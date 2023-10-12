https://sputniknews.com.tr/20231012/lavrov-rusya-ve-turkiye-yalan-haber-ve-dezenformasyona-karsi-birlikte-mucadele-etmeli-1076274392.html

Lavrov: Rusya ve Türkiye, yalan haber ve dezenformasyona karşı birlikte mücadele etmeli

Lavrov: Rusya ve Türkiye, yalan haber ve dezenformasyona karşı birlikte mücadele etmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin medya alanında hasımlar tarafından ortaya atılan yalan haber ve dezenformasyona karşı birlikte mücadele... 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T13:50+0300

2023-10-12T13:50+0300

2023-10-12T13:50+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

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Lavrov, Moskova'da Türk ve Rus gazetecilerin katılımıyla düzenlenen 'Rusya ve Türkiye: İşbirliğinin Güçlendirilmesinde Medyanın Rolü' başlıklı yuvarlak masa toplantısının katılımcılarına mesaj gönderdi.Medya kuruluşlarının Rusya ile Türkiye arasında güven ve anlayışın pekişmesinde büyük bir role sahip olduğunu belirten Lavrov, "İki ülke medyasının enformasyon alanındaki ortak meydan okumalar ve tehditlerle mücadelede koordineli eylemlerde bulunması, hasımlarımız tarafından yayılan dezenformasyonun sonuçlarını hafifletmek için etkileşim algoritmaları geliştirilmesi görevi şu anda ön plana çıkmaktadır. Medya alanındaki her türlü yalan habere ve provokatif dezenformasyona birlikte karşı koymamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi.Mevcut uluslararası koşullarda, Moskova ile Ankara arasında işbirliğine yönelik olumlu bir bilgi altyapısının oluşturulması ve sürdürülmesine özellikle ihtiyaç olduğunu vurgulayan Lavrov, "Rusya ve Türkiye'deki gazeteci topluluğunun yapıcı ve sorumlu bir tutum sergilemesi, mesleki etik normlarına göre hareket etmesi, Moskova ve Ankara'daki resmi temsilcilerin beyanlarını esas alması önemli. Medya alanındaki Rus-Türk ilişkilerinin giderek gelişmesi, ülkelerimizin ve halklarımızın medya alanındaki çıkarlarını tamamen karşılıyor ve ikili diyaloğun daha da derinleşmesine katkıda bulunuyor. Her zaman, önde gelen medya kuruluşları aracılığıyla doğrudan temasların ve pratik etkileşimin kurulmasından yanayız" ifadelerini kullandı.Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın ülkede akredite olmuş Türk medya temsilcilerine azami desteğini sunmaya devam edeceğine dair güvence verirken Türk tarafının da Rus temsilcilere aynı şekilde muamelede bulunmasını beklediklerini ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231012/lavrov-rusya-ateskes-sonrasi-filistin-devletinin-kurulmasini-umuyor-1076262400.html

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sergey lavrov, türkiye, rusya, ankara, moskova, gazeteci, medya, rusya dışişleri bakanlığı