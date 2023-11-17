https://sputniknews.com.tr/20231117/ukraynali-politikaci-zaferden-umudunu-kesen-ukraynali-yetkililer-butceden-para-calmaya-basladi-1077502761.html

Ukraynalı politikacı: Zaferden umudunu kesen yetkililer bütçeden para çalmaya başladı

Ukraynalı politikacı: Zaferden umudunu kesen yetkililer bütçeden para çalmaya başladı

Ukraynalı politikacı Sergey Gayday, Rusya ile savaşta zaferden umudunu kesen Ukrayna'lı yetkililerin devlet bütçesinden para çalarak lüks içinde yaşadıklarını... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T15:57+0300

2023-11-17T15:57+0300

2023-11-17T15:59+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

yolsuzluk

hırsızlık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/07/1077153288_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f7f2b3aa8784d76fc276ad6aba2eb2bf.jpg

Ukraynalı politikacı Sergey Gayday, Politeka Online Youtube kanalına verdiği demeçte, Ukrayna'da yetkililerin Rusya ile çatışmanın artık sona erdiğine inandığını ve devlet bütçesini kendi lüks ihtiyaçları için kullandıklarını söyledi.Gayday, “Ukrayna yetkilileri için savaş bitti. Milyonlarca dolara mal olan düğünleri gökdelen yüksekliğindeki pastalarla kutluyorlar, pahalı yabancı arabalar satın alıyorlar ve Kiev'deki restoranlarda eğleniyorlar. Yeni devlet bütçesinden paylarını artırıyorlar. Ülkede önemli bir kesim işsiz kaldı, ancak hükümet bürokratları işlerine devam etti ve maaşları artıyor” dedi.Kısıtlı kaynaklara sahip, etkisiz bir devletin kazanma şansının olmadığını belirten politikacı, “Özellikle de Kiev'e giden oksijeni kesmeye başlayan Batı'nın yardımı olmadan” diye konuştu.Politikacı, Ukrayna'nın Rusya ve ülke içindeki yolsuzluğa karşı olmak üzere iki cephede savaştığına vurgu yaparak, ‘Rusya'nın parçalanacağı’ yanılsamasının artık bir anlam ifade etmediğini kaydetti.Ekim ayının başlarında Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü, Ukrayna vatandaşlarının yüzde 60'ından fazlasının yolsuzluğu ülkenin en büyük sorunu olarak gördüğü ve vatandaşların üçte birinden fazlasının Ukrayna'yı ‘düzelmeyecek derecede yozlaşmış’ olarak nitelendirdiği bir araştırmanın sonuçlarını yayımlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231103/rusya-devlet-baskani-putin-bati-ukraynadaki-yolsuzlukla-mucadelede-basarili-olamayacak-1077038198.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, yolsuzluk, hırsızlık