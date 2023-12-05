https://sputniknews.com.tr/20231205/azerbaycan-disisleri-bakani-hazar-denizinin-statusune-iliskin-hukumler-titizlikle-uygulanmali-1078099385.html
Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Hazar Denizi'nin statüsüne ilişkin hükümler titizlikle uygulanmalı
Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Hazar Denizi'nin statüsüne ilişkin hükümler titizlikle uygulanmalı
Bayramov, Moskova'da Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan'ın bulunduğu Hazar ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında konuştu. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T15:53+0300
2023-12-05T15:53+0300
2023-12-05T15:53+0300
dünya
ceyhun bayramov
azerbaycan dışişleri bakanlığı
azerbaycan
moskova
hazar beşlisi zirvesi
hazar denizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/05/1078099228_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68b029bc30661aef11cd7016b601b279.jpg
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Hazar Denizi'ndeki çevre durumunun bölge ülkelerini endişelendirdiğini belirterek, "Mevcut durum, çevre sorunlarının çözümü için ortak yaklaşım sergilemeyi gerektiriyor" dedi.Toplantının, bölgede ve dünyada sorunların yaşandığı dönemde gerçekleştiğine dikkati çeken Bayramov, "Bu durum, Hazar Denizi'nin hukuki statüsüne ilişkin sözleşmedeki hükümlerin titizlikle uygulanmasını gerektiriyor. Bu da Hazar bölgesinde istikrar, refah, barış, dostluk, işbirliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin korunmasını sağlayacak" diye konuştu.Azerbaycan'ın Doğu-Batı ve Kuzey-Güney uluslararası ulaşım koridorlarının geliştirilmesinde önemli rol oynadığını dile getiren Bayramov, söz konusu koridorların başarılı şekilde çalışmasının bölgedeki tüm ülkeleri etkilediğini söyledi.Bayramov, "Hazar uluslararası ulaşım bağlantılarının etkin kullanılması için ciddi çaba sarf ediyoruz. Bu bağlantılar, Hazar devletlerinin ulaştırma potansiyelinin kullanılmasını ve ulaştırma altyapısının gelişimine yönelik yeni projelerin uygulanmasını sağlayacak" dedi.Hazar Denizi'ndeki çevre sorunlarına da değinen Bayramov, "Hazar Denizi'ndeki çevre durumu, Hazar ülkelerini endişelendiriyor. Mevcut durum, çevre sorunlarının çözümü için ortak yaklaşım sergilemeyi gerektiriyor" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231205/lavrov-ve-azeri-mevkidasi-bayramov-baku-erivan-iliskilerinin-normallesmesini-ele-aldi-1078095853.html
azerbaycan
moskova
hazar denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/05/1078099228_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8858d95b687959ac6a1e1c48023b0619.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ceyhun bayramov, azerbaycan dışişleri bakanlığı, azerbaycan, moskova, hazar beşlisi zirvesi, hazar denizi
ceyhun bayramov, azerbaycan dışişleri bakanlığı, azerbaycan, moskova, hazar beşlisi zirvesi, hazar denizi
Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Hazar Denizi'nin statüsüne ilişkin hükümler titizlikle uygulanmalı
Bayramov, Moskova'da Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan'ın bulunduğu Hazar ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında konuştu.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Hazar Denizi'ndeki çevre durumunun bölge ülkelerini endişelendirdiğini belirterek, "Mevcut durum, çevre sorunlarının çözümü için ortak yaklaşım sergilemeyi gerektiriyor" dedi.
Toplantının, bölgede ve dünyada sorunların yaşandığı dönemde gerçekleştiğine dikkati çeken Bayramov, "Bu durum, Hazar Denizi'nin hukuki statüsüne ilişkin sözleşmedeki hükümlerin titizlikle uygulanmasını gerektiriyor. Bu da Hazar bölgesinde istikrar, refah, barış, dostluk, işbirliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin korunmasını sağlayacak" diye konuştu.
Azerbaycan'ın Doğu-Batı ve Kuzey-Güney uluslararası ulaşım koridorlarının geliştirilmesinde önemli rol oynadığını dile getiren Bayramov, söz konusu koridorların başarılı şekilde çalışmasının bölgedeki tüm ülkeleri etkilediğini söyledi.
Bayramov, "Hazar uluslararası ulaşım bağlantılarının etkin kullanılması için ciddi çaba sarf ediyoruz. Bu bağlantılar, Hazar devletlerinin ulaştırma potansiyelinin kullanılmasını ve ulaştırma altyapısının gelişimine yönelik yeni projelerin uygulanmasını sağlayacak" dedi.
Hazar Denizi'ndeki çevre sorunlarına da değinen Bayramov, "Hazar Denizi'ndeki çevre durumu, Hazar ülkelerini endişelendiriyor. Mevcut durum, çevre sorunlarının çözümü için ortak yaklaşım sergilemeyi gerektiriyor" ifadesini kullandı.