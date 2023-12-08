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https://sputniknews.com.tr/20231208/motorine-ek-indirim-geldi-fiyatlardaki-dusus-ne-kadar-surecek-1078205813.html
Motorine ek indirim geldi: Fiyatlardaki düşüş ne kadar sürecek?
Motorine ek indirim geldi: Fiyatlardaki düşüş ne kadar sürecek?
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken 4 günlük düşüş ise sürüyor. İşte... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T06:59+0300
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Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, benzin fiyatları ve motorin fiyatı araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatında 4 gündür gözlemlenen geri çekilme ile araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber dün duyurulmuştu. 8 Aralık 2023 (Bugün) itibariyle motorine beklenen ek indirim de geçerli oldu. Motorin litre fiyatı 88 kuruş daha düştü.Fiyatlardaki düşüş ne kadar sürecek, benzine indirim yapılacak mı?Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle uluslararası pazarda gerçekleşen bu düşüş, yerel tüketicilere motorin fiyatlarında bir miktar rahatlama getirdi. İndirimlerin devam edip etmeyeceği ise enerji piyasalarının gelecekteki seyrine bağlı olarak merak konusu olmaya devam ediyor. Fiyat değişikliği olmamakla beraber ne zaman indirim geleceği sorusu değişkenlik gösteriyor. Brent petroldeki düşüşün devam etmesi halinde benzine de indirimin yakın olduğunu söyleyen uzmanlar, piyasadaki dalgalanmayı hatırlatıyor.Brent petrol fiyatları neden düşüyor?Petrol fiyatları, ABD'nin ihracat artışı ve OPEC+'nın planladığı üretim kesintilerini karşılayıp karşılayamayacağına dair şüphelerin arz fazlası endişelerini artırmasıyla dört günlük düşüşün ardından sakinleşti. Brent petrol 4 gündür yüzde 7'den fazla düşüş yaşadıktan sonra varil başına 77 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü 72 dolar seviyelerinde yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231205/benzin-ve-motorinde-2024-tahminleri-korkuttu-akaryakitta-ne-zaman-zam-ya-da-indirim-yapilacak-1078076555.html
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Motorine ek indirim geldi: Fiyatlardaki düşüş ne kadar sürecek?

06:59 08.12.2023 (güncellendi: 07:09 08.12.2023)
© AABenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© AA
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Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken 4 günlük düşüş ise sürüyor. İşte Akaryakıt indirimi sonrası 8 Aralık güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum.
Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, benzin fiyatları ve motorin fiyatı araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatında 4 gündür gözlemlenen geri çekilme ile araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber dün duyurulmuştu.
8 Aralık 2023 (Bugün) itibariyle motorine beklenen ek indirim de geçerli oldu. Motorin litre fiyatı 88 kuruş daha düştü.

Fiyatlardaki düşüş ne kadar sürecek, benzine indirim yapılacak mı?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle uluslararası pazarda gerçekleşen bu düşüş, yerel tüketicilere motorin fiyatlarında bir miktar rahatlama getirdi.
İndirimlerin devam edip etmeyeceği ise enerji piyasalarının gelecekteki seyrine bağlı olarak merak konusu olmaya devam ediyor. Fiyat değişikliği olmamakla beraber ne zaman indirim geleceği sorusu değişkenlik gösteriyor. Brent petroldeki düşüşün devam etmesi halinde benzine de indirimin yakın olduğunu söyleyen uzmanlar, piyasadaki dalgalanmayı hatırlatıyor.

Brent petrol fiyatları neden düşüyor?

Petrol fiyatları, ABD'nin ihracat artışı ve OPEC+'nın planladığı üretim kesintilerini karşılayıp karşılayamayacağına dair şüphelerin arz fazlası endişelerini artırmasıyla dört günlük düşüşün ardından sakinleşti. Brent petrol 4 gündür yüzde 7'den fazla düşüş yaşadıktan sonra varil başına 77 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü 72 dolar seviyelerinde yer aldı.
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
EKONOMİ
Benzin ve motorinde 2024 tahminleri: Akaryakıtta ne zaman zam ya da indirim yapılacak?
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