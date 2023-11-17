https://sputniknews.com.tr/20231117/ukraynali-politikaci-zaferden-umudunu-kesen-ukraynali-yetkililer-butceden-para-calmaya-basladi-1077502761.html
Ukraynalı politikacı: Zaferden umudunu kesen yetkililer bütçeden para çalmaya başladı
Ukraynalı politikacı: Zaferden umudunu kesen yetkililer bütçeden para çalmaya başladı
Ukraynalı politikacı Sergey Gayday, Rusya ile savaşta zaferden umudunu kesen Ukrayna'lı yetkililerin devlet bütçesinden para çalarak lüks içinde yaşadıklarını... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T15:57+0300
2023-11-17T15:57+0300
2023-11-17T15:59+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
yolsuzluk
hırsızlık
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Ukraynalı politikacı Sergey Gayday, Politeka Online Youtube kanalına verdiği demeçte, Ukrayna'da yetkililerin Rusya ile çatışmanın artık sona erdiğine inandığını ve devlet bütçesini kendi lüks ihtiyaçları için kullandıklarını söyledi.Gayday, “Ukrayna yetkilileri için savaş bitti. Milyonlarca dolara mal olan düğünleri gökdelen yüksekliğindeki pastalarla kutluyorlar, pahalı yabancı arabalar satın alıyorlar ve Kiev'deki restoranlarda eğleniyorlar. Yeni devlet bütçesinden paylarını artırıyorlar. Ülkede önemli bir kesim işsiz kaldı, ancak hükümet bürokratları işlerine devam etti ve maaşları artıyor” dedi.Kısıtlı kaynaklara sahip, etkisiz bir devletin kazanma şansının olmadığını belirten politikacı, “Özellikle de Kiev'e giden oksijeni kesmeye başlayan Batı'nın yardımı olmadan” diye konuştu.Politikacı, Ukrayna'nın Rusya ve ülke içindeki yolsuzluğa karşı olmak üzere iki cephede savaştığına vurgu yaparak, ‘Rusya'nın parçalanacağı’ yanılsamasının artık bir anlam ifade etmediğini kaydetti.Ekim ayının başlarında Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü, Ukrayna vatandaşlarının yüzde 60'ından fazlasının yolsuzluğu ülkenin en büyük sorunu olarak gördüğü ve vatandaşların üçte birinden fazlasının Ukrayna'yı ‘düzelmeyecek derecede yozlaşmış’ olarak nitelendirdiği bir araştırmanın sonuçlarını yayımlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231103/rusya-devlet-baskani-putin-bati-ukraynadaki-yolsuzlukla-mucadelede-basarili-olamayacak-1077038198.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, yolsuzluk, hırsızlık
ukrayna, ukrayna ordusu, yolsuzluk, hırsızlık
Ukraynalı politikacı: Zaferden umudunu kesen yetkililer bütçeden para çalmaya başladı
15:57 17.11.2023 (güncellendi: 15:59 17.11.2023)
Ukraynalı politikacı Sergey Gayday, Rusya ile savaşta zaferden umudunu kesen Ukrayna'lı yetkililerin devlet bütçesinden para çalarak lüks içinde yaşadıklarını belirtti.
Ukraynalı politikacı Sergey Gayday, Politeka Online Youtube kanalına verdiği demeçte, Ukrayna'da yetkililerin Rusya ile çatışmanın artık sona erdiğine inandığını ve devlet bütçesini kendi lüks ihtiyaçları için kullandıklarını söyledi.
Gayday, “Ukrayna yetkilileri için savaş bitti. Milyonlarca dolara mal olan düğünleri gökdelen yüksekliğindeki pastalarla kutluyorlar, pahalı yabancı arabalar satın alıyorlar ve Kiev'deki restoranlarda eğleniyorlar. Yeni devlet bütçesinden paylarını artırıyorlar. Ülkede önemli bir kesim işsiz kaldı, ancak hükümet bürokratları işlerine devam etti ve maaşları artıyor” dedi.
Kısıtlı kaynaklara sahip, etkisiz bir devletin kazanma şansının olmadığını belirten politikacı, “Özellikle de Kiev'e giden oksijeni kesmeye başlayan Batı'nın yardımı olmadan” diye konuştu.
Politikacı, Ukrayna'nın Rusya ve ülke içindeki yolsuzluğa karşı olmak üzere iki cephede savaştığına vurgu yaparak, ‘Rusya'nın parçalanacağı’ yanılsamasının artık bir anlam ifade etmediğini kaydetti.
Ekim ayının başlarında Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü, Ukrayna vatandaşlarının yüzde 60'ından fazlasının yolsuzluğu ülkenin en büyük sorunu olarak gördüğü ve vatandaşların üçte birinden fazlasının Ukrayna'yı ‘düzelmeyecek derecede yozlaşmış’ olarak nitelendirdiği bir araştırmanın sonuçlarını yayımlamıştı.