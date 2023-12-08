https://sputniknews.com.tr/20231208/putin-askerlerimiz-bati-techizatlarinin-yok-edilemezligi-efsanesini-tamamen-ortadan-kaldirdi-1078222632.html

Putin: Askerlerimiz Batı teçhizatlarının 'yok edilemezliği efsanesini' tamamen ortadan kaldırdı

Putin: Askerlerimiz Batı teçhizatlarının 'yok edilemezliği efsanesini' tamamen ortadan kaldırdı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Anavatanın Kahramanları Günü vesilesiyle Kremlin Sarayı'nda düzenlenecek törende Rusya'nın kahramanlarına 'Altın Yıldız'... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T14:10+0300

2023-12-08T14:10+0300

2023-12-08T14:11+0300

dünya

vladimir putin

rusya

rus ordusu

anavatan savunucuları günü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anavatanın Kahramanları Günü münasebetiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Rus askerlerinin Batılı askeri teçhizatın zarar görmezliği efsanesini tamamen ortadan kaldırdığını söyledi.Putin törendeki konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Rusların dayanışma arzusunu hissediyorum'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusların dayanışma arzusunu hissettiğini söyledi.Anavatanın Kahramanları Günü münasebetiyle düzenlenen törende konuşan Devlet Başkanı, "Milyonlarca Rus vatandaşı ülkeyle birlikte olmaya ve zorluklar karşısında olması gerektiği gibi adil davranmaya kararlı. Biliyorum, bunu halkımızla yaptığım toplantılarda görüyorum, onların ruh halini, dayanışma arzularını hissediyorum" dedi.Putin: Askerlerimizin başarıları inanılmaz ve tüm ülke onlarla gurur duyuyorRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anavatanın Kahramanları Günü münasebetiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, özel operasyon savaşçılarının başarılarının tüm ülkeyi gururlandırdığını söyledi.Putin konuşmasında, "Askerler ve subaylar, özel operasyonlarda yer alan birlikler, çok genç çocuklarımız da dahil olmak üzere, yüzyıllardır aynı metanete, aynı karaktere sahipler. Onların başarıları gerçekten inanılmaz ve tüm ülke onlarla gurur duyuyor" dedi.Devlet Başkanı, bugün bir dizi askere Rusya Federasyonu Kahramanları Altın Yıldızlarını takdim etmenin kendisi için mutlak bir onur olduğunu vurguladı.Putin: Tüm bu kahramanlıkları farklı milletlerden askerler tarafından gerçekleştiriliyorRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anavatan'ın kahramanlarını tanımanın ve onurlandırmanın ortak bir görev olduğunu belirterek, Ukrayna operasoynuna katılan savaşçıların kahraman selefleriyle aynı metanet ve karaktere sahip olduğunu söyledi. Devlet Başkanı, Rusya'nın çıkarlarının farklı bölgelerden ve milletlerden temsilciler tarafından omuz omuza savunulduğunu, onların başarılarının inanılmaz olduğunu vurguladı.Vladimir Putin konuşmasında şu sözlere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20231208/putin-rusyanin-kahramanlarina-altin-yildiz-madalyasi-verecek-1078211957.html

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vladimir putin, rusya, rus ordusu, anavatan savunucuları günü