https://sputniknews.com.tr/20231116/akkuyu-nukleer-rosatomun-yuruttugu-nukleer-santral-projesi-planlandigi-gibi-hayata-geciriliyor-1077464287.html

Akkuyu Nükleer: Enflasyon, nükleer santralin inşaat süresini etkilemeyecek

Akkuyu Nükleer: Enflasyon, nükleer santralin inşaat süresini etkilemeyecek

Akkuyu Nükleer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu’nun (Rosatom) yürüttüğü Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS)... 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T15:16+0300

2023-11-16T15:16+0300

2023-11-16T15:21+0300

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rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

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Akkuyu Nükleer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dedusenko, İstanbul’da düzenlenen 15. Dünya Enerji Kongresi’nde (EIF) Sputnik’e verdiği demeçte Rosatom’un yürütmekte olduğu Akkuyu NGS projesinin planlandığı gibi hayata geçirildiğini, birinci ünitede ayar ve devreye alma prosedürlerine yılsonuna doğru geçilmesinin planlandığını söyledi.Projenin hayata geçirilmesinde 25 binden fazla kişinin görev aldığına dikkat çeken Dedusenko, “Büyük uluslararası ekibin her bölümde ortaya koyduğu koordineli çalışma, planlanan inşaat programına uygun ilerlememizi sağlıyor” diye konuştu.“1 numaralı ünitede inşaat işlerinin sonuna yaklaşıyoruz. Bu yakınlarda reaktör bölümündeki kutup vincin testleri tamamlanarak teçhizat devreye alındı. Yılın sonuna kadar ayar ve devreye alma prosedürlerine başlamayı planlıyoruz” diyen Dedusenko, bunun elektrik santralinin uzun yıllar boyunca güvenilir bir şekilde çalışması için gerekli olan bir dizi kontrol işleminden oluşan, ünite yapımının çok aşamalı bir sonlama aşaması olduğunu ifade etti.Dedusenko, Türk lirasının değer yitirmesi ile Türkiye’de oluşan ekonomik durumun Akkuyu NGS’nin inşaatını ve diğer santrallerin yapımına ilişkin görüşmeleri ne şekilde etkilediği sorusuna, “Türk lirasının değer kaybıyla ilgili mevcut durum benzersiz değil, dünyanın her yerinde enflasyonist süreçler yaşanıyor ve tüm uzun vadeli projeler öyle ya da böyle bu süreçlerden geçiyor. Biz projemizi sadece inşaat açısından değil, aynı zamanda uzama olasılığını da içeren 60 yıllık işletmeyi de içeren tüm yaşam döngüsü açısından değerlendiriyoruz, bu süre zarfında her türlü para biriminin döviz kuru, her iki yönde de birçok değişiklik yaşar” yanıtını verdi.Rus yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:Dedusenko, “Tüm bu faktörler, projenin finansal ve ekonomik model çerçevesinde olduğunu iddia etmemizi sağlıyor ve biz, yatırımları planlarken bu faktörleri dikkate alıyoruz. Bugün sadece ülkedeki büyük ölçekli altyapı projelerinden biri olmayıp, aynı zamanda dünyanın en büyük nükleer inşaat projelerinden biri olan Akkuyu NGS'nin inşaatı sırasında ekonomik verimlilik yönetimi konusunda deneyim kazandık ve değişen koşullarda da kazanmaya devam ediyoruz. Akkuyu NGS'nin yapımı, planlanan mali ve ekonomik model çerçevesinde devam etmekte olup elde edilen deneyim yeni projeler için de faydalı olacak” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231109/rosatomdan-akkuyu-ngsde-bir-adim-daha-ucuncu-guc-unitesinin-reaktor-basinc-kabi-turkiyede-1077232641.html

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