https://sputniknews.com.tr/20231206/dilan-ve-engin-polatin-el-konulan-araclari-goruntulendi-1078147568.html

Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçları görüntülendi: Sayıları 16'yı buluyor

Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçları görüntülendi: Sayıları 16'yı buluyor

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ve Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında el konulan araçlar görüntülendi. 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T17:08+0300

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2023-12-06T17:09+0300

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında el konulan ve önceki gün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen araçlar, Fon yetkililerince teslim alındı.Yedieminden alınarak bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkına getirilen araçlarda inceleme yapılarak eksper raporu tutturuldu ve kayıt altına alındı.Sayıları 16'yı bulan ve aralarında Ferrari, Porsche, Mercedes ve Audi gibi markaların da yer aldığı araçlar görüntülendi.

https://sputniknews.com.tr/20231205/dilan-ve-engin-polat-davasinda-yeni-gelisme-gozaltina-alindilar-sinirdisi-edilecekler-1078074856.html

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