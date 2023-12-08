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SON DAKİKA | Vladimir Putin başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı
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Vladimir Putin başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı
Vladimir Putin başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı
Anavatanın Kahramanları Günü dolayısıyla Kremlin'de düzenlenen törenin ardından Putin'in Joga'ya 2024 Başkanlık Seçimleri için aday olacağını söylediği... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T14:38+0300
2023-12-08T14:54+0300
dünya
rusya
vladimir putin
başkanlık seçimleri
aday
valentina matviyenko
sergey neverov
birleşik rusya partisi
federasyon konseyi
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Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özel Askeri Operasyon'un komutanlarından ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin kahramanlarından Artyom Joga'ya yeni bir başkanlık dönemi için aday olma planlarını anlattığı belirtildi.Sparta Taburu Komutanı Joga'nın Rusya kahramanlarına 'Altın Yıldız' madalyası verme töreninin katılımcılarıyla yaptığı gayrı resmi diyalog sırasında Putin'den böyle bir talepte bulunduğu belirtildi.Joga Putin'in bunu kabul ettiğini ve aday olacağını söylediğini ifade etti.Rus liderden aday olmasını isteyen Artyom Joga, Sputnik'e yaptığı açıklamada,Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni bir başkanlık dönemi için aday olmayı kabul ederken tereddüt etmediğini söyleyerek, "Tereddüt etmeden karar veren bir başkanımız var, eylemlerinde, kararlarında, sözlerinde her zaman kendinden emin" dedi.Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı: Putin'in aday olma kararı Rusya'nın kalkınmasının garantisidirRusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Vladimir Putin, Rusya devlet başkanlığı seçimlerine adaylığı konusunda Rus vatandaşlarının gerçek talebine dayanarak, onların iradesini ve ruh halini dikkate alarak bir açıklama yaptı" dedi.Matviyenko açıklamalarında şu cümleleri kaydetti:Matviyenko açıklamasında ayrıca, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 17 Mart 2024 tarihinde yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olma kararı, Rusya'nın adil, güçlü, güvenli ve egemen bir devlet olarak gelişmesinin garantisidir" cümlelerine yer verdi.Matviyenko yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"'Birleşik Rusya Partisi Putin'in yeni dönem için adaylığını destekliyor'Birleşik Rusya'dan Devlet Duması Başkan Yardımcısı Sergey Neverov, Birleşik Rusya Partisi'nin Vladimir Putin'in başkan adayı olarak gösterilmesini kayıtsız şartsız desteklediğini ve zaferi için her şeyi yapacağını söyledi.Neverov Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Birleşik Rusya Partisi, Vladimir Putin'in Rusya Federasyonu başkan adayı olarak gösterilmesini koşulsuz desteklemektedir ve yaklaşan seçimlerde liderimizin zaferi için her şeyi yapacaktır" dedi.Neverov, Putin'in adaylığına ilişkin, "Rusya'nın içinden geçtiği zorlu sınavlar döneminde ülkemizin egemenliğini ve savunma kapasitesini güçlendirmek, vatandaşları korumak ve desteklemek, ekonomiyi ve sosyal alanı geliştirmek için çalışmak adına çok uluslu ve çok meslekli halkımızı birleştiriyor" cümlelerini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231208/putin-askerlerimiz-bati-techizatlarinin-yok-edilemezligi-efsanesini-tamamen-ortadan-kaldirdi-1078222632.html
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rusya, vladimir putin, başkanlık seçimleri, aday, valentina matviyenko, sergey neverov, birleşik rusya partisi, federasyon konseyi
rusya, vladimir putin, başkanlık seçimleri, aday, valentina matviyenko, sergey neverov, birleşik rusya partisi, federasyon konseyi

Vladimir Putin başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı

14:38 08.12.2023 (güncellendi: 14:54 08.12.2023)
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© Sputnik / Sergey Guneev
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Anavatanın Kahramanları Günü dolayısıyla Kremlin'de düzenlenen törenin ardından Putin'in Joga'ya 2024 Başkanlık Seçimleri için aday olacağını söylediği aktarıldı.
Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özel Askeri Operasyon'un komutanlarından ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin kahramanlarından Artyom Joga'ya yeni bir başkanlık dönemi için aday olma planlarını anlattığı belirtildi.
Sparta Taburu Komutanı Joga'nın Rusya kahramanlarına 'Altın Yıldız' madalyası verme töreninin katılımcılarıyla yaptığı gayrı resmi diyalog sırasında Putin'den böyle bir talepte bulunduğu belirtildi.
Joga Putin'in bunu kabul ettiğini ve aday olacağını söylediğini ifade etti.
Rus liderden aday olmasını isteyen Artyom Joga, Sputnik'e yaptığı açıklamada,Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni bir başkanlık dönemi için aday olmayı kabul ederken tereddüt etmediğini söyleyerek, "Tereddüt etmeden karar veren bir başkanımız var, eylemlerinde, kararlarında, sözlerinde her zaman kendinden emin" dedi.

Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı: Putin'in aday olma kararı Rusya'nın kalkınmasının garantisidir

Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Vladimir Putin, Rusya devlet başkanlığı seçimlerine adaylığı konusunda Rus vatandaşlarının gerçek talebine dayanarak, onların iradesini ve ruh halini dikkate alarak bir açıklama yaptı" dedi.
Matviyenko açıklamalarında şu cümleleri kaydetti:
Başkanımız hiçbir zaman sorumluluk almaktan kaçınmadı ve kaçınmıyor. Bugün bunu bir kez daha bunu teyit etti. Ülkenin ve vatandaşlarının çıkarları doğrultusunda hareket etmeye hazır olduğunu teyit etti. Vladimir Putin'in açıklamasını her şeyden önce Rusların gerçek taleplerine dayanarak, onların iradesini ve ruhunu dikkate alarak yaptığından eminim.
Matviyenko açıklamasında ayrıca, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 17 Mart 2024 tarihinde yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olma kararı, Rusya'nın adil, güçlü, güvenli ve egemen bir devlet olarak gelişmesinin garantisidir" cümlelerine yer verdi.
Matviyenko yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Vladimir Putin'in sandık başına gitme kararının ülke vatandaşları için şimdiden pek çok önemli sorunun cevabı ve Rusya'nın adil ve sosyal bir devlet olarak korunması ve geliştirilmesinin ek bir garantisi haline geldiğini düşünüyorum. Egemen, güçlü, güvenli.

"'Birleşik Rusya Partisi Putin'in yeni dönem için adaylığını destekliyor'

Birleşik Rusya'dan Devlet Duması Başkan Yardımcısı Sergey Neverov, Birleşik Rusya Partisi'nin Vladimir Putin'in başkan adayı olarak gösterilmesini kayıtsız şartsız desteklediğini ve zaferi için her şeyi yapacağını söyledi.
Neverov Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Birleşik Rusya Partisi, Vladimir Putin'in Rusya Federasyonu başkan adayı olarak gösterilmesini koşulsuz desteklemektedir ve yaklaşan seçimlerde liderimizin zaferi için her şeyi yapacaktır" dedi.
Neverov, Putin'in adaylığına ilişkin, "Rusya'nın içinden geçtiği zorlu sınavlar döneminde ülkemizin egemenliğini ve savunma kapasitesini güçlendirmek, vatandaşları korumak ve desteklemek, ekonomiyi ve sosyal alanı geliştirmek için çalışmak adına çok uluslu ve çok meslekli halkımızı birleştiriyor" cümlelerini dile getirdi.
Putin - Anavatanın Kahramanları Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
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