https://sputniknews.com.tr/20231204/abd-savas-gemisinin-cin-karasularini-ihlal-ettigi-vakaya-dair-kremlinden-aciklama-1078060101.html
ABD savaş gemisinin Çin karasularını ihlal ettiği vakaya dair Kremlin'den açıklama
ABD savaş gemisinin Çin karasularını ihlal ettiği vakaya dair Kremlin'den açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Donanması'na ait kıyı muharebe gemisi USS Gabrielle Giffords'un Çin karasularını ihlal ettiği gelişmenin kabul edilemez... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T15:11+0300
2023-12-04T15:11+0300
2023-12-04T15:11+0300
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Çin ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD Donanması'na ait USS Gabrielle Giffords savaş gemisinin Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı alana yasadışı olarak girdiği, İkinci Thomas Shoal yakınlarına kadar geldiği belirtilmişti.Güney Çin Denizi'ndeki sıcak gelişmeyi günlük basın toplantısında yorumlayan Peskov, Rusya'nın hiçbir provokatif eylemi memnuniyetle karşılamadığının, aksine karşılıklı güveni, öngörülebilirliği ve istikrarı artıracak adımlardan yana olduğunun altını çizdi.Peskov: AB'nin Ukrayna'ya yardımları dipsiz fıçıya para istiflemek gibiUkrayna'yı 'dipsiz bir fıçıya' benzeten Kremlin Sözcüsü Peskov, Avrupa'nın Kiev'e yönelik maddi yardımlarını 'dipsiz fıçıda para istiflemek' olarak niteledi.Peskov, AB içindeki sağcıların baskısı nedeniyle AB tarafından Kiev'e 50 milyar euro yardım aktarılmasına ilişkin planın bozulabileceğiyle ilgili haberleri de değerlendirdi.Kremlin Sözcüsü, "Muhtemelen bu daha çok bizzat Avrupalıların sorunu. Dipsiz Ukrayna fıçısına para istiflemenin onlar için giderek daha zor bir hal aldığı aşikar" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231204/bati-basini-kiev-abden-gelecek-50-milyar-eurodan-mahrum-kalma-riskiyle-karsi-karsiya-1078056942.html
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abd, çin, rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov
abd, çin, rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov
ABD savaş gemisinin Çin karasularını ihlal ettiği vakaya dair Kremlin'den açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Donanması'na ait kıyı muharebe gemisi USS Gabrielle Giffords'un Çin karasularını ihlal ettiği gelişmenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Çin ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD Donanması'na ait USS Gabrielle Giffords savaş gemisinin Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı alana yasadışı olarak girdiği, İkinci Thomas Shoal yakınlarına kadar geldiği belirtilmişti.
Güney Çin Denizi'ndeki sıcak gelişmeyi günlük basın toplantısında yorumlayan Peskov, Rusya'nın hiçbir provokatif eylemi memnuniyetle karşılamadığının, aksine karşılıklı güveni, öngörülebilirliği ve istikrarı artıracak adımlardan yana olduğunun altını çizdi.
Peskov: AB'nin Ukrayna'ya yardımları dipsiz fıçıya para istiflemek gibi
Ukrayna'yı 'dipsiz bir fıçıya
' benzeten Kremlin Sözcüsü Peskov, Avrupa'nın Kiev'e yönelik maddi yardımlarını
'dipsiz fıçıda para istiflemek' olarak niteledi.
Peskov, AB içindeki sağcıların baskısı nedeniyle AB tarafından Kiev'e 50 milyar euro yardım aktarılmasına ilişkin planın bozulabileceğiyle ilgili haberleri de değerlendirdi.
Kremlin Sözcüsü, "Muhtemelen bu daha çok bizzat Avrupalıların sorunu. Dipsiz Ukrayna fıçısına para istiflemenin onlar için giderek daha zor bir hal aldığı aşikar" ifadelerini kullandı.