https://sputniknews.com.tr/20231202/ingiliz-basini-macaristan-ve-hollanda-ukraynanin-abye-katilim-planlarini-engelleyebilir-1078002751.html

İngiliz basını: Macaristan ve Hollanda Ukrayna'nın AB'ye katılım planlarını engelleyebilir

İngiliz basını: Macaristan ve Hollanda Ukrayna'nın AB'ye katılım planlarını engelleyebilir

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Hollanda Özgürlük Partisi liderinin Kiev'in finansmanını engelleyebileceğini yazıyor 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T09:52+0300

2023-12-02T09:52+0300

2023-12-02T09:52+0300

ukrayna krizi

ukrayna

viktor orban

macaristan

geert wilders

hollanda

avrupa birliği

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İngiltere yayın yapan bir uluslararası ilişkiler ve ekonomi dergisi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ve parlamento seçimlerini kazanan Hollanda Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'ın, Ukrayna'nın finansmanını ve Kiev'in Avrupa Birliği üyeliğini engelleyebileceğini öne sürdü. Söz konusu haberde, 14-15 Aralık'taki AB zirvesinde Ukrayna'nın maddi yardım alması ve Avrupa Birliği'ne katılması bekleniyor fakat iki siyasetçinin tutumu nedeniyle bu hususun 'sallantıda' olduğu belirtildi.Bilindiği üzere Macaristan Başbakanı Orban uzun süredir Ukrayna'ya büyük miktarlarda fon gönderilmesine karşı çıkarken Hollanda seçimlerini kazanan Wilders ise AB'nin genişlemesini eleştiriyor.ABD'de yayın yapan bir başka yayın organı da Aralık ortasında yapılacak AB zirvesinde Ukrayna'nın topluluğa katılımı ve Kiev için 50 milyar euroluk bir kurtarma paketi üzerinde bir siyasi krizin patlak verebileceği dile getirilmişti.Söz konusu yazıda ABD liderlerinin Kiev'e verdiği desteğin tam olarak gözden geçirilmesini kabul edene kadar tüm siyasi ve mali sürecin dondurulmasını talep eden Viktor Orban'ın bu planları baltalayabileceğini kaydedilerek bu durumun AB liderleri için 'baş ağrısı' haline geldiği ifade edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231005/ab-ukrayna-yardimlariyla-ilgili-gercegi-itiraf-etti-artik-paramiz-kalmadi-1076041380.html

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macaristan

hollanda

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ukrayna, viktor orban, macaristan, geert wilders, hollanda, avrupa birliği