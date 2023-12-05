https://sputniknews.com.tr/20231205/naci-gorur-18-ili-uyardi-uzulerek-soyluyorum-hepsinin-kaderi-maras-ve-hatay-gibi-olacak-1078075694.html

Görür'den Marmara'da yaşanan deprem sonrası dikkat çeken uyarı: Kaderleri Maraş ve Hatay gibi olacak

Görür'den Marmara'da yaşanan deprem sonrası dikkat çeken uyarı: Kaderleri Maraş ve Hatay gibi olacak

Prof. Dr. Naci Görür, deprem tehlikesine karşı 18 ili uyardı. 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T06:24+0300

2023-12-05T06:24+0300

2023-12-05T08:26+0300

türkiye

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

hakkari

naci görür

fay hattı

fay

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Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Kafa TV'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Deprem uyarılarına yenisini ekleyen Görür, bu sefer 18 ili uyardı. Deprem tehlikesinin Türkiye'nin sürekli problemi olacağını söyleyen Görür, "Fay hattı üzerinde yaşayan bu illerin kaderi, üzülerek söylüyorum kaderi Maraş, Hatay gibidir" dedi. Görür, fay hattı üzerindeki illeri, Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş, Hatay, Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum,Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa, Hakkari olarak açıklandı. Görür ayrıca, bu illerle ilgili olarak, "Direkt fayın üzerinde yaşıyor bu iller. Bunların altındaki faylar oldukça güçlü. Ve her kentte 7 ve üzerinde deprem oluşturmaya kapasiteleri var" ifadesini kullandı. 'Orada deprem olursa zarar ve kayıp anormal derecede fazla olur'Öte yandan Naci Görür deprem gecesi yaşadığı olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Görür, duygulandıran anısını şu sözlerle anlattı:

https://sputniknews.com.tr/20231205/depremden-en-az-etkilenecek-iller-belli-oldu-turkiyenin-en-guvenli-21-sehri-hangileri-1078077621.html

türkiye

hakkari

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deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), hakkari, naci görür, fay hattı, fay