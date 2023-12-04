https://sputniknews.com.tr/20231204/dilan-ve-engin-polat-sorusturmasiyla-ilgili-yeni-gelisme-12-sirkete-kayyum-karari-1078068338.html

Dilan ve Engin Polat soruşturmasıyla ilgili yeni gelişme: 12 şirkete kayyum kararı

Dilan ve Engin Polat soruşturmasıyla ilgili yeni gelişme: 12 şirkete kayyum kararı

Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında dava dosyasına sonradan eklenen kişilerle ilgili 12 şirkete kayyum atandı. 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T18:31+0300

2023-12-04T18:31+0300

2023-12-04T19:23+0300

türkiye

kayyum

dilan polat

sosyal medya

sosyal medya fenomeni

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İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ve Dilan ve Engin Polat soruşturmasına dahil edilen kişilerle ilgili 12 şirkete ilişkin kayyum kararı verildi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, 24 şüpheliden 16'sının tutuklandığı soruşturma devam ediyor.Bu kapsamda Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un mal varlığı değerlerine el konuldu.Soruşturma kapsamında dosyaya son eklenen kişilerle ilgili 12 şirket hakkında kayyum ataması kararı verildi.Özlem ve Tayyar Öz çiftine ait 3 şirkete kayyum atandı Soruşturması ayrı dosyada devam eden sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz'ün de mal varlığı değerlerine el konulduğu öğrenildi.Özlem Öz’ün annesi Hayriye Altınok, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Hakimlik, Tayyar ve Özlem Öz çiftinin taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına el konulmasına hükmetti. Özlem ve Tayyar Öz çiftinin 3 şirketine kayyum atandı.

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