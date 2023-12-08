https://sputniknews.com.tr/20231208/emekliye-kotu-haber-deniz-zeyrekten-asgari-ucret-icin-kulis-bilgisi-verdi-1078207649.html

Kulis bilgisi paylaşan Deniz Zeyrek'ten kötü haber: Emekli ve memur maaşı ile asgari ücreti açıkladı

Kulis bilgisi paylaşan Deniz Zeyrek'ten kötü haber: Emekli ve memur maaşı ile asgari ücreti açıkladı

Deniz Zeyrek, emekli ve asgari ücret zammıyla ilgili yeni bir kulis bilgisi paylaştı. Zeyrek, asgari ve emekli ücrete ilişkin net rakamı açıkladı. Asgari ücret... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T08:30+0300

2023-12-08T08:30+0300

2023-12-08T08:43+0300

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Emekli ve asgari ücretlilerin yıl sonunda alacakları zammın ne kadar olacağı merak ediliyor. Sözcü Tv’de yayınlanan bir programda konuşan gazeteci Deniz Zeyrek, emekli ve asgari ücret zammıyla ilgili yeni bir kulis bilgisini aktardı.Zeyrek, emekli ve asgari ücretlilerin yıl sonunda yüzde 10 civarında bir zam alabileceklerini, ancak bunun da enflasyon karşısında eriyeceğini söyledi.Kök ücret konusuna da değinen Zeyrek aradaki farkın yine Hazine tarafından kapatılacağını belirtti. "Ben öyle olağanüstü bir zamlar da beklemiyorum." diyen Zeyrek, 1 Nisan sonrası için de iddialı ifadeler kullandı.Zeyrek şunları aktardı:2024 memur maaşlarını da açıkladıZeyrek, "Memur maaşları da 31 bin TL civarında olacak. Orada da 8 bin 070 TL'lik seyyanen zam var. O biraz artabilir, 10 bin TL'ye yükseltilebilir. Ancak memurun asıl maaşı yine düşük olacak. Yani memurun asıl maaşı yine 22-23 bin TL olacak" ifadelerini kullandı.1 nisan sonrası için uyarı1 Nisan'dan sonra da 4 yıl da seçimin olmadığını hatırlatan Zeyrek, "Korkunç bir kemer sıkma politikasına geçilecek. Aksi takdirde bu hedeflere ulaşılması imkansız" dedi.

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