https://sputniknews.com.tr/20231205/dilan-ve-engin-polat-davasinda-yeni-gelisme-gozaltina-alindilar-sinirdisi-edilecekler-1078074856.html
Dilan ve Engin Polat davasında yeni gelişme: Gözaltına alındılar, sınırdışı edilecekler
Dilan ve Engin Polat davasında yeni gelişme: Gözaltına alındılar, sınırdışı edilecekler
Dilan ve Engin Polat'ın evinde çalışan yabancı uyruklu kişi ile akrabası sınırdışı edilecek. Gözaltına alınan şahısların ikamet izninin bulunmadığı ve kaçak... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T00:45+0300
2023-12-05T00:45+0300
2023-12-05T01:25+0300
türkiye
dilan polat
yabancı uyruklu
sınırdışı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat ailesinin evlerindeki Özbekistan uyruklu çalışanın akrabalarını yurtdışından getirip eve yerleştirdiğine ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine çalışma başlattı.Bu kapsamda polis ekipleri tarafından evde yapılan kontrollerde, Shaklo Khaydarova'nın ikamet izninin bittiği, Nargiza Khaydarova'nın ise yaklaşık 10 ay önce turist vizesi ile ülkeye girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi.Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemlerinin ardından sınırdışı edilmek üzere Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231204/dilan-ve-engin-polat-sorusturmasiyla-ilgili-yeni-gelisme-12-sirkete-kayyum-karari-1078068338.html
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dilan polat, yabancı uyruklu, sınırdışı
dilan polat, yabancı uyruklu, sınırdışı
Dilan ve Engin Polat davasında yeni gelişme: Gözaltına alındılar, sınırdışı edilecekler
00:45 05.12.2023 (güncellendi: 01:25 05.12.2023)
Dilan ve Engin Polat'ın evinde çalışan yabancı uyruklu kişi ile akrabası sınırdışı edilecek. Gözaltına alınan şahısların ikamet izninin bulunmadığı ve kaçak durumunda oldukları ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat ailesinin evlerindeki Özbekistan uyruklu çalışanın akrabalarını yurtdışından getirip eve yerleştirdiğine ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda polis ekipleri tarafından evde yapılan kontrollerde, Shaklo Khaydarova'nın ikamet izninin bittiği, Nargiza Khaydarova'nın ise yaklaşık 10 ay önce turist vizesi ile ülkeye girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemlerinin ardından sınırdışı edilmek üzere Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.