insani durum üzerinde durdu.Bogdanov, görüşmelerde Rusya'nın ateşkes sağlanması gerektiği ve rehinelerin serbest bırakılması da dahil tüm insani sorunların acilen çözülmesine ihtiyaç duyulduğu yönündeki tutumunu bir kez daha teyit etti.Bununla beraber Rus tarafı, 1967 sınırları dahilinde İsrail'le birlikte barış ve güven içinde varlık gösterecek, başkenti Doğu Kudüs olan egemen Filistin devletinin kurulmasını hedefleyen Filistin Kurtuluş Örgütü ve onun siyasi platformu kapsamındaki Filistin ulusal birliğinin yeniden sağlanmasının özel önem taşıdığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231211/rusya-abdnin-vetosu-gazzede-yanlislikla-degil-bilincli-kan-dokulmesi-anlamina-geliyor-1078323953.html
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rusya, mihail bogdanov, rusya dışişleri bakanlığı, hamas, filistin, israil-filistin, ortadoğu, doğu akdeniz
rusya, mihail bogdanov, rusya dışişleri bakanlığı, hamas, filistin, israil-filistin, ortadoğu, doğu akdeniz
Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Merzuk'la konuştu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk ve Filistinli bazı kurumların temsilcileriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov,
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk ve Filistinli bazı kurumların temsilcileriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Bogdanov, dün ve bugün Filistin tarafının inisiyatifiyle Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Merzuk, Filistin Demokratik Birliği Genel Sekreteri Salih Rafet ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Sözcüsü Mahir Tahir'le telefon görüşmeleri yaparak bölgedeki durumu istişare etti.
İsrail-Filistin çatışmasının keskin şekilde tırmanmasıyla bağlantılı konuları istişare eden taraflar, Gazze Şeridi'ndeki askeri ve insani durum üzerinde durdu.
Bogdanov, görüşmelerde Rusya'nın ateşkes sağlanması gerektiği ve rehinelerin serbest bırakılması da dahil tüm insani sorunların acilen çözülmesine ihtiyaç duyulduğu yönündeki tutumunu bir kez daha teyit etti.
Bununla beraber Rus tarafı, 1967 sınırları dahilinde İsrail'le birlikte barış ve güven içinde varlık gösterecek, başkenti Doğu Kudüs olan egemen Filistin devletinin kurulmasını hedefleyen Filistin Kurtuluş Örgütü ve onun siyasi platformu kapsamındaki Filistin ulusal birliğinin yeniden sağlanmasının özel önem taşıdığını vurguladı.