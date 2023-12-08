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https://sputniknews.com.tr/20231208/putin-askerlerimiz-bati-techizatlarinin-yok-edilemezligi-efsanesini-tamamen-ortadan-kaldirdi-1078222632.html
Putin: Askerlerimiz Batı teçhizatlarının 'yok edilemezliği efsanesini' tamamen ortadan kaldırdı
Putin: Askerlerimiz Batı teçhizatlarının 'yok edilemezliği efsanesini' tamamen ortadan kaldırdı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Anavatanın Kahramanları Günü vesilesiyle Kremlin Sarayı'nda düzenlenecek törende Rusya'nın kahramanlarına 'Altın Yıldız'... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T14:10+0300
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dünya
vladimir putin
rusya
rus ordusu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anavatanın Kahramanları Günü münasebetiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Rus askerlerinin Batılı askeri teçhizatın zarar görmezliği efsanesini tamamen ortadan kaldırdığını söyledi.Putin törendeki konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Rusların dayanışma arzusunu hissediyorum'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusların dayanışma arzusunu hissettiğini söyledi.Anavatanın Kahramanları Günü münasebetiyle düzenlenen törende konuşan Devlet Başkanı, "Milyonlarca Rus vatandaşı ülkeyle birlikte olmaya ve zorluklar karşısında olması gerektiği gibi adil davranmaya kararlı. Biliyorum, bunu halkımızla yaptığım toplantılarda görüyorum, onların ruh halini, dayanışma arzularını hissediyorum" dedi.Putin: Askerlerimizin başarıları inanılmaz ve tüm ülke onlarla gurur duyuyorRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anavatanın Kahramanları Günü münasebetiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, özel operasyon savaşçılarının başarılarının tüm ülkeyi gururlandırdığını söyledi.Putin konuşmasında, "Askerler ve subaylar, özel operasyonlarda yer alan birlikler, çok genç çocuklarımız da dahil olmak üzere, yüzyıllardır aynı metanete, aynı karaktere sahipler. Onların başarıları gerçekten inanılmaz ve tüm ülke onlarla gurur duyuyor" dedi.Devlet Başkanı, bugün bir dizi askere Rusya Federasyonu Kahramanları Altın Yıldızlarını takdim etmenin kendisi için mutlak bir onur olduğunu vurguladı.Putin: Tüm bu kahramanlıkları farklı milletlerden askerler tarafından gerçekleştiriliyorRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anavatan'ın kahramanlarını tanımanın ve onurlandırmanın ortak bir görev olduğunu belirterek, Ukrayna operasoynuna katılan savaşçıların kahraman selefleriyle aynı metanet ve karaktere sahip olduğunu söyledi. Devlet Başkanı, Rusya'nın çıkarlarının farklı bölgelerden ve milletlerden temsilciler tarafından omuz omuza savunulduğunu, onların başarılarının inanılmaz olduğunu vurguladı.Vladimir Putin konuşmasında şu sözlere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231208/putin-rusyanin-kahramanlarina-altin-yildiz-madalyasi-verecek-1078211957.html
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vladimir putin, rusya, rus ordusu, anavatan savunucuları günü
vladimir putin, rusya, rus ordusu, anavatan savunucuları günü

Putin: Askerlerimiz Batı teçhizatlarının 'yok edilemezliği efsanesini' tamamen ortadan kaldırdı

14:10 08.12.2023 (güncellendi: 14:11 08.12.2023)
© Sputnik / Валерий ШарифулинPutin - Anavatanın Kahramanları Günü
Putin - Anavatanın Kahramanları Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© Sputnik / Валерий Шарифулин
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Anavatanın Kahramanları Günü vesilesiyle Kremlin Sarayı'nda düzenlenecek törende Rusya'nın kahramanlarına 'Altın Yıldız' madalyalarını takdim etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anavatanın Kahramanları Günü münasebetiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Rus askerlerinin Batılı askeri teçhizatın zarar görmezliği efsanesini tamamen ortadan kaldırdığını söyledi.
Putin törendeki konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Bu askerler Karelya'dan Primorskiy Kray'a kadar ülkemizin farklı bölgelerinin yerlileri, farklı milletlerin temsilcileri. Hepsi omuz omuza Anavatanı savunuyorlar. Cesurca ve cesaretle taarruz birliklerinin bir parçası olarak hareket ediyorlar. Aralarında çok genç insanlar da olan komutanlar, bazen yaralarına rağmen, birliklerine liderlik ettiler, Batı üretimi olanlar da dahil olmak üzere düşmanın tanklarını, diğer zırhlı araçlarını, topçu tesislerini imha ettiler. Yenilmezlik efsanesini tamamen ortadan kaldırdılar.

'Rusların dayanışma arzusunu hissediyorum'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusların dayanışma arzusunu hissettiğini söyledi.
Anavatanın Kahramanları Günü münasebetiyle düzenlenen törende konuşan Devlet Başkanı, "Milyonlarca Rus vatandaşı ülkeyle birlikte olmaya ve zorluklar karşısında olması gerektiği gibi adil davranmaya kararlı. Biliyorum, bunu halkımızla yaptığım toplantılarda görüyorum, onların ruh halini, dayanışma arzularını hissediyorum" dedi.

Putin: Askerlerimizin başarıları inanılmaz ve tüm ülke onlarla gurur duyuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anavatanın Kahramanları Günü münasebetiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, özel operasyon savaşçılarının başarılarının tüm ülkeyi gururlandırdığını söyledi.
Putin konuşmasında, "Askerler ve subaylar, özel operasyonlarda yer alan birlikler, çok genç çocuklarımız da dahil olmak üzere, yüzyıllardır aynı metanete, aynı karaktere sahipler. Onların başarıları gerçekten inanılmaz ve tüm ülke onlarla gurur duyuyor" dedi.
Devlet Başkanı, bugün bir dizi askere Rusya Federasyonu Kahramanları Altın Yıldızlarını takdim etmenin kendisi için mutlak bir onur olduğunu vurguladı.

Putin: Tüm bu kahramanlıkları farklı milletlerden askerler tarafından gerçekleştiriliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anavatan'ın kahramanlarını tanımanın ve onurlandırmanın ortak bir görev olduğunu belirterek, Ukrayna operasoynuna katılan savaşçıların kahraman selefleriyle aynı metanet ve karaktere sahip olduğunu söyledi. Devlet Başkanı, Rusya'nın çıkarlarının farklı bölgelerden ve milletlerden temsilciler tarafından omuz omuza savunulduğunu, onların başarılarının inanılmaz olduğunu vurguladı.
Vladimir Putin konuşmasında şu sözlere yer verdi:
Zamanın insanların hafızası üzerinde hiçbir gücü yoktur. Nesilden nesile kahramanlara, farklı zaman ve dönemlerde savaş meydanlarında Anavatan'ın özgürlük ve bağımsızlığını savunanların cesaretine, Rusya'nın ihtişamını katlayan büyük bilim adamlarının, kaşiflerin, yöneticilerin, kültür adamlarının emek ve yeteneklerine duyulan minnet ve hayranlık duygusu aktarılmaktadır. Bu kahramanları tanımak ve onurlandırmak, onların hedef ve ideallerinin günümüzde layıkıyla devam etmesini ve gelecek için bir destek olmasını sağlamak için her şeyi yapmak bizim görevimizdir.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
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Putin, Rusya'nın kahramanlarına 'Altın Yıldız' madalyası verecek
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