https://sputniknews.com.tr/20231208/motorine-ek-indirim-geldi-fiyatlardaki-dusus-ne-kadar-surecek-1078205813.html
Motorine ek indirim geldi: Fiyatlardaki düşüş ne kadar sürecek?
Motorine ek indirim geldi: Fiyatlardaki düşüş ne kadar sürecek?
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken 4 günlük düşüş ise sürüyor. İşte... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T06:59+0300
2023-12-08T06:59+0300
2023-12-08T07:09+0300
ekonomi
motorin
benzin
opec
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
opec+
abd
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46824ea7efff6a8a99e7e9992ee30aa6.jpg
Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, benzin fiyatları ve motorin fiyatı araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatında 4 gündür gözlemlenen geri çekilme ile araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber dün duyurulmuştu. 8 Aralık 2023 (Bugün) itibariyle motorine beklenen ek indirim de geçerli oldu. Motorin litre fiyatı 88 kuruş daha düştü.Fiyatlardaki düşüş ne kadar sürecek, benzine indirim yapılacak mı?Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle uluslararası pazarda gerçekleşen bu düşüş, yerel tüketicilere motorin fiyatlarında bir miktar rahatlama getirdi. İndirimlerin devam edip etmeyeceği ise enerji piyasalarının gelecekteki seyrine bağlı olarak merak konusu olmaya devam ediyor. Fiyat değişikliği olmamakla beraber ne zaman indirim geleceği sorusu değişkenlik gösteriyor. Brent petroldeki düşüşün devam etmesi halinde benzine de indirimin yakın olduğunu söyleyen uzmanlar, piyasadaki dalgalanmayı hatırlatıyor.Brent petrol fiyatları neden düşüyor?Petrol fiyatları, ABD'nin ihracat artışı ve OPEC+'nın planladığı üretim kesintilerini karşılayıp karşılayamayacağına dair şüphelerin arz fazlası endişelerini artırmasıyla dört günlük düşüşün ardından sakinleşti. Brent petrol 4 gündür yüzde 7'den fazla düşüş yaşadıktan sonra varil başına 77 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü 72 dolar seviyelerinde yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231205/benzin-ve-motorinde-2024-tahminleri-korkuttu-akaryakitta-ne-zaman-zam-ya-da-indirim-yapilacak-1078076555.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8e5a76e1e582d47845c185b532587db0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir akaryakıt fiyatı, akaryakıt fiyatı, benzin fiyatı, istanbul benzin fiyatı, ankara benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı, istanbul motorin fiyatı, benzine indirim, benzin indirimi, motorin indirimi, akaryakıt son dakika, benzin indirim, motorin indirim, 8 aralık 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu
izmir akaryakıt fiyatı, akaryakıt fiyatı, benzin fiyatı, istanbul benzin fiyatı, ankara benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı, istanbul motorin fiyatı, benzine indirim, benzin indirimi, motorin indirimi, akaryakıt son dakika, benzin indirim, motorin indirim, 8 aralık 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu
Motorine ek indirim geldi: Fiyatlardaki düşüş ne kadar sürecek?
06:59 08.12.2023 (güncellendi: 07:09 08.12.2023)
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken 4 günlük düşüş ise sürüyor. İşte Akaryakıt indirimi sonrası 8 Aralık güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum.
Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, benzin fiyatları ve motorin fiyatı araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatında 4 gündür gözlemlenen geri çekilme ile araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber dün duyurulmuştu.
8 Aralık 2023 (Bugün) itibariyle motorine beklenen ek indirim de geçerli oldu. Motorin litre fiyatı 88 kuruş daha düştü.
Fiyatlardaki düşüş ne kadar sürecek, benzine indirim yapılacak mı?
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle uluslararası pazarda gerçekleşen bu düşüş, yerel tüketicilere motorin fiyatlarında bir miktar rahatlama getirdi.
İndirimlerin devam edip etmeyeceği ise enerji piyasalarının gelecekteki seyrine bağlı olarak merak konusu olmaya devam ediyor. Fiyat değişikliği olmamakla beraber ne zaman indirim geleceği sorusu değişkenlik gösteriyor. Brent petroldeki düşüşün devam etmesi halinde benzine de indirimin yakın olduğunu söyleyen uzmanlar, piyasadaki dalgalanmayı hatırlatıyor.
Brent petrol fiyatları neden düşüyor?
Petrol fiyatları, ABD'nin ihracat artışı ve OPEC+'nın planladığı üretim kesintilerini karşılayıp karşılayamayacağına dair şüphelerin arz fazlası endişelerini artırmasıyla dört günlük düşüşün ardından sakinleşti. Brent petrol 4 gündür yüzde 7'den fazla düşüş yaşadıktan sonra varil başına 77 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü 72 dolar seviyelerinde yer aldı.