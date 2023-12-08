https://sputniknews.com.tr/20231208/rus-su-25-taarruz-ucaklari-ukrayna-ordusunun-donetskteki-mevzilerini-vurdu-1078225545.html
Rus Su-25 taarruz uçakları, Ukrayna ordusunun Donetsk'teki mevzilerini vurdu
Rus Su-25 taarruz uçakları, Ukrayna ordusunun Donetsk'teki mevzilerini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Su-25 taarruz uçaklarının Donetsk yönünde bulunan Ukrayna ordusuna ait mevzileri vurduğunu belirtti. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T15:43+0300
2023-12-08T15:43+0300
2023-12-08T15:43+0300
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
rus ordusu
rusya ordusu
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
su-25
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Bakanlık, "Su-25 taarruz uçaklarındaki mürettebat, Donetsk yönünde düşmanın müstahkem mevkisine ve insan gücüne güdümsüz uçak füzeleriyle bombardıman gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.Su-25'lerin füzeleri fırlattıktan sonra füze karşıtı manevra yaptığını, ısı tuzakları gönderdiğini bildiren bakanlık, ardından uçakların kalkış yaptıkları hava meydanına döndüklerini kaydetti.Sokol (Şahin) lakaplı Rus pilot, bombardımanda isabet sağlandığını ve hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231208/vladimir-putin-baskanlik-secimlerinde-aday-olacagini-acikladi-1078223482.html
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donetsk halk cumhuriyeti (dnr), rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, su-25
donetsk halk cumhuriyeti (dnr), rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, su-25
Rus Su-25 taarruz uçakları, Ukrayna ordusunun Donetsk'teki mevzilerini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Su-25 taarruz uçaklarının Donetsk yönünde bulunan Ukrayna ordusuna ait mevzileri vurduğunu belirtti.
Bakanlık, "Su-25 taarruz uçaklarındaki mürettebat, Donetsk yönünde düşmanın müstahkem mevkisine ve insan gücüne güdümsüz uçak füzeleriyle bombardıman gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.
Su-25'lerin füzeleri fırlattıktan sonra füze karşıtı manevra yaptığını, ısı tuzakları gönderdiğini bildiren bakanlık, ardından uçakların kalkış yaptıkları hava meydanına döndüklerini kaydetti.
Sokol (Şahin) lakaplı Rus pilot, bombardımanda isabet sağlandığını ve hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi.