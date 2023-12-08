https://sputniknews.com.tr/20231208/rus-su-25-taarruz-ucaklari-ukrayna-ordusunun-donetskteki-mevzilerini-vurdu-1078225545.html

Rus Su-25 taarruz uçakları, Ukrayna ordusunun Donetsk'teki mevzilerini vurdu

Rus Su-25 taarruz uçakları, Ukrayna ordusunun Donetsk'teki mevzilerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-25 taarruz uçaklarının Donetsk yönünde bulunan Ukrayna ordusuna ait mevzileri vurduğunu belirtti. 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T15:43+0300

2023-12-08T15:43+0300

2023-12-08T15:43+0300

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rus ordusu

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ukrayna krizi

ukrayna ordusu

su-25

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Bakanlık, "Su-25 taarruz uçaklarındaki mürettebat, Donetsk yönünde düşmanın müstahkem mevkisine ve insan gücüne güdümsüz uçak füzeleriyle bombardıman gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.Su-25'lerin füzeleri fırlattıktan sonra füze karşıtı manevra yaptığını, ısı tuzakları gönderdiğini bildiren bakanlık, ardından uçakların kalkış yaptıkları hava meydanına döndüklerini kaydetti.Sokol (Şahin) lakaplı Rus pilot, bombardımanda isabet sağlandığını ve hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi.

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donetsk halk cumhuriyeti (dnr), rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, su-25