https://sputniknews.com.tr/20231205/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-2-mig-29-ucagi-ve-bir-mi-8-helikopteri-dusuruldu-1078101056.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 2 MiG-29 uçağı ve bir Mi-8 helikopteri düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 2 MiG-29 uçağı ve bir Mi-8 helikopteri düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin son bir günde Ukrayna’ya ait 2 MiG-29 uçağı ve bir Mi-8 helikopteri düşürdüğünü duyurdu. 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T18:00+0300

2023-12-05T18:00+0300

2023-12-05T18:00+0300

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Bakanlığın Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgilerin aktarıldığı açıklamasında, Rus hava savunma sistemlerinin son bir günde Ukrayna’ya ait 2 adet MiG-29 avcı uçağı ile bir Mi-8 askeri helikopterinin yanı sıra 74 insansız hava aracını (İHA) ve bir HARM anti-radar füzesi düşürdüğü belirtildi.‘Rus birlikleri Ukrayna ordusunun 8 saldırısını püskürttü’Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) etkili olan Güney Askeri Grubu birliklerinin, hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile Ukrayna ordusunun 4 saldırısını püskürttüğü, ayrıca üç yerleşim bölgesindeki birliklerini vurduğu dikkat çekilen açıklamada, meydana gelen çatışmalarda Ukrayna ordusunun 270’e yakın askerini ve 2 zırhlı muharebe aracını kaybettiğini ifade etti.Kupyansk istikametinde Batı Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu kuvvetleri ile etkileşim halinde gerçekleştirdiği koordineli eylemler sayesinde ve ağır çok namlulu roketatar sistemlerinin atış desteği ile Ukrayna ordusunun Harkov bölgesinde 3 saldırısının püskürtüldüğü belirtilen açıklamada, Ukrayna’nın bu istikametteki kayıplarının 35’e yakın asker, 2 zırhlı muharebe aracı ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi olduğu vurgulandı.Açıklamada ayrıca Krasnıy Liman istikametinde etkili olan Merkez Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu kuvvetleri ile etkileşim halinde gerçekleştirdiği koordineli eylemler sayesinde Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) bir yerleşim bölgesinde ve Serebryanskiy ormanlık alanında konuşlanan birliklerine kayıplar verdirildiği, Kiev’in bu istikametteki kayıplarının 55’e yakın asker ve 2 otomobil olduğu ifade edildi.Ukrayna ordusunda kayıplar artıyorGüney Donetsk istikametinde ise Doğu Askeri Grubu birliklerinin, hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile DHC’nin 2 yerleşim bölgesinde ve Zaporojye bölgesinin bir yerleşiminde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin birliklerini vurduğunun altı çizilerek, Ukrayna ordusunun bu istikamette 245’e yakın asker, 4 zırhlı muharebe aracı, 4 otomobil, bir Msta-B obüsü ve bir D-30 obüsü kaybettiği vurgulandı.Zaporojye istikametinde Rus askerlerinin hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile Ukrayna ordusunun bir saldırısının püskürtüldüğü anlatılan açıklamada, Ukrayna ordusunun bu istikamette 50’ye yakın askerini, 4 zırhlı muharebe aracını, 4 pikabını ve bir Giatsint-B topunu kaybettiği belirtildi.Herson istikametinde de Rus birliklerinin hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile Ukrayna güçlerini vurmaya devam ettiklerine dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu istikamette 40’a yakın askerini kaybettiği, Rus askerlerin ayrıca 5 otomobil, bir M-109 Paladin kundağı motorlu topçu sistemi, ABD yapımı bir M777 topçu sistemi ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemini vurduğu bilgisi verildi.Toplam kayıplar güncellendiRusya’nın özel askeri harekatı başlattığı tarihten bu yana Ukrayna’nın uğradığı kayıplara ilişkin bilgilerin de güncellendiği açıklamada, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 547 uçak, 257 helikopter, 9 bin 465 insansız hava aracı, 442 uçaksavar füze sistemi, 13 bin 807 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 187 çok namlulu roketatar sistemi, 7 bin 234 sahra ve havan topu ile 15 bin 939 adet özel askeri araç imha edildi” ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231205/rus-hava-savunmasi-azak-denizi-ve-kirim-uzerinde-35-ihayi-etkisiz-hale-getirdi-1078079896.html

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