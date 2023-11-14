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https://sputniknews.com.tr/20231114/bahar-ve-nihal-candanin-gozaltina-alindigi-operasyona-dair-yeni-detay-100-milyonluk-vurgun-iddiasi-1077392746.html
Bahar ve Nihal Candan'ın gözaltına alındığı operasyona dair yeni detay: 100 milyonluk vurgun iddiası
Bahar ve Nihal Candan'ın gözaltına alındığı operasyona dair yeni detay: 100 milyonluk vurgun iddiası
Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Bahar Candan ve Nihal Candan'ın gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Candan kardeşlerin... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T16:50+0300
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bahar candan
operasyon
suç örgütü
türkiye
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Bir televizyon programında ünlenen ve sonrasında sosyal medya hesaplarında yaptıkları lüks yaşamlarını gözler önüne seren paylaşımlarıyla gündeme gelen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleşen operasyonla gözaltına alınan iki isim emniyete götürülerek sorguya alındı. Ayrıca operasyon çerçevesinde Hacı İsrafil S. isimli bir kişinin de Kars’ta gözaltına alınarak İstanbul’a getirildiği öğrenildi. 100 milyon TL vurgun yapan örgüte mensup oldukları iddiası Kardeşlerin gözaltına alınma sebebinin 2020 yılında başlatılan bir çalışmayla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2021 yılı haziran ayında bir örgüte yapılan operasyonla Eren Koç’un da aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerin tamamı tutuklanmıştı. Öte yandan, 197 bin TL, 70 bin TL’lik çek senet, 2 araç ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş 29 müştekiden 90 milyon TL’lik haksız kazanç elde edildiği belirlenmişti. Geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen bir başka operasyonda ise, örgüt lideri olduğu belirlenen Onur Apaydın’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmış, gözaltına alınanlardan 5’i tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Bu operasyon sonucunda da, 9 müştekinin toplam 15 milyon TL mağdur edildiği öğrenildi. Onur Apaydın’ın lideri olduğu suç örgütünün, mağdurlara piyasa değerinin altında otomobil satma vaadinde bulunduğu, onların güvenini kazanmak için bu kişilerle yaptıkları görüşmelerde Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de bulundurdukları ortaya çıktı.Sağlık kontrolünün ardından tekrar emniyete getirildilerNihal ve Bahar Candan, sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alınmış, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleşen operasyonla gözaltına alınan iki isim emniyete getirilerek sorguya alınmıştı, ayrıca operasyon çerçevesinde Hacı İsrafil S. isimli bir kişi de Kars’ta gözaltına alınarak İstanbul’a getirilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Candan kardeşler ve Hacı İsrafil S., emniyetten sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Hastanedeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ardından tekrar emniyete getirildi. Nihal ve Bahar Candan basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin sorgularına devam edileceği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20231114/bahar-candan-ve-nihal-candan-gozaltina-alindi-1077383597.html
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bahar candan ve nihal candan, bahar candan ve nihal candan 100 milyon, bahar candan ve nihal candan gözaltı
bahar candan ve nihal candan, bahar candan ve nihal candan 100 milyon, bahar candan ve nihal candan gözaltı

Bahar ve Nihal Candan'ın gözaltına alındığı operasyona dair yeni detay: 100 milyonluk vurgun iddiası

16:50 14.11.2023 (güncellendi: 17:19 14.11.2023)
© İHA / ERHAN CAN - MELİKE İNAL - YUNUS EMRE ŞEKER-AW076504Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı
Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
© İHA / ERHAN CAN - MELİKE İNAL - YUNUS EMRE ŞEKER-AW076504
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Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Bahar Candan ve Nihal Candan'ın gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Candan kardeşlerin gözaltına alınma sebebinin 2020 yılından bu yana süren bir operasyonla bağlantılı olduğu öğrenilirken, 100 milyonluk vurgun yapan suç örgütüne mensup oldukları da iddia edildi.
Bir televizyon programında ünlenen ve sonrasında sosyal medya hesaplarında yaptıkları lüks yaşamlarını gözler önüne seren paylaşımlarıyla gündeme gelen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleşen operasyonla gözaltına alınan iki isim emniyete götürülerek sorguya alındı.
Ayrıca operasyon çerçevesinde Hacı İsrafil S. isimli bir kişinin de Kars’ta gözaltına alınarak İstanbul’a getirildiği öğrenildi.

100 milyon TL vurgun yapan örgüte mensup oldukları iddiası

Kardeşlerin gözaltına alınma sebebinin 2020 yılında başlatılan bir çalışmayla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2021 yılı haziran ayında bir örgüte yapılan operasyonla Eren Koç’un da aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerin tamamı tutuklanmıştı.
Öte yandan, 197 bin TL, 70 bin TL’lik çek senet, 2 araç ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş 29 müştekiden 90 milyon TL’lik haksız kazanç elde edildiği belirlenmişti. Geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen bir başka operasyonda ise, örgüt lideri olduğu belirlenen Onur Apaydın’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmış, gözaltına alınanlardan 5’i tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.
Bu operasyon sonucunda da, 9 müştekinin toplam 15 milyon TL mağdur edildiği öğrenildi. Onur Apaydın’ın lideri olduğu suç örgütünün, mağdurlara piyasa değerinin altında otomobil satma vaadinde bulunduğu, onların güvenini kazanmak için bu kişilerle yaptıkları görüşmelerde Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de bulundurdukları ortaya çıktı.

Sağlık kontrolünün ardından tekrar emniyete getirildiler

Nihal ve Bahar Candan, sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alınmış, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleşen operasyonla gözaltına alınan iki isim emniyete getirilerek sorguya alınmıştı, ayrıca operasyon çerçevesinde Hacı İsrafil S. isimli bir kişi de Kars’ta gözaltına alınarak İstanbul’a getirilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Candan kardeşler ve Hacı İsrafil S., emniyetten sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Hastanedeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ardından tekrar emniyete getirildi.
Nihal ve Bahar Candan basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin sorgularına devam edileceği öğrenildi.
Bahar Candan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
TÜRKİYE
Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı
13:16
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