https://sputniknews.com.tr/20231204/bati-basini-kiev-abden-gelecek-50-milyar-eurodan-mahrum-kalma-riskiyle-karsi-karsiya-1078056942.html
Batı basını: Kiev, AB'den gelecek 50 milyar eurodan mahrum kalma riskiyle karşı karşıya
Batı basını: Kiev, AB'den gelecek 50 milyar eurodan mahrum kalma riskiyle karşı karşıya
Financial Times, Almanya'daki bütçe krizi nedeniyle Avrupa Birliği’nden 50 milyar euro alamama riski ile karşı karşıya olduğunu yazdı. 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T14:03+0300
2023-12-04T14:03+0300
2023-12-04T14:03+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ab
avrupa birliği
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Financial Times gazetesinin adlarının açıklanmasını istemeyen bürokratlara dayandırdığı haberinde, Ukrayna’nın Almanya'da patlak veren bütçe krizi ve Avrupa'daki aşırı sağ partilerin konumlarının güçlenmesi nedeniyle Avrupa Birliği’nin (AB) vaat ettiği 50 milyar euroyu alamama riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.İlgili görüşmelere katılan kaynaklar, “AB ülkeleri, 14-15 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek zirve öncesinde, Ukrayna'ya 50 milyar euro da dahil olmak üzere bloğun ortak bütçesinin yenilenmesi konusunda anlaşmaya varmaktan çok uzak” diye konuştu.Gazeteye konuşan üst düzey bir bürokratın belirttiği üzere, AB'nin Ukrayna'ya yardım konusunda uzlaşmaya varma çabaları, Hollanda'daki seçimleri aşırı sağ partinin kazanmış olması, ayrıca Alman mahkemesinin yakın zamanda Alman hükümetinin bütçesini sınırlayan karar vermesi nedeniyle sekteye uğruyor. Aynı zamanda yardıma ilişkin nihai kararın Brüksel'deki zirveden önce verilmesi bekleniyor.Bürokrat, “Bu meselenin etrafındaki kasvetin fazlasıyla abartıldığını düşünüyorum. Ukrayna'nın egemenlik temerrüdü yaşamasına izin vermek niyetinde değiliz” ifadelerini kullandı.Gazeteye verdiği bilgiye göre, Ukrayna'ya vaat edilen 50 milyar euroluk rakam hibe ile ‘stratejik teknolojilere’ yönelik yatırımları, ayrıca AB ortak kredilerinin faiz ödemelerini içerecek.
https://sputniknews.com.tr/20231202/ingiliz-basini-macaristan-ve-hollanda-ukraynanin-abye-katilim-planlarini-engelleyebilir-1078002751.html
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ukrayna, ab, avrupa birliği
ukrayna, ab, avrupa birliği
Batı basını: Kiev, AB'den gelecek 50 milyar eurodan mahrum kalma riskiyle karşı karşıya
Financial Times, Almanya'daki bütçe krizi nedeniyle Avrupa Birliği’nden 50 milyar euro alamama riski ile karşı karşıya olduğunu yazdı.
Financial Times gazetesinin adlarının açıklanmasını istemeyen bürokratlara dayandırdığı haberinde, Ukrayna’nın Almanya'da patlak veren bütçe krizi ve Avrupa'daki aşırı sağ partilerin konumlarının güçlenmesi nedeniyle Avrupa Birliği’nin (AB) vaat ettiği 50 milyar euroyu alamama riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.
İlgili görüşmelere katılan kaynaklar, “AB ülkeleri, 14-15 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek zirve öncesinde, Ukrayna'ya 50 milyar euro da dahil olmak üzere bloğun ortak bütçesinin yenilenmesi konusunda anlaşmaya varmaktan çok uzak” diye konuştu.
Gazeteye konuşan üst düzey bir bürokratın belirttiği üzere, AB'nin Ukrayna'ya yardım
konusunda uzlaşmaya varma çabaları, Hollanda'daki seçimleri aşırı sağ partinin kazanmış olması, ayrıca Alman mahkemesinin yakın zamanda Alman hükümetinin bütçesini sınırlayan karar vermesi nedeniyle sekteye uğruyor. Aynı zamanda yardıma ilişkin nihai kararın Brüksel'deki zirveden önce verilmesi bekleniyor.
Bürokrat, “Bu meselenin etrafındaki kasvetin fazlasıyla abartıldığını düşünüyorum. Ukrayna'nın egemenlik temerrüdü yaşamasına izin vermek niyetinde değiliz” ifadelerini kullandı.
Gazeteye verdiği bilgiye göre, Ukrayna'ya vaat edilen 50 milyar euroluk rakam hibe ile ‘stratejik teknolojilere’ yönelik yatırımları, ayrıca AB ortak kredilerinin faiz ödemelerini içerecek.