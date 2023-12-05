https://sputniknews.com.tr/20231205/10-milyon-liralik-nakliye-dolandiriciligi-sucustu-yakalandilar-1078116164.html

10 milyon liralık nakliye dolandırıcılığı: Suçüstü yakalandılar

10 milyon liralık nakliye dolandırıcılığı: Suçüstü yakalandılar

Sakarya merkezli 4 ilde polis ekiplerince 10 milyon lira değerinde nakliye dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli, 1 buçuk milyon liralık bir... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T23:30+0300

2023-12-05T23:30+0300

2023-12-05T23:30+0300

türkiye

nakliye

dolandırıcılık

tutuklanma

tutuklama

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Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce ‘Nitelikli Dolandırıcılık Suçu’ çerçevesinde yürütülen teknik ve fiziki takipler doğrultusunda Sakarya, Bursa, İstanbul, Yalova illerinde 10 milyon değerinde 7 nakliye dolandırıcılığı olayında 1’i kadın toplam 8 kişi tespit edildi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheliler, 1 buçuk milyon lira değerinde içeceği Gaziantep’e götürmeleri gerekirken Bursa ilinde kiraladıkları depoya indirdikleri esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, çalışmaları neticesinde Balıkesir ilinde şüphelilerin dolandırıcılık suçuyla elde ettikleri yaklaşık değeri 1 milyon lira olan gıda malzemelerini de Antalya ilinde bir depoda bularak malları ait olduğu firmaya teslim etti. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dördü tutuklanırken, dördü adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231114/metro-istanbuldan-dolandiricilik-uyarisi-1077396727.html

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