https://sputniknews.com.tr/20231114/tutukluluga-itiraz-etmediler-dilan-polat-ve-engin-polat-bosaniyor-mu-1077370198.html
Tutukluluğa itiraz etmediler: Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu?
Tutukluluğa itiraz etmediler: Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu?
Kara para aklama iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T08:55+0300
2023-11-14T08:55+0300
2023-11-14T08:58+0300
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Sosyal medyada lüks yaşamlarını sergileyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarındaki kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanarak cezavine gönderildi. Dilan Polat’ın cezaevinde zor günler geçirdiği ve 4-5 kişilik koğuşta kaldığı haberleriyle gündeme gelmişti.Polat dosyasını takip eden Emrullah Erdinç aileye dair yeni açıklamalarda bulundu. Gazeteci günlerdir tutuklu olan Polat ve ailesinin tutukluluğuna itiraz edilip edilmediğini araştırdı.Erdinç açıklamasında "Dilan ve Engin Polat ile birlikte tutuklanan kişilerin itiraz hakkı doğdu, ben bugün yapılır diye bekledim. Dilan Polat'ın avukatını aradım, izin almadığım için ismini söylemeyeceğim. Tutukluluğa itiraz edip etmediklerini sordum ama cevap alamadım. Sonra haber kaynaklarımla görüşmeler yaptım. Tutukluluğa itirazın yapılmadığını öğrendim. Ben de beklerken Polat ailesi başta olmak üzere Doğu ailesinin hiçbir fertleri itiraz etmemiş. Tabii ki 7 gün içinde yapılabilir, ama mahkeme red yanıtı verebilir olumsuz algılanır diye de yapmamış olabilirler... Ben uzun bir süre bu tutukluluğa yapılan itirazların hiçbirinde olumlu yanıt alabileceklerini düşünmüyorum" dedi.Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu?Dilan Polat ve Engin Polat'ın boşanacaklarını iddialarına dair de gazeteci açıklama yaptı ve şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20231112/dilan-polat-ve-engin-polatin-park-kavgasinin-yeni-goruntuleri-komsusuna-yumruk-atip-saldirdi--1077306271.html
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Tutukluluğa itiraz etmediler: Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu?
08:55 14.11.2023 (güncellendi: 08:58 14.11.2023)
Kara para aklama iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Dilan Polat'ın cezaevinde yaşadıkları da gündemden düşmüyor. Son olarak ailenin tutukluluğa itirazına dair yeni bir iddia gündeme geldi.
Sosyal medyada lüks yaşamlarını sergileyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarındaki kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanarak cezavine gönderildi. Dilan Polat’ın cezaevinde zor günler geçirdiği ve 4-5 kişilik koğuşta kaldığı haberleriyle gündeme gelmişti.
Polat dosyasını takip eden Emrullah Erdinç aileye dair yeni açıklamalarda bulundu. Gazeteci günlerdir tutuklu olan Polat ve ailesinin tutukluluğuna itiraz edilip edilmediğini araştırdı.
Erdinç açıklamasında "Dilan ve Engin Polat ile birlikte tutuklanan kişilerin itiraz hakkı doğdu, ben bugün yapılır diye bekledim. Dilan Polat'ın avukatını aradım, izin almadığım için ismini söylemeyeceğim. Tutukluluğa itiraz edip etmediklerini sordum ama cevap alamadım. Sonra haber kaynaklarımla görüşmeler yaptım. Tutukluluğa itirazın yapılmadığını öğrendim. Ben de beklerken Polat ailesi başta olmak üzere Doğu ailesinin hiçbir fertleri itiraz etmemiş. Tabii ki 7 gün içinde yapılabilir, ama mahkeme red yanıtı verebilir olumsuz algılanır diye de yapmamış olabilirler... Ben uzun bir süre bu tutukluluğa yapılan itirazların hiçbirinde olumlu yanıt alabileceklerini düşünmüyorum" dedi.
Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu?
Dilan Polat ve Engin Polat'ın boşanacaklarını iddialarına dair de gazeteci açıklama yaptı ve şunları söyledi:
"Böyle bir durum söz konusu değil benim edindiğim hiçbir bilgide boşanacaklarına dair bir görüşme ya da bir başvuru yok."