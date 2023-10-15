https://sputniknews.com.tr/20231015/rusya-federasyon-konseyi-baskani-matviyenko-turkiyeyle-ticaret-hacmi-60-milyar-dolari-asti-1076347352.html

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Türkiye'yle ticaret hacmi 60 milyar doları aştı

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Türkiye'yle ticaret hacmi 60 milyar doları aştı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'la görüşen Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 60 milyar doların üzerine çıktığını... 15.10.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

valentina matviyenko

federasyon konseyi

ticaret hacmi

türkiye

rusya

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

g20

tbmm

numan kurtulmuş

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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi.Matviyenko, görüşme sırasında "İşbirliğimizin yüksek seviyede olmasından memnuniyet duyuyoruz. Karşılıklı ticaret hacmimiz arttı ve 60 milyar doların üzerine çıktı" dedi.Rus-Türk işbirliğinin en önemli ve en çok hissedilen alanının enerji olduğunu kaydeden Matviyenko, Türkiye'nin en büyük projesi, 4 güç üniteli Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Rusya tarafından inşa edildiğine dikkat çekti.Santralin inşasının takvime göre ilerlediğini anlatan Matviyenko, "En büyük proje, Devlet Başkanımızın kontrolü altında" dedi.'Doğalgaz transfer merkezi projesiyle ilgili çalışma yürütülüyor'Matviyenko, Moskova ve Ankara'nın Türkiye'de doğalgaz transfer merkezi projesiyle ilgili çalışma yürüttüğünü de belirtti.TBMM Başkanı Kurtulmuş da, Türkiye'nin özellikle enerji ve doğalgaz alanında Rusya'yla işbirliğini güçlendirme niyetinde olduğunu söyledi.Kurtulmuş, "Türkiye, doğalgaz transfer merkezi olmak istiyor ve Rus gazının dünya pazarına sevk edilmesi için önemli bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

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valentina matviyenko, federasyon konseyi, ticaret hacmi, türkiye, rusya, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), g20, tbmm, numan kurtulmuş