https://sputniknews.com.tr/20231208/secil-erzan-cezaevinden-haber-gonderdi-fatih-terim-mesaji-telefondan-cikti-1078206598.html

Seçil Erzan cezaevinden haber gönderdi: 'Fatih Terim mesajı' telefondan çıktı

Seçil Erzan cezaevinden haber gönderdi: 'Fatih Terim mesajı' telefondan çıktı

Erzan’ın avukatının 3 milyon dolar alacaklı iş insanı Çağlar’ı arayarak, “Borcu kabul ediyoruz. Biz şu anda sadece 100 bin dolar ödeme yapabiliriz, onu da... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T07:41+0300

2023-12-08T07:41+0300

2023-12-08T07:54+0300

türkiye

seçil erzan

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Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' adıyla bilinen ve Seçil Erzan'ın da aralarında olduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasına ilişkin süreç devam ediyor.Yüksek gelir vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bankacı Seçil Erzan’ın, tutukladıktan sonra avukatı aracılığıyla 3 milyon dolar dolandırdığı iş insanı İsmail İbrahim Çağlar’a haber göndererek, “Biz size şu anda sadece 100 bin dolar ödeme yapabiliriz, onu da taksitler halinde yapabiliriz” dediği ortaya çıktı.Çağlar ise emniyetteki ifadesinde olayın ortaya çıkmasının ardından gerçekleşen ilginç telefon konuşmasını şöyle anlattı:'Taksit olayı doğru değil'Çağlar’ın iddialarını yanıtlayan Erzan’ın avukatı Nadide Nazlı Karaaslan ise konuşmayı doğrulayarak, “Ancak taksit olayı doğru değil. İsmail İbrahim Çağlar’ın da herhangi bir özelliği yok. Adamın hesabında kalan bir para varmış, Seçil de adam parasını alsın diye düşündü. ‘Kimseye yaramayacak bir para, bari adam alsın. Bankada kalacağına hakkını alsın’ dedi. O para da yurtdışında varlık barışı ile geldiği için kesintiler oluyormuş hesapta, o yüzden hesapta fazla kalmış” dedi.'Görüşmüyoruz' demişti: 6 ayda 143 kez aradığı ortaya çıktıÖte yandan fon dolandırıcılığı suçlamasıyla 216 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan bankacı Seçil Erzan’la 10-12 yıl gönül ilişkisi yaşadığını, ancak 2019 yılı ortalarından beri hiç görüşmediğini iddia eden Nuri Köşkdere’nin ifadesini HTS kayıtları yalanladı. Köşdere’nin Seçil Erzan’la, skandalın patladığı 7 Nisan günü beş defa olmak üzere son altı ayda 143 görüşme yaptığı ortaya çıktı.Davaya bakan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebiyle BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurum)’dan talep edilen HTS kayıtlarına göre; Köşkdere’nin kendisine ait Köşkdere Otomotiv şirketi üzerine kayıtlı olup, emniyette verdiği ifadede şahsi iletişim numarası olarak sunduğu 0532 313 xx xx numaralı telefonla Seçil Erzan üzerine kayıtlı 0532 318 xx xx numaralı şahsi telefon numarası arasında 7 Kasım 2022 ile skandalın ortaya çıktığı 7 Nisan 2023 tarihleri arasında 143 konuşma ve mesajlaşma yaptığı ortaya çıktı.Fatih Terim mesajıMilliyet'in haberine göre, Erzan’ın telefonunda 'başka bir şahıs tarafından gönderildiği anlaşılan' SMS görüşmesine ait ekran görüntüsü tespit edildi. Gece yarısı saat 00.07’de 'Fatih Terim' ismiyle kayıtlı numaradan atıldığı anlaşılan mesajda, “Candaş kardeşim, avukatım ve kardeşim olarak gerekeni yap lütfen” yazdığı görülüyor. Mesajın, bir dönem Terim’in avukatlığını yapan Candaş Gürol’a gönderildiği, Gürol’un da ekran görüntüsü Erzan’a gönderdiği tahmin ediliyor.

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