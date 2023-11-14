https://sputniknews.com.tr/20231114/bahar-candan-ve-nihal-candan-gozaltina-alindi-1077383597.html
Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı
Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı
Bahar Candan ve Nihal Candan, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T13:16+0300
2023-11-14T13:16+0300
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türkiye
bahar candan
gözaltı
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Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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bahar candan, gözaltı
Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı
13:16 14.11.2023 (güncellendi: 13:22 14.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Bahar Candan ve Nihal Candan, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı.
Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.