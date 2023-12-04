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Seçil Erzan davasında yeni iddia: 'Baskı altındaysa işaret göndermesini istedim'
Seçil Erzan davasında yeni iddia: 'Baskı altındaysa işaret göndermesini istedim'
Milyonlarca dolarlık "gizli fon" dolandırıcılığı vurgunundaki ayrıntılara her geçen gün yenisi ekleniyor. Dava dosyasında yer alan banka personeli ile banka... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T17:01+0300
2023-12-04T17:02+0300
türkiye
seçil erzan
fon
denizbank
dolandırıcılık
kara para aklama
fatih terim
arda turan
banka
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Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında olayı soruşturan bankanın teftiş kurulu çalışanı ile Florya şube personeli arasında geçen konuşmanın ses kayıtları, dava dosyasına girdi.İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasında, müşteki Bülent Çeviker'in 13 Şubat'ta bankanın Florya şubesinden nakit 2 milyon 200 bin dolar çekmesine ilişkin işlemi gerçekleştiren 'O.' isimli banka personeli ile kendisini "banka teftiş kurulundan P." ismiyle tanıtan kişi arasında geçen konuşmalar yer aldı.Söz konusu konuşmalarda, P. isimli kişinin "Florya şube müşterisi Bülent Çeviker 13 Şubat'ta 2 milyon 200 bin dolar nakit çekim işlemi yapmak istemiş, siz o işlemle ilgilenmişsiniz. Bu çekimin sebebini size ne olarak açıkladı? Detayları hatırlıyor musunuz?" sorusu üzerine, banka personelinin müşteki Çeviker'in şubede vadeli ve kur korumalı mevduat hesabı ile Eurobond'ları olduğunu ve tüm hesaplarını bozmak istediğini kendisine ilettiğini aktardı.'92 gün için bağladığı parayı 91. günde almasını ilginç buldum'Müştekinin parasını 92 günlük bağladığını ancak 91. günde bozduğunu ve bu durumu ilginç bulduğunu anlatan banka personeli O, parasını bir gün daha bekletmesi durumunda ana parasını döviz olarak alacağını ancak tarihinden önce kur korumalı mevduat hesabını kırdığı için faiz kaybettiğini ve ciddi zarar ettiğini Çeviker'e söylediğini ifade etti.Çeviker'in parayı çekim sebebini İstinye'de kirada oturduğu evi satın almak olarak belirttiğini aktaran banka personeli, "Ben 'Yüksek para nakit alıp getir götür uğraşmayın, direkt hesaba atarız' dedim. 'Yok ben nakit olarak istiyorum' dedi. Hatta eşinin de hesabı vardı Florya şubede, özel bankacılıkta değil ama. Eşinin de Eurobond ve vadeli mevduatlarını bozduk o da nakit çekti diye biliyorum. Nakit çekim talimatını eşine yazacaktı. Eşi teslim alacaktı şubeden." ifadelerini kullandı.'Baskı altındaysa işaret göndermesini istedim'Banka personeli O. daha önce başka müşterisinin dolandırılması üzerine kendisinin bu durumdan şüphelendiğini belirterek, Çeviker'i defalarca aradığını, Florya şube müdürüne de bilgi verdiğini belirterek, müştekiye açık ifadelerle baskı altındaysa kendisine bir işaret göndermesini talep ettiğini söyledi.'Yine içime sinmedi arabayla müşterinin evine gittim'Dolandırıcılık olayını soruşturan "banka teftiş kurulundan P." ile geçen görüşme içeriğine ilişkin de banka personeli O. şunları anlattı:Teftiş kurulu görevlisinin ev ziyaretinde şüphelendiği bir durum olup olmadığını sorması üzerine ise banka personeli, "Yok yok, açık açık yüzüne dedim, 'Abi silah zoruyla mı yaptırıyorlar inan onu görmek için senin yanına geldim' dedim, teşekkür de etti. 'Yok öyle bir sıkıntı' dedi 'Kendi isteğimle bu evi almak için parayı çekiyorum' dedi." şeklinde konuştu.İddianamede kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer alıyorİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.İddianamede, Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade ediliyor.Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.Sanık Seçil Erzan'ın 226 yıla kadar hapsi isteniyorSanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.
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seçil erzan, fon, denizbank, dolandırıcılık, kara para aklama, fatih terim, arda turan, banka
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Seçil Erzan davasında yeni iddia: 'Baskı altındaysa işaret göndermesini istedim'

17:01 04.12.2023 (güncellendi: 17:02 04.12.2023)
© DOĞAN CAN CESUR-Eski futbolcuların da aralarında bulunduğu 18 kişinin milyonlarca dolar dolandırıldığı olayla ilgili tutuklanan Seçil Erzan'ın boş arazide tehdit altında kayda alındığı görüntüler ortaya çıktı..
Eski futbolcuların da aralarında bulunduğu 18 kişinin milyonlarca dolar dolandırıldığı olayla ilgili tutuklanan Seçil Erzan'ın boş arazide tehdit altında kayda alındığı görüntüler ortaya çıktı.. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
© DOĞAN CAN CESUR-
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Milyonlarca dolarlık "gizli fon" dolandırıcılığı vurgunundaki ayrıntılara her geçen gün yenisi ekleniyor. Dava dosyasında yer alan banka personeli ile banka teftiş kurulundan bir görevlinin konuşması yer aldı. Konuşmalarda vadenin bitmesine 1 gün kala müşteki Bülent Çeviker'in hesabındaki parayı çekmek istemesine ilişkin iddialar yer aldı.
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında olayı soruşturan bankanın teftiş kurulu çalışanı ile Florya şube personeli arasında geçen konuşmanın ses kayıtları, dava dosyasına girdi.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasında, müşteki Bülent Çeviker'in 13 Şubat'ta bankanın Florya şubesinden nakit 2 milyon 200 bin dolar çekmesine ilişkin işlemi gerçekleştiren 'O.' isimli banka personeli ile kendisini "banka teftiş kurulundan P." ismiyle tanıtan kişi arasında geçen konuşmalar yer aldı.
Söz konusu konuşmalarda, P. isimli kişinin "Florya şube müşterisi Bülent Çeviker 13 Şubat'ta 2 milyon 200 bin dolar nakit çekim işlemi yapmak istemiş, siz o işlemle ilgilenmişsiniz. Bu çekimin sebebini size ne olarak açıkladı? Detayları hatırlıyor musunuz?" sorusu üzerine, banka personelinin müşteki Çeviker'in şubede vadeli ve kur korumalı mevduat hesabı ile Eurobond'ları olduğunu ve tüm hesaplarını bozmak istediğini kendisine ilettiğini aktardı.

'92 gün için bağladığı parayı 91. günde almasını ilginç buldum'

Müştekinin parasını 92 günlük bağladığını ancak 91. günde bozduğunu ve bu durumu ilginç bulduğunu anlatan banka personeli O, parasını bir gün daha bekletmesi durumunda ana parasını döviz olarak alacağını ancak tarihinden önce kur korumalı mevduat hesabını kırdığı için faiz kaybettiğini ve ciddi zarar ettiğini Çeviker'e söylediğini ifade etti.
Çeviker'in parayı çekim sebebini İstinye'de kirada oturduğu evi satın almak olarak belirttiğini aktaran banka personeli, "Ben 'Yüksek para nakit alıp getir götür uğraşmayın, direkt hesaba atarız' dedim. 'Yok ben nakit olarak istiyorum' dedi. Hatta eşinin de hesabı vardı Florya şubede, özel bankacılıkta değil ama. Eşinin de Eurobond ve vadeli mevduatlarını bozduk o da nakit çekti diye biliyorum. Nakit çekim talimatını eşine yazacaktı. Eşi teslim alacaktı şubeden." ifadelerini kullandı.

'Baskı altındaysa işaret göndermesini istedim'

Banka personeli O. daha önce başka müşterisinin dolandırılması üzerine kendisinin bu durumdan şüphelendiğini belirterek, Çeviker'i defalarca aradığını, Florya şube müdürüne de bilgi verdiğini belirterek, müştekiye açık ifadelerle baskı altındaysa kendisine bir işaret göndermesini talep ettiğini söyledi.

'Yine içime sinmedi arabayla müşterinin evine gittim'

Dolandırıcılık olayını soruşturan "banka teftiş kurulundan P." ile geçen görüşme içeriğine ilişkin de banka personeli O. şunları anlattı:
"Yok hiçbir sıkıntı yok gayet iyiyim, dedi. Yine içime sinmedi arabayla İstinye'ye, müşterinin evine gittim. Çünkü evden çıkamıyor, rahatsızlığı var. 'Ben bu imzayı alamadan şube orijinalini görmeden yapamıyor, orijinalini ben gelip alayım sizden' diyerek aslında biraz da yalan söyledim ki gidip müşteriyi görebilmek için. Hiçbir sıkıntı yoktu, evde tek başınaydı. Oturduk, beraber kahve içtik, nakit çekim talimatının imzasını aldım. Sonra şube müdürüne WhatsApp'tan yolladım oradan işleme koydular. Aynı zamanda faks da çekildi bu şekilde işleme koydular."
Teftiş kurulu görevlisinin ev ziyaretinde şüphelendiği bir durum olup olmadığını sorması üzerine ise banka personeli, "Yok yok, açık açık yüzüne dedim, 'Abi silah zoruyla mı yaptırıyorlar inan onu görmek için senin yanına geldim' dedim, teşekkür de etti. 'Yok öyle bir sıkıntı' dedi 'Kendi isteğimle bu evi almak için parayı çekiyorum' dedi." şeklinde konuştu.

İddianamede kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer alıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.
İddianamede, Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade ediliyor.
Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.
İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

Sanık Seçil Erzan'ın 226 yıla kadar hapsi isteniyor

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.
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