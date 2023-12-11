https://sputniknews.com.tr/20231211/putinin-ortadogu-ozel-temsilcisi-bogdanov-hamas-siyasi-buro-baskan-yardimcisi-merzukla-konustu-1078325295.html

Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Merzuk'la konuştu

Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Merzuk'la konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T16:40+0300

2023-12-11T16:40+0300

2023-12-11T16:40+0300

israil- filistin çatışması

rusya

mihail bogdanov

rusya dışişleri bakanlığı

hamas

filistin

israil-filistin

ortadoğu

doğu akdeniz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078325120_0:73:2964:1740_1920x0_80_0_0_a6643afa28236dbbf9b432b2c4c57f5a.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk ve Filistinli bazı kurumların temsilcileriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Bogdanov, dün ve bugün Filistin tarafının inisiyatifiyle Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Merzuk, Filistin Demokratik Birliği Genel Sekreteri Salih Rafet ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Sözcüsü Mahir Tahir'le telefon görüşmeleri yaparak bölgedeki durumu istişare etti.İsrail-Filistin çatışmasının keskin şekilde tırmanmasıyla bağlantılı konuları istişare eden taraflar, Gazze Şeridi'ndeki askeri ve insani durum üzerinde durdu.Bogdanov, görüşmelerde Rusya'nın ateşkes sağlanması gerektiği ve rehinelerin serbest bırakılması da dahil tüm insani sorunların acilen çözülmesine ihtiyaç duyulduğu yönündeki tutumunu bir kez daha teyit etti.Bununla beraber Rus tarafı, 1967 sınırları dahilinde İsrail'le birlikte barış ve güven içinde varlık gösterecek, başkenti Doğu Kudüs olan egemen Filistin devletinin kurulmasını hedefleyen Filistin Kurtuluş Örgütü ve onun siyasi platformu kapsamındaki Filistin ulusal birliğinin yeniden sağlanmasının özel önem taşıdığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231211/rusya-abdnin-vetosu-gazzede-yanlislikla-degil-bilincli-kan-dokulmesi-anlamina-geliyor-1078323953.html

rusya

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, mihail bogdanov, rusya dışişleri bakanlığı, hamas, filistin, israil-filistin, ortadoğu, doğu akdeniz