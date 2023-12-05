https://sputniknews.com.tr/20231205/depremden-en-az-etkilenecek-iller-belli-oldu-turkiyenin-en-guvenli-21-sehri-hangileri-1078077621.html

Depremden en az etkilenecek iller belli oldu: Türkiye'nin en güvenli 21 şehri hangileri?

Depremden en az etkilenecek iller belli oldu: Türkiye'nin en güvenli 21 şehri hangileri?

6 Şubat depremleriyle birlikte deprem korkusu gittikçe artmaya başladı. 4 Aralık'ta Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, bu gerçeği bir... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T08:11+0300

2023-12-05T08:11+0300

2023-12-05T08:14+0300

güvenli

deprem

türkiye

il

istanbul

marmara denizi

marmara bölgesi

marmara depremi

marmara ereğlisi

fay hattı

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485 diri fay hattı bulunan Türkiye, deprem kuşağında yer alıyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları, Marmara'da yaşanan son depremin ardından yeniden konuşuluyor. Son sarsıntı, Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4.7 kilometre açığında kayıtlara geçti.Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin depreme karşı en güvenilir illerini sıraladı:İstanbul'da zemini sağlam ilçeler hangileri?Prof. Dr. Şükrü Ersoy da, İstanbul'da olası depremde hangi bölgelerin sağlam olduğunu 'risk haritası' üzerinden anlattı.Prof. Şükrü Ersoy, Ahmet Hakan'ın Tarafsız bölge programında, "İstanbul'da en sağlam alan Haliç'ten kuzeye doğru Başakşehir'e kadar olup Sarıyer'e kadar olan alan Türkiye'nin en sağlam kayaçları sayılabilecek olan bölge. Bu ilçeler; Sarıyer, Başakşehir, Eyüp'ün bir kısmı, Kağıthane'nin bir kısmı, Şişli, Beşiktaş zemin olarak iyi. Anadolu Yakası genel olarak sağlam, Anadolu Yakası'nda kayaçların üzerinde çürümüş bir yer var, onu ayırt etmek lazım. Saf sert bir kayaysa, ayrışma olmamışsa üzerinde sağlam bir kayadır. Şile, kısmen iyi. Çekmeköy ve Beykoz iyi sayılabilecek yerler. Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir iyi ama Maltepe, Kartal gibi yerlerin kıyı kesimler iyi değil, iç kesimleri daha iyi. Düz alanlar iyi değil. Sancaktepe, Sultanbeyli'de tepe kısımlar iyi Tuzla'ya dahil olmak üzere ama sahil kesimlerinde ve dere yataklarında problemler var. Siz evi aldığınız zaman gidip belediyeye soracaksınız, ben nasıl bir yerde oturuyorum diye? Uygun alanlar var, önlemli alanlar var. İstanbul'un jeoloji haritası belediyelerdeki çok sağlıklı, ehli insanlar yaptı ben biliyorum" dedi ve ekledi:7 ve üzerinde deprem beklenen illerJeoloji Mühendisleri Odası fay hattının tehdit ettiği 24 ili incelemeye aldı. 7 ve üzerinde deprem beklenen iller ise şu şekilde sıralandı:Türkiye'de kaydedilen en uzun depremKocaeli Gölcük'te 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde 17 bin 840 can kaybı yaşandı, 43 bin 953 kişi yaralandı. Yaklaşık 45 saniye süren Gölcük depremi, Türkiye'de kaydedilen "en uzun deprem" olarak biliniyor.Düzce'de 12 Kasım 1999'da 7.2 büyüklüğündeki deprem ise 30 saniye sürdü. Birçok ilde etkili olan deprem, Ukrayna'dan bile hissedildi. Bu depremde 894 can kaybı meydana gelirken, 2 bin 679 kişi yaralandı ve binlerce kişi evsiz kaldı.

https://sputniknews.com.tr/20231205/naci-gorur-18-ili-uyardi-uzulerek-soyluyorum-hepsinin-kaderi-maras-ve-hatay-gibi-olacak-1078075694.html

türkiye

istanbul

marmara denizi

marmara bölgesi

marmara ereğlisi

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

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istanbul'da zemini sağlam ilçeler hangileri, istanbul deprem, marmara deprem, türkiye'nin deprem risk haritası