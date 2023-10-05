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Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231005/ab-ukrayna-yardimlariyla-ilgili-gercegi-itiraf-etti-artik-paramiz-kalmadi-1076041380.html
AB, Ukrayna yardımlarıyla ilgili gerçeği itiraf etti: 'Artık paramız kalmadı'
AB, Ukrayna yardımlarıyla ilgili gerçeği itiraf etti: 'Artık paramız kalmadı'
Avrupa Parlamentosu, resmi sosyal medya hesabı X'te (eski adıyla Twitter) yer alan açıklamasında, Ukrayna ihtilafının AB bütçesini tükettiğini itiraf etti. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
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Yazılı açıklamada,Ukrayna’daki çatışma ve enflasyonla mücadelenin AB'nin vadeli bütçe rezervlerini tükettiği kaydedilirken, birliğin yaşadığı krize yanıt verebilmesi için daha fazla fona ihtiyacı olduğu vurgusu yapıldı.Daha önce, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, komisyonun 2024'ten 2027'ye kadar olan dönem için uzun vadeli AB bütçesini gözden geçirdiğini söylemiş, üye ülkelerin, özellikle Ukrayna'ya yardım olmak üzere göç ve mülteci uygulamalarına destek için bütçeyi 66 milyar euro artırması çağrısında bulunmuştu.Von Der Leyen, bu önerilerin birliğin rekabet gücünü artıracağını vurgularken, bu miktardan 50 milyar euro'nun hibe ve kredi şeklinde önümüzdeki dört yıl içinde Kiev'e mali yardım olarak sağlanması teklifinde bulundu.AB Komisyonu Başkanı’nın sunduğu teklifi değerlendiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, Kiev'e verilen paranın daha sonra nereye gittiğinin bilinmediğini vurgularken, bu öneriyi ‘anlamsız’ olarak nitelendirdi.Avrupa Birliği, Moskova'ya uyguladığı yaptırımlar ve Rusya’dan sağladığı enerjiden vazgeçme politikası nedeniyle artan küresel enerji fiyatları ve enflasyondaki artışla karşı karşıya kalırken, başta gaz olmak üzere yakıt fiyatlarının artmasıyla birlikte sanayide rekabet avantajlarını büyük ölçüde kaybetmiş durumda.
https://sputniknews.com.tr/20231004/bati-basini-macaristan-ukraynaya-verilen-yardim-paketinin-yariya-indirilmesini-onerdi-1076009541.html
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avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap), fon, finansal, finansal destek, yardım, ekonomik, ekonomik destek paketi, ekonomik destek, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ursula von der leyen, bütçe
avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap), fon, finansal, finansal destek, yardım, ekonomik, ekonomik destek paketi, ekonomik destek, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ursula von der leyen, bütçe

AB, Ukrayna yardımlarıyla ilgili gerçeği itiraf etti: 'Artık paramız kalmadı'

10:10 05.10.2023
© AAAvrupa Parlamentosu
Avrupa Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
© AA
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Avrupa Parlamentosu, resmi sosyal medya hesabı X'te (eski adıyla Twitter) yer alan açıklamasında, Ukrayna ihtilafının AB bütçesini tükettiğini itiraf etti.
Yazılı açıklamada,Ukrayna’daki çatışma ve enflasyonla mücadelenin AB'nin vadeli bütçe rezervlerini tükettiği kaydedilirken, birliğin yaşadığı krize yanıt verebilmesi için daha fazla fona ihtiyacı olduğu vurgusu yapıldı.
Daha önce, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, komisyonun 2024'ten 2027'ye kadar olan dönem için uzun vadeli AB bütçesini gözden geçirdiğini söylemiş, üye ülkelerin, özellikle Ukrayna'ya yardım olmak üzere göç ve mülteci uygulamalarına destek için bütçeyi 66 milyar euro artırması çağrısında bulunmuştu.
Von Der Leyen, bu önerilerin birliğin rekabet gücünü artıracağını vurgularken, bu miktardan 50 milyar euro'nun hibe ve kredi şeklinde önümüzdeki dört yıl içinde Kiev'e mali yardım olarak sağlanması teklifinde bulundu.
AB Komisyonu Başkanı’nın sunduğu teklifi değerlendiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, Kiev'e verilen paranın daha sonra nereye gittiğinin bilinmediğini vurgularken, bu öneriyi ‘anlamsız’ olarak nitelendirdi.
Avrupa Birliği, Moskova'ya uyguladığı yaptırımlar ve Rusya’dan sağladığı enerjiden vazgeçme politikası nedeniyle artan küresel enerji fiyatları ve enflasyondaki artışla karşı karşıya kalırken, başta gaz olmak üzere yakıt fiyatlarının artmasıyla birlikte sanayide rekabet avantajlarını büyük ölçüde kaybetmiş durumda.
Macaristan- AB - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
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