https://sputniknews.com.tr/20231204/telefonlar-depremi-onceden-haber-verdi-nasil-calisiyor-1078057568.html

Telefonlar depremi önceden haber verdi: Nasıl çalışıyor?

Telefonlar depremi önceden haber verdi: Nasıl çalışıyor?

Android telefonlar Mudanya merkezli 5.1 büyüklüğündeki depremi “Google Android Deprem Uyarı Sistemi” sayesinde 5 saniye ilâ 30 saniye öncesinden öğrendi ve... 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T14:31+0300

2023-12-04T14:31+0300

2023-12-04T14:31+0300

yaşam

deprem

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android

telefon

uyarı

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Android Deprem Uyarı Sistemi, telefonun mevcut teknolojisinden faydalanıyor, cihaz konumu ve “Deprem Uyarıları” açık olan tüm Android OS 5.0 ve üzeri tüm telefonlarda çalışıyor.Deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor?Deprem Algılama Sistemleri: Bir bölgede deprem meydana geldiğinde, depremi algılamak ve ölçmek amacıyla yerleştirilmiş sismik sensör ağları kullanılır. Bu sensörler, depremin büyüklüğünü, derinliğini ve yerini belirleyerek bir deprem uyarısı oluşturabilir.Uyarı Gönderme Süreci: Deprem algılandığında, bu bilgi ilgili acil durum yönetim birimlerine iletilir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde, USGS (United States Geological Survey) gibi kuruluşlar bu tür bilgileri toplayabilir.Android Emergency Alerts: Android cihazlar, kullanıcılara acil durum uyarıları göndermek için Android Emergency Alerts sistemi kullanır. Bu, FEMA (Federal Emergency Management Agency) tarafından belirlenen acil durum kategorileri arasında yer alır. Deprem uyarıları da bu kategorilerden biridir.Uyarı nasıl kapatılır?Kullanıcılar, Android cihazlarında acil durum uyarılarını alıp almamayı tercih edebilirler. Bu ayarlar genellikle "Acil Durum Bildirimleri" veya benzeri bir ad altında bulunabilir. Deprem uyarıları bu kapsamda kullanıcının tercihine bağlı olarak etkinleştirilebilir.Telefondaki deprem uyarı sistemi nasıl açılıyor?Bu sistemi kullanıma açmak için telefonunuzun ayarlar bölümüne gelin. Arama alanına “konum” yazarak, bu sekmeyi açın. Konum > Gelişmiş > Deprem Uyarıları’na dokunun. Açılan ekranda, “Deprem Uyarıları” ekranına basınız. Eğer açık ise deprem uyarıları kullanıma açık anlamına geliyor. Aktif değilse bu ekran aracılığıyla aktif hale getirebilirsiniz.

https://sputniknews.com.tr/20231204/prof-dr-naci-gorur-bu-kentimizin-yeri-cok-tehlikeli-1078050723.html

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