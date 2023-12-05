https://sputniknews.com.tr/20231205/rusya-ve-iran-disisleri-bakanlari-yaptirimlara-karsi-mucadeleyle-ilgili-belgeyi-imzaladi-1078101414.html

Rusya ve İran dışişleri bakanları yaptırımlara karşı mücadeleyle ilgili belgeyi imzaladı

Rusya ve İran dışişleri bakanları yaptırımlara karşı mücadeleyle ilgili belgeyi imzaladı

Moskova’da bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan, yaptırımlara karşı mücadele, olumsuz sonuçlarını... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T17:23+0300

2023-12-05T17:23+0300

2023-12-05T17:23+0300

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Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkelerin Moskova'daki dışişleri bakanları toplantısı kapsamında ikili görüşme gerçekleştiren Lavrov ve Abdullahiyan, “Rusya Federasyonu ve İran İslam Cumhuriyeti’nin, tek taraflı yaptırımlara karşı koyma, hafifletme ve tazmin etme yolları ve araçlarına ilişkin bildiri” adını taşıyan belgeyi imzaladı.Lavrov ve Abdullahiyan, toplantının devamında ikili ilişkileri de görüştü.İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Abdullahiyan, Moskova'da Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan'ın bulunduğu Hazar ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında konuştu.Abdullahiyan, "Bu kadar kadın, çocuk, basın mensubu ve sağlık çalışanının öldürülmesine rağmen uluslararası toplum Gazze'ye daha ne kadar seyirci kalacak?" dedi.İsrail'in Gazze'de işlediği cinayetlerin arkasında ABD'nin desteği olduğunu söyleyen Abdullahiyan, "Siyonist rejimin işlediği suçların önüne geçme konusunda uluslararası kurum ve toplulukları etkisizleştiren (Washington yönetimi), bu kurumları da itibarsızlaştırmıştır" ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, gün içerisinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la da bir araya gelmiş, Bakü ve Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini masaya yatırmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Bayramov, Karabağ'la ilgili sürecin ele alındığı bölümde 2020-2022 yılları arasında liderler düzeyinde varılan üçlü mutabakatlar çerçevesinde Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini normalleştirmeye yönelik çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.Rusya-Azerbaycan ilişkilerini konuşan Lavrov ve Bayramov, 22 Şubat 2022 tarihli Rusya Federasyonu ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik Etkileşimine Dair Deklarasyonun hükümlerinin uygulanmasını öngören gelecekteki ortak adımları değerlendirdi.Lavrov ve Bayramov, Hazar beşlisi kapsamındaki işbirliği meselesi de dahil karşılıklı çıkarları ilgilendiren uluslararası ve bölgesel güncel konular hakkında da görüş alışverişi yaptı.3+3 formatındaki Güney Kafkasya İşbirliği Platformu da değerlendirildiKonuşmasında, Türkiye, İran, Azerbaycan ile Ermenistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla sürdürülen 3+3 formatındaki ‘Güney Kafkasya’da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu’na da değinen Sergey Lavrov, Moskova'nın bu formatı ‘umut verici’ bulduğunu söylerken, “Sayın İlham Aliyev'in (Azerbaycan Cumhurbaşkanı) üç Güney Kafkas ülkesi ve üç komşusundan oluşan 3+3 formatında bölgesel platform oluşturma girişimi şimdiden şekilleniyor. Bu da umut verici ve geleceği olan bir formattır” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231205/azerbaycan-disisleri-bakani-hazar-denizinin-statusune-iliskin-hukumler-titizlikle-uygulanmali-1078099385.html

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