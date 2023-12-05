https://sputniknews.com.tr/20231205/rosatom-cop28-iklim-konferansinda-kucuk-moduler-reaktorler-gunu-duzenledi-1078102341.html

Rosatom, COP28 İklim Konferansı'nda 'Küçük Modüler Reaktörler Günü' düzenledi

Rosatom, COP28 İklim Konferansı'nda 'Küçük Modüler Reaktörler Günü' düzenledi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Küçük Modüler... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T16:57+0300

2023-12-05T16:57+0300

2023-12-05T16:57+0300

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rosatom

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

nükleer enerji

birleşmiş milletler (bm)

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosatom etkinlikte iklim hedeflerine ulaşmak ve düşük karbonlu bir gelecek için çok çeşitli teknolojik çözümler sundu.Panele katılan konuşmacılar arasında Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü Sama Bilbao y Leon ve farklı ülkelerden ilgili bakanlıkların ve enerji şirketlerinin üst düzey temsilcileri yer aldı.Kapanış töreninde, Rosatom ile yabancı ortaklar arasındaki işbirliğinin gelişimine işaret edilerek uluslararası enerji piyasalarında SMR teknolojilerine olan talep teyit edildi.Etkinliğin konuk ve katılımcılarına video mesaj yoluyla hitap eden Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, nükleer enerjinin düşük karbon dengesinin temeli olacağına inandıklarını belirterek, "Güvenilir teknolojik çözümlerden biri olarak düşük kapasiteli nükleer enerji üretimi, nükleer enerjinin geleceğinde önemli bir yer tutacaktır. Rosatom'un SMR alanındaki önerilerinin, çeşitli nedenlerle daha önce nükleer enerji üretimini düşünmemiş ülkeler için etkili ve çevre dostu bir seçenek olacağından eminim" değerlendirmesinde bulundu.Rosatom Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Kirill Komarov da dünyada tasarım aşamasında olan 70'ten fazla SMR projesi olduğuna değinerek, "Rosatom, sözlerini eyleme dönüştüren tek teknoloji şirketidir. Bugün, Yakutistan ve Çukotka projelerimizi hayata geçirerek, SMR'lerin ekonomik verimliliğini ve güvenilirliğini göstermeyi kendimize görev edindik" ifadelerini kullandı.Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'nde referans bir proje geliştirilmesinin nükleer enerji teknolojisi için büyük bir pazar oluşturacağına dikkati çeken Komarov, "Önümüzdeki yıllarda elde edeceğimiz deneyimin, dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımıza SMR alanında en iyi çözümleri sunmamızı sağlayacağından eminiz" bilgisini paylaştı.Rosatom, bölgenin kalkınmasını hızlandırmak amacıyla tasarlanan düşük kapasiteli nükleer enerji santrali projesini Yakutistan'da uygulamaya başladı.Hassas Arktik ekosistemi göz önünde bulundurularak inşa edilen kara tabanlı SMR'nin 2028'de devreye alınması planlanıyor.SMR, nükleer endüstrinin en gelecek vaat eden alanlarından biri olup tüm önemli aktörler, küçük modüler reaktör teknolojilerine dayalı çözümlerini oluşturmak için çalışma yürütüyor.Bu çözümler, gelecek vaat eden alanların gelişimini destekleyen uzak ada bölgelerine kesintisiz temiz elektrik ve ısı sağlanmasına odaklanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231128/macaristan-abnin-rus-nukleer-enerjisine-yonelik-yaptirim-planlarini-bozacagiz-1077855988.html

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rusya, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), nükleer enerji, birleşmiş milletler (bm)