https://sputniknews.com.tr/20231205/10-milyon-liralik-nakliye-dolandiriciligi-sucustu-yakalandilar-1078116164.html
10 milyon liralık nakliye dolandırıcılığı: Suçüstü yakalandılar
10 milyon liralık nakliye dolandırıcılığı: Suçüstü yakalandılar
Sakarya merkezli 4 ilde polis ekiplerince 10 milyon lira değerinde nakliye dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli, 1 buçuk milyon liralık bir... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T23:30+0300
2023-12-05T23:30+0300
2023-12-05T23:30+0300
türkiye
nakliye
dolandırıcılık
tutuklanma
tutuklama
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Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce ‘Nitelikli Dolandırıcılık Suçu’ çerçevesinde yürütülen teknik ve fiziki takipler doğrultusunda Sakarya, Bursa, İstanbul, Yalova illerinde 10 milyon değerinde 7 nakliye dolandırıcılığı olayında 1’i kadın toplam 8 kişi tespit edildi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheliler, 1 buçuk milyon lira değerinde içeceği Gaziantep’e götürmeleri gerekirken Bursa ilinde kiraladıkları depoya indirdikleri esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, çalışmaları neticesinde Balıkesir ilinde şüphelilerin dolandırıcılık suçuyla elde ettikleri yaklaşık değeri 1 milyon lira olan gıda malzemelerini de Antalya ilinde bir depoda bularak malları ait olduğu firmaya teslim etti. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dördü tutuklanırken, dördü adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231114/metro-istanbuldan-dolandiricilik-uyarisi-1077396727.html
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nakliye, dolandırıcılık, tutuklanma, tutuklama
nakliye, dolandırıcılık, tutuklanma, tutuklama
10 milyon liralık nakliye dolandırıcılığı: Suçüstü yakalandılar
Sakarya merkezli 4 ilde polis ekiplerince 10 milyon lira değerinde nakliye dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli, 1 buçuk milyon liralık bir dolandırıcılık daha gerçekleştirirken suçüstü yakalandı.
Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce ‘Nitelikli Dolandırıcılık Suçu’ çerçevesinde yürütülen teknik ve fiziki takipler doğrultusunda Sakarya, Bursa, İstanbul, Yalova illerinde 10 milyon değerinde 7 nakliye dolandırıcılığı olayında 1’i kadın toplam 8 kişi tespit edildi.
Yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheliler, 1 buçuk milyon lira değerinde içeceği Gaziantep’e götürmeleri gerekirken Bursa ilinde kiraladıkları depoya indirdikleri esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Ekipler, çalışmaları neticesinde Balıkesir ilinde şüphelilerin dolandırıcılık suçuyla elde ettikleri yaklaşık değeri 1 milyon lira olan gıda malzemelerini de Antalya ilinde bir depoda bularak malları ait olduğu firmaya teslim etti. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dördü tutuklanırken, dördü adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.