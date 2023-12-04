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Fransa, Ermenistan'a 50 zırhlı araç gönderiyor
Fransa, Ermenistan'a 50 zırhlı araç gönderiyor
Fransa'nın Ermenistan'a 50 zırhlı araç göndereceği bildirildi. 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T12:20+0300
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Le Figaro'nun Fransız Senatosu raporuna dayandırdığı haberde, Ermenistan'a Arquus marka Bastion tipi 24 zırhlı aracın gönderildiği ve üretim aşamasında olan 26 zırhlı aracın daha sevk edileceği belirtildi. Raporda senatörler, devlete ait Fransız savunma şirketi Nexter'in 2024'te üretim kapasitesini artıracağına dikkati çekerek, şirketin ürettiği taktik tekerlekli araca monteli CAESAR topçu sistemlerinin de Ermenistan'a teslimatına ilişkin çalışmaların bir an önce yapılması çağrısında bulundu.Fransa'nın gönderdiği 24 zırhlı aracın Gürcistan'ın Poti Limanı'nda olduğu ve demir yolu ile Ermenistan'a gönderileceğine ilişkin görüntüler geçen haftalarda sosyal medyaya yansımıştı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ekim ayında yaptığı açıklamada, Ermenistan'ı 'bırakmayacağız' ifadeleri ile bu ülkeye silah desteği sağlayacaklarını işaret etmişti. Daha sonra Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanı Sebastien Lecornu ile Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, Ermenistan'a silah tedarikine ilişkin anlaşma imzalamıştı.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, "Fransa'nın Ermenistan'a saldırı özelliğine sahip Bastion zırhlı personel taşıyıcı göndermesini kınadıklarını" belirtmişti.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa'nın bölgede gerilimi 'tırmandırdığına' işaret ederek, "Eğer bölgedeki yeni bir çatışma baş gösterirse, Fransa bunu provoke etmekten sorumlu olacak." ifadelerini kullanmıştı.
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ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan ordusu, ermenistan silahlı kuvvetleri , fransa, emmanuel macron
ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan ordusu, ermenistan silahlı kuvvetleri , fransa, emmanuel macron

Fransa, Ermenistan'a 50 zırhlı araç gönderiyor

12:20 04.12.2023
© AP Photo / Omar HavanaFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Omar Havana
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Fransa'nın Ermenistan'a 50 zırhlı araç göndereceği bildirildi.
Le Figaro'nun Fransız Senatosu raporuna dayandırdığı haberde, Ermenistan'a Arquus marka Bastion tipi 24 zırhlı aracın gönderildiği ve üretim aşamasında olan 26 zırhlı aracın daha sevk edileceği belirtildi. Raporda senatörler, devlete ait Fransız savunma şirketi Nexter'in 2024'te üretim kapasitesini artıracağına dikkati çekerek, şirketin ürettiği taktik tekerlekli araca monteli CAESAR topçu sistemlerinin de Ermenistan'a teslimatına ilişkin çalışmaların bir an önce yapılması çağrısında bulundu.
Fransa'nın gönderdiği 24 zırhlı aracın Gürcistan'ın Poti Limanı'nda olduğu ve demir yolu ile Ermenistan'a gönderileceğine ilişkin görüntüler geçen haftalarda sosyal medyaya yansımıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ekim ayında yaptığı açıklamada, Ermenistan'ı 'bırakmayacağız' ifadeleri ile bu ülkeye silah desteği sağlayacaklarını işaret etmişti. Daha sonra Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanı Sebastien Lecornu ile Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, Ermenistan'a silah tedarikine ilişkin anlaşma imzalamıştı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, "Fransa'nın Ermenistan'a saldırı özelliğine sahip Bastion zırhlı personel taşıyıcı göndermesini kınadıklarını" belirtmişti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa'nın bölgede gerilimi 'tırmandırdığına' işaret ederek, "Eğer bölgedeki yeni bir çatışma baş gösterirse, Fransa bunu provoke etmekten sorumlu olacak." ifadelerini kullanmıştı.
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