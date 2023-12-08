https://sputniknews.com.tr/20231208/arastirma-kamuoyunun-secil-erzanin-dolandiricilik-olayinda-kimi-suclu-gordugu-ortaya-cikti-1078210721.html

Araştırma: Kamuoyunun Seçil Erzan'ın dolandırıcılık olayında kimi suçlu gördüğü ortaya çıktı

Araştırma: Kamuoyunun Seçil Erzan'ın dolandırıcılık olayında kimi suçlu gördüğü ortaya çıktı

Bir araştırma şirketi, son günlerde gündemden düşmeyen ünlü futbolcuların dolandırılması konusunu halka sordu. Türkiye genelinde bin 752 kişinin katılımı ile... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T10:43+0300

2023-12-08T10:43+0300

2023-12-08T10:47+0300

yaşam

futbolcu

futbolcular

futbol

galatasaray

fatih terim

arda turan

semih şentürk

seçil erzan

dolandırıcılık

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Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' adıyla bilinen ve DenizBank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın da aralarında olduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasına ilişkin süreç devam ederken; Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişinin yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia ediliyor.Ünlü futbolcuların yanı sıra Fatih Terim'in de isiminin geçtiği dolandırılma davası devam ederken gündemi meşgul eden konu hakkında kamuoyunun kimi sorumlu gördüğü araştırıldı. Türkiye genelinde bin 752 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara, "Bir banka müdürünün tanınan bazı futbolcuları fazla kazanç vaadiyle dolandırılmasından sizce kim sorumludur?" sorusu yöneltildi. Areda Survey'in araştırması sonucunda katılımcıların yüzde 45.9’u dolandırılma konusundan "Futbolcuların kendileri sorumludur" yanıtını verdi. Ayrıca yüzde 30.5’i kurum olarak bankayı sorumlu bulurken, yüzde 23.6’sı ise futbolcuları dolandıran müdürü sorumlu gördü.Türkiye genelinde bin 752 kişinin katıldığı ve 28 Kasım - 1 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile gerçekleştirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231208/secil-erzan-cezaevinden-haber-gonderdi-fatih-terim-mesaji-telefondan-cikti-1078206598.html

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