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Erdoğan: 17 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesi savaş suçudur
Erdoğan: 17 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesi savaş suçudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da 44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, "Gazze'deki mezalimin Suriye'yi de içerecek bölgesel bir savaşa... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T13:27+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
filistin
arap birliği
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma vasfını koruyor. Türk ekonomisine güvenen kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma vasfını koruyor. Riyad'da düzenlediğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesiyle Filistin halkına desteğimizi gösterdik. Zirvede alınan kararların takibini yapmamız önemlidir. Gazze'de kısa süreli insani aranın sağlanması ve esir takası konusunda Katar'ın katkılarını destekliyoruz. Netanyahu yönetimini uzatmak uğruna bölgemizin geleceğini tehlikeye atıyor. 17 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesi savaş suçudur. Önceliğimiz derhal kalıcı ateşkesin ilan edilmesidir. 1967 sınırları çerçevesinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının gerekliliği görüldü" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231205/kremlin-putin-birlesik-arap-emirlikleri-ve-suudi-arabistani-ziyaret-edecek-1078091441.html
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recep tayyip erdoğan, filistin, arap birliği
recep tayyip erdoğan, filistin, arap birliği

Erdoğan: 17 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesi savaş suçudur

13:27 05.12.2023 (güncellendi: 13:41 05.12.2023)
© İHA-AW089331Erdoğan cop28
Erdoğan cop28 - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© İHA-AW089331
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da 44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, "Gazze'deki mezalimin Suriye'yi de içerecek bölgesel bir savaşa dönüşmesine fırsat vermememiz gerekiyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma vasfını koruyor. Türk ekonomisine güvenen kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.
Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma vasfını koruyor. Riyad'da düzenlediğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesiyle Filistin halkına desteğimizi gösterdik. Zirvede alınan kararların takibini yapmamız önemlidir. Gazze'de kısa süreli insani aranın sağlanması ve esir takası konusunda Katar'ın katkılarını destekliyoruz. Netanyahu yönetimini uzatmak uğruna bölgemizin geleceğini tehlikeye atıyor. 17 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesi savaş suçudur. Önceliğimiz derhal kalıcı ateşkesin ilan edilmesidir. 1967 sınırları çerçevesinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının gerekliliği görüldü" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
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