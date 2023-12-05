Naci Görür 18 ili açıkladı: 'Zarar ve kayıp anormal derecede fazla olur'
00:16 05.12.2023 (güncellendi: 01:08 05.12.2023)
© İHAProf. Dr. Naci Görür
© İHA
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Marmara Denizi'ndeki depremlerin ardından fay hatları ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Uzmanlardan gelen peş peşe uyarılara Prof. Dr. Naci Görür bir yenisini ekledi ve içinden fay hattı geçen 18 ili tek tek açıkladı.
Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 ve 4.5 büyüklüğünde yaşanan depremler sonrası Naci Görür katıldığı programda ayrıntılı açıklamalarda bulundu.
YouTube kanalı KAFA TV'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Görür, “18 il ve çok sayıda ilçe fay hatları üzerinde yaşıyor. Bunlardan biri de Maraş’tı ve Hatay’dı. Şimdi onlar yok. Fay hatları üzerinde yaşayan illerin kaderleri Maraş ve Hatay gibi” dedi.
"Bu illerdekiler fayın üzerinde yaşıyor. Hepsinde 7 ve üzerinde deprem oluşturabilecek faylar var" uyarısında bulunan Prof. Dr. Naci Görür "Buralarda zamanı gelince büyük deprem olursa zarar ve kayıp anormal derecede fazla olur" ifadesini kullandı.
Naci Görür'ün uyardığı 18 il
İçinden fay hattı geçen 18 ili açıklayan Görür o illeri tek tek sıraladı:
Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Kocaeli, Tokat, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl, Konya, Hatay, Erzurum, Aydın Balıkesir, Burdur, Manisa, Hakkari.