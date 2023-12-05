https://sputniknews.com.tr/20231205/lavrov-ve-azeri-mevkidasi-bayramov-baku-erivan-iliskilerinin-normallesmesini-ele-aldi-1078095853.html

Lavrov ve Azeri mevkidaşı Bayramov, Bakü-Erivan ilişkilerinin normalleşmesini ele aldı

Lavrov ve Azeri mevkidaşı Bayramov, Bakü-Erivan ilişkilerinin normalleşmesini ele aldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da bir araya geldiği Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la Bakü ve Erivan arasındaki ilişkilerin... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T14:01+0300

2023-12-05T14:01+0300

2023-12-05T14:01+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da bir araya geldiği Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la Bakü ve Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini masaya yatırdı.Lavrov ve Bayramov, Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkeler Rusya, Azerbaycan, İran, Kazakistan ve Türkmenistan'ın Moskova'daki dışişleri bakanları toplantısı kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Bayramov, Karabağ'la ilgili sürecin ele alındığı bölümde 2020-2022 yılları arasında liderler düzeyinde varılan üçlü mutabakatlar çerçevesinde Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini normalleştirmeye yönelik çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.Rusya-Azerbaycan ilişkilerini konuşan Lavrov ve Bayramov, 22 Şubat 2022 tarihli Rusya Federasyonu ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik Etkileşimine Dair Deklarasyonun hükümlerinin uygulanmasını öngören gelecekteki ortak adımları değerlendirdi.Lavrov ve Bayramov, Hazar beşlisi kapsamındaki işbirliği meselesi de dahil karşılıklı çıkarları ilgilendiren uluslararası ve bölgesel güncel konular hakkında da görüş alışverişi yaptı.3+3 formatındaki Güney Kafkasya İşbirliği platformu da değerlendirildiKonuşmasında, Türkiye, İran, Azerbaycan ile Ermenistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla sürdürülen 3+3 formatındaki ‘Güney Kafkasya’da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu’na da değinen Sergey Lavrov, Moskova'nın bu formatı ‘umut verici’ bulduğunu söylerken, “Sayın İlham Aliyev'in (Azerbaycan Cumhurbaşkanı) üç Güney Kafkas ülkesi ve üç komşusundan oluşan 3+3 formatında bölgesel platform oluşturma girişimi şimdiden şekilleniyor. Bu da umut verici ve geleceği olan bir formattır” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231130/rusya-disisleri-bakani-lavrov-ermeni-mevkidasi-mirzoyan-ile-gorustu-1077960415.html

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