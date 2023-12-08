https://sputniknews.com.tr/20231208/arastirma-kamuoyunun-secil-erzanin-dolandiricilik-olayinda-kimi-suclu-gordugu-ortaya-cikti-1078210721.html
Araştırma: Kamuoyunun Seçil Erzan'ın dolandırıcılık olayında kimi suçlu gördüğü ortaya çıktı
Araştırma: Kamuoyunun Seçil Erzan'ın dolandırıcılık olayında kimi suçlu gördüğü ortaya çıktı
Bir araştırma şirketi, son günlerde gündemden düşmeyen ünlü futbolcuların dolandırılması konusunu halka sordu. Türkiye genelinde bin 752 kişinin katılımı ile... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T10:43+0300
2023-12-08T10:43+0300
2023-12-08T10:47+0300
yaşam
futbolcu
futbolcular
futbol
galatasaray
fatih terim
arda turan
semih şentürk
seçil erzan
dolandırıcılık
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Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' adıyla bilinen ve DenizBank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın da aralarında olduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasına ilişkin süreç devam ederken; Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişinin yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia ediliyor.Ünlü futbolcuların yanı sıra Fatih Terim'in de isiminin geçtiği dolandırılma davası devam ederken gündemi meşgul eden konu hakkında kamuoyunun kimi sorumlu gördüğü araştırıldı. Türkiye genelinde bin 752 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara, "Bir banka müdürünün tanınan bazı futbolcuları fazla kazanç vaadiyle dolandırılmasından sizce kim sorumludur?" sorusu yöneltildi. Areda Survey'in araştırması sonucunda katılımcıların yüzde 45.9’u dolandırılma konusundan "Futbolcuların kendileri sorumludur" yanıtını verdi. Ayrıca yüzde 30.5’i kurum olarak bankayı sorumlu bulurken, yüzde 23.6’sı ise futbolcuları dolandıran müdürü sorumlu gördü.Türkiye genelinde bin 752 kişinin katıldığı ve 28 Kasım - 1 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile gerçekleştirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231208/secil-erzan-cezaevinden-haber-gonderdi-fatih-terim-mesaji-telefondan-cikti-1078206598.html
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Araştırma: Kamuoyunun Seçil Erzan'ın dolandırıcılık olayında kimi suçlu gördüğü ortaya çıktı
10:43 08.12.2023 (güncellendi: 10:47 08.12.2023)
Bir araştırma şirketi, son günlerde gündemden düşmeyen ünlü futbolcuların dolandırılması konusunu halka sordu. Türkiye genelinde bin 752 kişinin katılımı ile gerçekleşen araştırmaya göre katılımcıların yüzde 45.9’u dolandırıldığını söyleyen futbolcuların bizzat kendilerini sorumlu görüyor.
Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' adıyla bilinen ve DenizBank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın da aralarında olduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasına ilişkin süreç devam ederken; Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişinin yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia ediliyor.
Ünlü futbolcuların yanı sıra Fatih Terim'in de isiminin geçtiği dolandırılma davası devam ederken gündemi meşgul eden konu hakkında kamuoyunun kimi sorumlu gördüğü araştırıldı.
Türkiye genelinde bin 752 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara, "Bir banka müdürünün tanınan bazı futbolcuları fazla kazanç vaadiyle dolandırılmasından sizce kim sorumludur?" sorusu yöneltildi.
Areda Survey'in araştırması sonucunda katılımcıların yüzde 45.9’u dolandırılma konusundan "Futbolcuların kendileri sorumludur" yanıtını verdi. Ayrıca yüzde 30.5’i kurum olarak bankayı sorumlu bulurken, yüzde 23.6’sı ise futbolcuları dolandıran müdürü sorumlu gördü.
Türkiye genelinde bin 752 kişinin katıldığı ve 28 Kasım - 1 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile gerçekleştirildi.