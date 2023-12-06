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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231206/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-bir-su-25-ve-bir-mig-29-ucagi-dusuruldu-1078146928.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait bir Su-25 ve bir MiG-29 uçağı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait bir Su-25 ve bir MiG-29 uçağı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin son bir gün içinde Ukrayna'ya ait bir MiG-29 savaş uçağı, bir Su-25 saldırı uçağı, 76 insansız hava... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T17:30+0300
2023-12-06T17:30+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
donetsk
lugans halk cumhuriyeti
ukrayna ordusu
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Bakanlık, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamada şu bilgiler yer aldı:Güney Donetsk yönünde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 79. Hava Saldırı, 72. Mekanize Tugayı ve 128. Bölgesel Savunma Tugayının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 165 asker, 3 tank, 2 piyade savaş aracı, 3 otomobil, İngiliz yapımı 2 adet FH-70 obüs, Polonya yapımı bir Krab kundağı motorlu obüs, ABD yapımı bir M777 topçu sistemi, 2 adet Gvozdika kundağı motorlu obüs ve bir Grad çoklu roketatar sistemi aracı imha edildi.Zaporojye yönünde, Rus ordu grubu birlikleri, hava saldırıları ve topçu ateşi ile DHC’nin Rabotino ve Lukyanovskoye yerleşim bölgelerinde konuşlu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 33., 65. ve 118. mekanize tugaylarının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 55 asker, 2 otomobil ve bir D-30 obüsü yok edildi.Herson yönünde, Rus ordu grubu birimlerinin topçu ateşi ve hava saldırıları sonucunda Kaçkarovka, Veseloye ve Gavrilovka yerleşim bölgelerindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimleri ağır kayba uğratıldı. Buradaki saldırılarda, Ukraynalı 80’e yakın asker, 3 otomobil, bir M109 Paladin kundağı motorlu obüs, ABD yapımı bir M777 topçu sistemi, bir D-20 obüs ve bir elektronik harp istasyonunu imha edildi.Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimleriyle işbirliği içinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 81. Hava Araçları Tugayı ve 24. Mekanize Tugayının taaruz gruplarının saldırılarını püskürterek, Ukrayna birliklerinin DHC’deki Kleşeyevka, Mayorsk, Andreyevka ve Marinka bölgelerindeki insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bu bölgelerdeki çatışmalarda Ukraynalı 300’e yakın asker etkisiz hale getirilirken, 2 zırhlı muharebe aracı, 6 otomobil, Polonya yapımı 2 adet Krab kundağı motorlu obüs, ABD yapımı 2 adet M777 topçu sistemi ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi yok edildi.Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 43 ve 60. mekanize tugayları ile 57. Motorlu Piyade Tugayının taaruz gruplarının 5 saldırısını püskürttü. Ukraynalı 140 asker, 1 tank, 3 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil ve ABD yapımı bir M119 obüsü imha edildi.Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birlikleri topçu birimleriyle işbirliği içinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 5. Ulusal Muhafız Tugayının DHC’nin Grigorovka yerleşim bölgesindeki saldırısını püskürterek, Serebryanskiy ormanlık bölgesindeki insan gücü ve teçhizatını vurdu. Buradaki saldırılarda Ukraynalı 290 asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 5 otomobil, ABD yapımı bir M109 Paladin kundağı motorlu obüs ve Çek yapımı 2 adet Dana kundağı motorlu obüs imha edildi.Rus birlikleri ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 31. Mekanize Tugayı ve 12. Özel Kuvvetler Tugayının komuta noktaları ile 109. Mekanize Tugayı'nın insansız hava araçlarını komuta noktası, mühimmat ve akaryakıt depolarını vurdu.
https://sputniknews.com.tr/20231205/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-2-mig-29-ucagi-ve-bir-mi-8-helikopteri-dusuruldu-1078101056.html
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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait bir Su-25 ve bir MiG-29 uçağı düşürüldü

17:30 06.12.2023
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı Rus ordusu
Rusya Savunma Bakanlığı Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin son bir gün içinde Ukrayna'ya ait bir MiG-29 savaş uçağı, bir Su-25 saldırı uçağı, 76 insansız hava aracı, 8 HIMARS füzesi ve ABD yapımı bir JDAM güdümlü bombayı imha ettiğini duyurdu.
Bakanlık, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Açıklamada şu bilgiler yer aldı:
Güney Donetsk yönünde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 79. Hava Saldırı, 72. Mekanize Tugayı ve 128. Bölgesel Savunma Tugayının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 165 asker, 3 tank, 2 piyade savaş aracı, 3 otomobil, İngiliz yapımı 2 adet FH-70 obüs, Polonya yapımı bir Krab kundağı motorlu obüs, ABD yapımı bir M777 topçu sistemi, 2 adet Gvozdika kundağı motorlu obüs ve bir Grad çoklu roketatar sistemi aracı imha edildi.
Zaporojye yönünde, Rus ordu grubu birlikleri, hava saldırıları ve topçu ateşi ile DHC’nin Rabotino ve Lukyanovskoye yerleşim bölgelerinde konuşlu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 33., 65. ve 118. mekanize tugaylarının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 55 asker, 2 otomobil ve bir D-30 obüsü yok edildi.
Herson yönünde, Rus ordu grubu birimlerinin topçu ateşi ve hava saldırıları sonucunda Kaçkarovka, Veseloye ve Gavrilovka yerleşim bölgelerindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimleri ağır kayba uğratıldı. Buradaki saldırılarda, Ukraynalı 80’e yakın asker, 3 otomobil, bir M109 Paladin kundağı motorlu obüs, ABD yapımı bir M777 topçu sistemi, bir D-20 obüs ve bir elektronik harp istasyonunu imha edildi.
Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimleriyle işbirliği içinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 81. Hava Araçları Tugayı ve 24. Mekanize Tugayının taaruz gruplarının saldırılarını püskürterek, Ukrayna birliklerinin DHC’deki Kleşeyevka, Mayorsk, Andreyevka ve Marinka bölgelerindeki insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bu bölgelerdeki çatışmalarda Ukraynalı 300’e yakın asker etkisiz hale getirilirken, 2 zırhlı muharebe aracı, 6 otomobil, Polonya yapımı 2 adet Krab kundağı motorlu obüs, ABD yapımı 2 adet M777 topçu sistemi ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi yok edildi.
Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 43 ve 60. mekanize tugayları ile 57. Motorlu Piyade Tugayının taaruz gruplarının 5 saldırısını püskürttü. Ukraynalı 140 asker, 1 tank, 3 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil ve ABD yapımı bir M119 obüsü imha edildi.
Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birlikleri topçu birimleriyle işbirliği içinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 5. Ulusal Muhafız Tugayının DHC’nin Grigorovka yerleşim bölgesindeki saldırısını püskürterek, Serebryanskiy ormanlık bölgesindeki insan gücü ve teçhizatını vurdu. Buradaki saldırılarda Ukraynalı 290 asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 5 otomobil, ABD yapımı bir M109 Paladin kundağı motorlu obüs ve Çek yapımı 2 adet Dana kundağı motorlu obüs imha edildi.
Rus birlikleri ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 31. Mekanize Tugayı ve 12. Özel Kuvvetler Tugayının komuta noktaları ile 109. Mekanize Tugayı'nın insansız hava araçlarını komuta noktası, mühimmat ve akaryakıt depolarını vurdu.
Ukrayna’ya ait 2 MiG-29 uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 2 MiG-29 uçağı ve bir Mi-8 helikopteri düşürüldü
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