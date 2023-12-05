https://sputniknews.com.tr/20231205/naci-gorur-18-ili-uyardi-uzulerek-soyluyorum-hepsinin-kaderi-maras-ve-hatay-gibi-olacak-1078075694.html
Görür'den Marmara'da yaşanan deprem sonrası dikkat çeken uyarı: Kaderleri Maraş ve Hatay gibi olacak
Görür'den Marmara'da yaşanan deprem sonrası dikkat çeken uyarı: Kaderleri Maraş ve Hatay gibi olacak
Prof. Dr. Naci Görür, deprem tehlikesine karşı 18 ili uyardı. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T06:24+0300
2023-12-05T06:24+0300
2023-12-05T08:26+0300
türkiye
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
hakkari
naci görür
fay hattı
fay
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Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Kafa TV'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Deprem uyarılarına yenisini ekleyen Görür, bu sefer 18 ili uyardı. Deprem tehlikesinin Türkiye'nin sürekli problemi olacağını söyleyen Görür, "Fay hattı üzerinde yaşayan bu illerin kaderi, üzülerek söylüyorum kaderi Maraş, Hatay gibidir" dedi. Görür, fay hattı üzerindeki illeri, Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş, Hatay, Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum,Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa, Hakkari olarak açıklandı. Görür ayrıca, bu illerle ilgili olarak, "Direkt fayın üzerinde yaşıyor bu iller. Bunların altındaki faylar oldukça güçlü. Ve her kentte 7 ve üzerinde deprem oluşturmaya kapasiteleri var" ifadesini kullandı. 'Orada deprem olursa zarar ve kayıp anormal derecede fazla olur'Öte yandan Naci Görür deprem gecesi yaşadığı olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Görür, duygulandıran anısını şu sözlerle anlattı:
https://sputniknews.com.tr/20231205/depremden-en-az-etkilenecek-iller-belli-oldu-turkiyenin-en-guvenli-21-sehri-hangileri-1078077621.html
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deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), hakkari, naci görür, fay hattı, fay
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), hakkari, naci görür, fay hattı, fay
Görür'den Marmara'da yaşanan deprem sonrası dikkat çeken uyarı: Kaderleri Maraş ve Hatay gibi olacak
06:24 05.12.2023 (güncellendi: 08:26 05.12.2023)
Prof. Dr. Naci Görür, deprem tehlikesine karşı 18 ili uyardı.
Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Kafa TV'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Deprem uyarılarına yenisini ekleyen Görür, bu sefer 18 ili uyardı. Deprem tehlikesinin Türkiye'nin sürekli problemi olacağını söyleyen Görür, "Fay hattı üzerinde yaşayan bu illerin kaderi, üzülerek söylüyorum kaderi Maraş, Hatay gibidir" dedi.
Görür, fay hattı üzerindeki illeri, Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş, Hatay, Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum,Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa, Hakkari olarak açıklandı.
Görür ayrıca, bu illerle ilgili olarak, "Direkt fayın üzerinde yaşıyor bu iller. Bunların altındaki faylar oldukça güçlü. Ve her kentte 7 ve üzerinde deprem oluşturmaya kapasiteleri var" ifadesini kullandı.
'Orada deprem olursa zarar ve kayıp anormal derecede fazla olur'
Öte yandan Naci Görür deprem gecesi yaşadığı olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Görür, duygulandıran anısını şu sözlerle anlattı:
Adana'da biz sizin uyarılarınız üzerine gittik komşularla konuştuk. Bir apartmandaki sıkıntılı durumu oradakilere izah ettik. O apartmadakiler bunu kabul etmemiş. Beni dinleyen kişi 'bizim halimiz vaktimiz yerindeydi, biz oradan ayrıldık' diyor. Şimdi size hayır diyenlerin hiçbiri yaşamıyor diyor. Erkenek'te bir grup bana video göndermiş. "Hocam size saygılar sunarız. Siz çok uyardınız. Biz dinlemedik. Şimdi Erkenek yok" diyor.