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‘Rusya'nın Afrika'ya tahıl sevkiyatı, sosyal ve siyasi istikrar sağlıyor’
‘Rusya'nın Afrika'ya tahıl sevkiyatı, sosyal ve siyasi istikrar sağlıyor’
Rusya, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin sona ermesinin ardından, bu anlaşmanın 'en büyük yararlanıcısı' konumundaki Avrupa'ya kıyasla gıdaya daha fazla ihtiyaç... 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T12:17+0300
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Sputnik’e konuşan Ummanlı ekonomi ve uluslararası ticaret uzmanı Dr. Ahmed Saddam, Rusya'nın Afrika ülkelerine buğday ve diğer gıda yardımlarının, bu bölgelerdeki sosyal ve siyasi istikrara büyük katkı sağladığının altını çizdi.Rusya'nın Afrika ülkelerine tahıl buğday ve diğer gıda yardımlarının Afrika ülkelerindeki gıda fiyatlarına doğrudan etki ettiğinin altını çizen Saddam, “Bu tedariklerle birlikte gıda fiyatlarındaki artış engellenirken, aynı zamanda bu ülkelerdeki sosyal ve siyasi istikrarın sağlanmasına büyük katkı veriyor” diye konuştu.'Ukrayna'nın kıtlık teorisini çürütüyor'“Moskova, dünyanın geri kalanıyla iyi ilişkiler kuruyor” diyen uzman, uluslararası gıda krizlerinin sonuçlarını hafifletmeye yardımcı olduğunu ve küresel gıda güvenliğinin istikrarını güçlendirdiğini de vurgu yaparken, sözlerini, “Rusya böyle bir rol oynayarak, Kiev rejiminin özel askeri operasyonun Afrika'da kıtlığa yol açacağı yönündeki teorilerini çürütüyor" ifadeleriyle sonlandırdı.Rusya’nın Afrika ülkelerine tahıl yardımı ile ilgili Sputnik’e bir diğer yorum ise Burkina Fasolu uzman Ludovic Tapsopa’dan geldi.Üniversite eğitimini Sovyetler dönemi Rusya'sında alan Afrikalı öğrencileri çatısı altında toplayan AES derneğinin genel sekreter yardımcısı Tapsoba, “Bu jest son derece gerekli. Çeşitli Afrika ülkelerinde yetersiz beslenerek kronik gıda güvenliği sorunlarıyla karşı karşıya kalan binlerce çocuğu kurtaracak” dedi.Tapsoba, Somali'ye teslim edilen 25 bin tonluk buğdayın yer aldığı insani yardım gemisinin, Rusya'nın ‘tahıl kıtlığı karşısında Afrika ülkelerinin sorunlarına kayıtsız kalmadığını’ gösterdiğini de sözlerine ekledi.Putin'in ücretsiz tahıl vaatleri Türkiye’nin de desteğiyle hayata geçiyorKaradeniz Tahıl Girişimi anlaşmalarında yalnızca Ukrayna ve Batı ülkelerinin çıkarlarının gözetildiğine dikkat çeken Rusya, anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu.Rusya’nın yoksul Afrika ülkelerine 200 bin ton tahıl gönderme vaadi kapsamında 25 bin ton insani buğdayı taşıyan ilk gemi Somali'ye ulaşmıştı.Tahıl koridoru anlaşmasının askıya alınmasından sonra Rusya ve Türkiye 1 milyon ton tahılın işlenerek Afrika ülkelerine gönderilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 Eylül’de Soçi’de gerçekleşen toplantıda Afrika’ya bedelsiz tahıl gönderilmesi için anlaştı. Anlaşmaya göre Rusya'dan gelecek tahılı, un ve un ürünleri şeklinde fakir Afrika ülkelerine gönderilecek.Bu kapsamda Rusya'dan 1 milyon ton tahılın imtiyazlı fiyatla Türkiye üzerinden una çevrilerek Katar'ın finansmanı ile ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilmesi planlanırken, Türkiye tahılın işlenebilmesi için hazırlıklarını tamamladı.
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rusya, afrika, tahıl, gıda, gıda yardımı, gıda krizi, buğday, buğday ihracatı, türkiye, somali, ab
rusya, afrika, tahıl, gıda, gıda yardımı, gıda krizi, buğday, buğday ihracatı, türkiye, somali, ab

‘Rusya'nın Afrika'ya tahıl sevkiyatı, sosyal ve siyasi istikrar sağlıyor’

12:17 03.12.2023 (güncellendi: 12:28 03.12.2023)
© Sputnik / Виталий ТимкивRusya tahıl kışlık buğday ekimi
Rusya tahıl kışlık buğday ekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Rusya, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin sona ermesinin ardından, bu anlaşmanın 'en büyük yararlanıcısı' konumundaki Avrupa'ya kıyasla gıdaya daha fazla ihtiyaç duyan Afrika ülkelerine tahıl tedariklerine başlarken, gerçekleşen vaatlerinin Afrika’da olumlu yankı bulduğu gözlemleniyor.
Sputnik’e konuşan Ummanlı ekonomi ve uluslararası ticaret uzmanı Dr. Ahmed Saddam, Rusya'nın Afrika ülkelerine buğday ve diğer gıda yardımlarının, bu bölgelerdeki sosyal ve siyasi istikrara büyük katkı sağladığının altını çizdi.
Rusya'nın Afrika ülkelerine tahıl buğday ve diğer gıda yardımlarının Afrika ülkelerindeki gıda fiyatlarına doğrudan etki ettiğinin altını çizen Saddam, “Bu tedariklerle birlikte gıda fiyatlarındaki artış engellenirken, aynı zamanda bu ülkelerdeki sosyal ve siyasi istikrarın sağlanmasına büyük katkı veriyor” diye konuştu.

'Ukrayna'nın kıtlık teorisini çürütüyor'

Moskova, dünyanın geri kalanıyla iyi ilişkiler kuruyor” diyen uzman, uluslararası gıda krizlerinin sonuçlarını hafifletmeye yardımcı olduğunu ve küresel gıda güvenliğinin istikrarını güçlendirdiğini de vurgu yaparken, sözlerini, “Rusya böyle bir rol oynayarak, Kiev rejiminin özel askeri operasyonun Afrika'da kıtlığa yol açacağı yönündeki teorilerini çürütüyor" ifadeleriyle sonlandırdı.
Rusya’nın Afrika ülkelerine tahıl yardımı ile ilgili Sputnik’e bir diğer yorum ise Burkina Fasolu uzman Ludovic Tapsopa’dan geldi.
Üniversite eğitimini Sovyetler dönemi Rusya'sında alan Afrikalı öğrencileri çatısı altında toplayan AES derneğinin genel sekreter yardımcısı Tapsoba, “Bu jest son derece gerekli. Çeşitli Afrika ülkelerinde yetersiz beslenerek kronik gıda güvenliği sorunlarıyla karşı karşıya kalan binlerce çocuğu kurtaracak” dedi.
Tapsoba, Somali'ye teslim edilen 25 bin tonluk buğdayın yer aldığı insani yardım gemisinin, Rusya'nın ‘tahıl kıtlığı karşısında Afrika ülkelerinin sorunlarına kayıtsız kalmadığını’ gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Putin'in ücretsiz tahıl vaatleri Türkiye’nin de desteğiyle hayata geçiyor

Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmalarında yalnızca Ukrayna ve Batı ülkelerinin çıkarlarının gözetildiğine dikkat çeken Rusya, anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu.
Rusya’nın yoksul Afrika ülkelerine 200 bin ton tahıl gönderme vaadi kapsamında 25 bin ton insani buğdayı taşıyan ilk gemi Somali'ye ulaşmıştı.
Tahıl koridoru anlaşmasının askıya alınmasından sonra Rusya ve Türkiye 1 milyon ton tahılın işlenerek Afrika ülkelerine gönderilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 Eylül’de Soçi’de gerçekleşen toplantıda Afrika’ya bedelsiz tahıl gönderilmesi için anlaştı. Anlaşmaya göre Rusya'dan gelecek tahılı, un ve un ürünleri şeklinde fakir Afrika ülkelerine gönderilecek.
Bu kapsamda Rusya'dan 1 milyon ton tahılın imtiyazlı fiyatla Türkiye üzerinden una çevrilerek Katar'ın finansmanı ile ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilmesi planlanırken, Türkiye tahılın işlenebilmesi için hazırlıklarını tamamladı.
Rusya tahıl kışlık buğday ekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2023
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Avrupa Birliği Rusya'dan tahıl ithalatını arttırdı
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