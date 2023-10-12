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Zaharova: Rusya-Türkiye işbirliği eşi görülmemiş bir seviyeye çıktı
Zaharova: Rusya-Türkiye işbirliği eşi görülmemiş bir seviyeye çıktı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, günümüzde Rusya-Türkiye işbirliğinin eşi görülmemiş bir seviyeye çıktığını ifade etti. 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T15:22+0300
2023-10-12T15:22+0300
dünya
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rusya
rusya dışişleri bakanlığı
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Moskova'da Türk ve Rus gazetecilerin katılımıyla düzenlenen 'Rusya ve Türkiye: İşbirliğinin Güçlendirilmesinde Medyanın Rolü' başlıklı yuvarlak masa toplantısında konuşan Zaharova, "Dinamik bir şekilde gelişen ikili ilişkiler birçok temel hususa dayanıyor. Öncelikle bu, en üst düzeyde yürütülen, üstelik eşi benzeri olmayan açık sözlü bir siyasi diyalog. İkili ilişkilerimizin tarihinde toplumun geri kalanına ivme kazandıran bu kadar açık sözlü, zengin, verimli, etkili bir etkileşimin muhtemelen hiç gerçekleşmediğini söyleyebiliriz" dedi.Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin temelinde karşılıklı faydaya dayanan ekonomik işbirliğinin de yattığına dikkat çeken Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: Diğer yandan Rusya-Türkiye ilişkilerinin bir diğer önemli unsurunun kültürel ve insani işbirliği olduğunun altını çizen Zaharova, bu alanda öğrenci değişimi, resmi kurumlar ve özel şirketler arasındaki alışverişten kendileri içinde özel bir alt kültür oluşturan ortak ailelere kadar uzanan yelpazede birçok bileşenin etkili olduğunu vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231012/lavrov-rusya-ve-turkiye-yalan-haber-ve-dezenformasyona-karsi-birlikte-mucadele-etmeli-1076274392.html
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Zaharova: Rusya-Türkiye işbirliği eşi görülmemiş bir seviyeye çıktı

15:22 12.10.2023
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, günümüzde Rusya-Türkiye işbirliğinin eşi görülmemiş bir seviyeye çıktığını ifade etti.
Moskova'da Türk ve Rus gazetecilerin katılımıyla düzenlenen 'Rusya ve Türkiye: İşbirliğinin Güçlendirilmesinde Medyanın Rolü' başlıklı yuvarlak masa toplantısında konuşan Zaharova, "Dinamik bir şekilde gelişen ikili ilişkiler birçok temel hususa dayanıyor. Öncelikle bu, en üst düzeyde yürütülen, üstelik eşi benzeri olmayan açık sözlü bir siyasi diyalog. İkili ilişkilerimizin tarihinde toplumun geri kalanına ivme kazandıran bu kadar açık sözlü, zengin, verimli, etkili bir etkileşimin muhtemelen hiç gerçekleşmediğini söyleyebiliriz" dedi.
Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin temelinde karşılıklı faydaya dayanan ekonomik işbirliğinin de yattığına dikkat çeken Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şaşırtıcı bir şekilde, bizleri, hem Rusya hem de Türkiye'yi sürekli olarak özgürlüğün yetersizliği, toplumsal kalkınmanın temeli ve felsefesi olarak liberalizmin olmaması konusunda suçluyorlar. Peki liberalizm nedir? Bu liberal bir ekonomi, piyasa ilkelerine göre gelişen bir ekonomidir. Dolayısıyla ilişkilerimiz ekonominin bu niteliğini bizzat gösteriyor."
Diğer yandan Rusya-Türkiye ilişkilerinin bir diğer önemli unsurunun kültürel ve insani işbirliği olduğunun altını çizen Zaharova, bu alanda öğrenci değişimi, resmi kurumlar ve özel şirketler arasındaki alışverişten kendileri içinde özel bir alt kültür oluşturan ortak ailelere kadar uzanan yelpazede birçok bileşenin etkili olduğunu vurguladı.
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