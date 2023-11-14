https://sputniknews.com.tr/20231114/metro-istanbuldan-dolandiricilik-uyarisi-1077396727.html
Metro İstanbul'dan 'dolandırıcılık' uyarısı
Metro İstanbul'dan 'dolandırıcılık' uyarısı
Metro İstanbul, İstanbulKart işbirliğiyle düzenlendiği iddia edilen ve sosyal medyada duyurusu yapılan kampanyanın dolandırıcılık amaçlı olduğunu, konuya... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T18:12+0300
2023-11-14T18:12+0300
2023-11-14T18:19+0300
metro istanbul
dolandırıcılık
uyarı
türkiye
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hafta sonu sosyal medya ağlarında Metro İstanbul ve İstanbulKart işbirliğiyle düzenlendiği iddia edilen bir kampanya duyurusunun yer aldığı aktarıldı.Söz konusu duyurunun dolandırıcılık amaçlı olduğunun tespit edildiği, Metro İstanbul markası kullanılarak yapılan bu dolandırıcılık faaliyetiyle ilgili hukuki süreçlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Şirketimize ait sosyal medya hesaplarımız ve web sitemiz dışında yapılan bu tip duyurulara itibar edilmemesi gerektiğini önemle duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı
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metro istanbul, dolandırıcılık, uyarı
metro istanbul, dolandırıcılık, uyarı
Metro İstanbul'dan 'dolandırıcılık' uyarısı
18:12 14.11.2023 (güncellendi: 18:19 14.11.2023)
Metro İstanbul, İstanbulKart işbirliğiyle düzenlendiği iddia edilen ve sosyal medyada duyurusu yapılan kampanyanın dolandırıcılık amaçlı olduğunu, konuya ilişkin hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hafta sonu sosyal medya ağlarında Metro İstanbul ve İstanbulKart işbirliğiyle düzenlendiği iddia edilen bir kampanya duyurusunun yer aldığı aktarıldı.
Söz konusu duyurunun dolandırıcılık amaçlı olduğunun tespit edildiği, Metro İstanbul markası kullanılarak yapılan bu dolandırıcılık faaliyetiyle ilgili hukuki süreçlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Şirketimize ait sosyal medya hesaplarımız ve web sitemiz dışında yapılan bu tip duyurulara itibar edilmemesi gerektiğini önemle duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı