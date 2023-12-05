https://sputniknews.com.tr/20231205/kremlin-putin-birlesik-arap-emirlikleri-ve-suudi-arabistani-ziyaret-edecek-1078091441.html
Kremlin: Putin Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
Kremlin: Putin Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
Kremlin Sözcüsü Peskov Putin'in Çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini açıkladı. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T12:38+0300
2023-12-05T12:38+0300
2023-12-05T13:00+0300
dünya
rusya
vladimir putin
dmitriy peskov
kremlin
birleşik arap emirlikleri (bae)
suudi arabistan
ortadoğu
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a çalışma ziyaretlerinde bulunacağını söyledi.Peskov açıklamasında, Putin'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a çalışma ziyaretleri yarın gerçekleşeceğini belirtirken bu ziyaretlerin bir günden fazla sürmeyeceğini dile getirdi. Yapılan açıklamada Putin'in ziyaretler sırasında ikili ilişkileri ve Ortadoğu'daki çözümü ele alacağını vurgulandıPeskov açıklamasında ziyaretin maksadına ilişkin şu açıklamada bulundu:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'daki temaslarına atıfta bulunan Peskov, petrol alanındaki etkileşimin de her zaman gündemde olduğunu söyledi.Gazetecilerin Putin'in BAE ve Suudi Arabistan ziyareti sırasında petrol piyasasında herhangi bir koordineli eylemin görüşülmesinin planlanıp planlanmadığı sorusuna Peskov, "Biliyorsunuz ki tüm bu görüşmeler OPEC+ formatında yapılıyor, ancak elbette bu alanda etkileşim her zaman gündemde" dedi.Peskov: Time'ın yılın adamı adaylığı Putin için önemli değilKremlin Sözcüsü Peskov Time dergisinin Putin'i yılın adamı ödülüne aday gösterme kararına ilişkin açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünya meselelerindeki rolünün olağanüstü olduğunu ve değerlendirilmesinin zor olduğunu söyledi.Peskov: Putin Brezilya'daki G20 zirvesine katılım biçimine henüz karar vermediKremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın G20 çalışmalarına katılmaya devam ettiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Brezilya'daki G20 zirvesine katılım formatına ilişkin kararın henüz verilmediğini söyledi.Daha önce Brezilya lideri Luiz Inacio Lula da Silva, Putin'in 2024 yılında ülkesinde yapılacak G20 zirvesine davet edileceğini söylemişti.Peskov, Kremlin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanıması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı'nın Brezilya'da yapılacak G20 zirvesine nasıl katılabileceğini düşünüp düşünmediği sorusuna, "Henüz değil, henüz o noktaya gelmedik. Her halükarda Rusya öyle ya da böyle zirveye katılmaya devam edecek" dedi.İran Cumhurbaşkanı 7 Aralık'ta Moskova'yı ziyaret edecekRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 7 Aralık Perşembe günü Rusya'ya yapacağı ziyareti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeleri doğruladığını söyledi.Peskov OPEC+ hakkında yorumda bulunduOPEC+ grubunun petrol piyasasındaki durum üzerindeki etkisi hakkında konuşan Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, bazen etkinin gecikmeli bir nitelik taşıdığını ancak koordinasyonun devam edeceğini söyledi.Peskov, son OPEC+ toplantısının sonuçlarından sonra bile petrol piyasasının düşmeye devam ettiği ve burada bir istikrar olmadığı tezine ilişkin gazetecilere verdiği yanıtta, "Mesele şu ki, piyasada belirli atalet süreçleri var. Piyasa çok büyük, ağır ve bu nedenle bazen etki gecikmeli bir etkiye sahip. Ancak her halükarda koordinasyon devam edecek" cümlelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231205/iran-cumhurbaskani-ibrahim-reisi-rusyaya-resmi-ziyaret-gerceklestirecek-1078091069.html
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rusya, vladimir putin, dmitriy peskov, kremlin, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan, ortadoğu
rusya, vladimir putin, dmitriy peskov, kremlin, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan, ortadoğu
Kremlin: Putin Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
12:38 05.12.2023 (güncellendi: 13:00 05.12.2023)
Kremlin Sözcüsü Peskov Putin'in Çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a çalışma ziyaretlerinde bulunacağını söyledi.
Peskov açıklamasında, Putin'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a çalışma ziyaretleri yarın gerçekleşeceğini belirtirken bu ziyaretlerin bir günden fazla sürmeyeceğini dile getirdi. Yapılan açıklamada Putin'in ziyaretler sırasında ikili ilişkileri ve Ortadoğu'daki çözümü ele alacağını vurgulandı
Peskov açıklamasında ziyaretin maksadına ilişkin şu açıklamada bulundu:
Elbette ikili ilişkiler. İkili ilişkiler, uluslararası gündem ve bölgesel gündemle ilgili görüş alışverişi. Bu elbette Filistin-İsrail çatışmasını da kapsıyor. Ancak her şeyden önce ikili ilişkilerden bahsediyoruz.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'daki temaslarına atıfta bulunan Peskov, petrol alanındaki etkileşimin de her zaman gündemde olduğunu söyledi.
Gazetecilerin Putin'in BAE ve Suudi Arabistan ziyareti sırasında petrol piyasasında herhangi bir koordineli eylemin görüşülmesinin planlanıp planlanmadığı sorusuna Peskov, "Biliyorsunuz ki tüm bu görüşmeler OPEC+ formatında yapılıyor, ancak elbette bu alanda etkileşim her zaman gündemde" dedi.
Peskov: Time'ın yılın adamı adaylığı Putin için önemli değil
Kremlin Sözcüsü Peskov Time dergisinin Putin'i yılın adamı ödülüne aday gösterme kararına ilişkin açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünya meselelerindeki rolünün olağanüstü olduğunu ve değerlendirilmesinin zor olduğunu söyledi.
Peskov: Putin Brezilya'daki G20 zirvesine katılım biçimine henüz karar vermedi
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın G20 çalışmalarına katılmaya devam ettiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Brezilya'daki G20 zirvesine katılım formatına ilişkin kararın henüz verilmediğini söyledi.
Daha önce Brezilya lideri Luiz Inacio Lula da Silva, Putin'in 2024 yılında ülkesinde yapılacak G20 zirvesine davet edileceğini söylemişti.
Peskov, Kremlin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanıması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı'nın Brezilya'da yapılacak G20 zirvesine nasıl katılabileceğini düşünüp düşünmediği sorusuna, "Henüz değil, henüz o noktaya gelmedik. Her halükarda Rusya öyle ya da böyle zirveye katılmaya devam edecek" dedi.
İran Cumhurbaşkanı 7 Aralık'ta Moskova'yı ziyaret edecek
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 7 Aralık Perşembe günü Rusya'ya yapacağı ziyareti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeleri doğruladığını söyledi.
Peskov OPEC+ hakkında yorumda bulundu
OPEC+ grubunun petrol piyasasındaki durum üzerindeki etkisi hakkında konuşan Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, bazen etkinin gecikmeli bir nitelik taşıdığını ancak koordinasyonun devam edeceğini söyledi.
Peskov, son OPEC+ toplantısının sonuçlarından sonra bile petrol piyasasının düşmeye devam ettiği ve burada bir istikrar olmadığı tezine ilişkin gazetecilere verdiği yanıtta, "Mesele şu ki, piyasada belirli atalet süreçleri var. Piyasa çok büyük, ağır ve bu nedenle bazen etki gecikmeli bir etkiye sahip. Ancak her halükarda koordinasyon devam edecek" cümlelerine yer verdi.