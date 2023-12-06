https://sputniknews.com.tr/20231206/dilan-ve-engin-polatin-el-konulan-araclari-goruntulendi-1078147568.html
Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçları görüntülendi: Sayıları 16'yı buluyor
Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçları görüntülendi: Sayıları 16'yı buluyor
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ve Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında el konulan araçlar görüntülendi. 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T17:08+0300
2023-12-06T17:08+0300
2023-12-06T17:09+0300
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında el konulan ve önceki gün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen araçlar, Fon yetkililerince teslim alındı.Yedieminden alınarak bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkına getirilen araçlarda inceleme yapılarak eksper raporu tutturuldu ve kayıt altına alındı.Sayıları 16'yı bulan ve aralarında Ferrari, Porsche, Mercedes ve Audi gibi markaların da yer aldığı araçlar görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20231205/dilan-ve-engin-polat-davasinda-yeni-gelisme-gozaltina-alindilar-sinirdisi-edilecekler-1078074856.html
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dilan polatın arabaları
Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçları görüntülendi: Sayıları 16'yı buluyor
17:08 06.12.2023 (güncellendi: 17:09 06.12.2023)
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ve Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında el konulan araçlar görüntülendi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında el konulan ve önceki gün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen araçlar, Fon yetkililerince teslim alındı.
Yedieminden alınarak bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkına getirilen araçlarda inceleme yapılarak eksper raporu tutturuldu ve kayıt altına alındı.
Sayıları 16'yı bulan ve aralarında Ferrari, Porsche, Mercedes ve Audi gibi markaların da yer aldığı araçlar görüntülendi.